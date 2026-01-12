Cận Tết, giá tủ lạnh LG Inverter giảm tới 18 triệu đồng

Bước sang tháng 1/2026, thị trường điện máy ghi nhận một trong những đợt điều chỉnh giá mạnh nhất của nhóm tủ lạnh cao cấp, trong đó tủ lạnh LG Inverter đang trở thành tâm điểm chú ý của người tiêu dùng. Theo khảo sát tại các hệ thống bán lẻ lớn, nhiều mẫu tủ lạnh LG Inverter hiện được giảm giá sâu, mức cao nhất lên tới 18 triệu đồng, đưa các dòng sản phẩm vốn thuộc phân khúc trung và cao cấp trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.

Đây không chỉ là câu chuyện giảm giá sau mùa mua sắm cuối năm mà còn là thời điểm LG “xả kho” các thế hệ tủ lạnh Inverter trang bị công nghệ mới nhằm chuẩn bị cho loạt sản phẩm 2026. Với người tiêu dùng, điều này đồng nghĩa cơ hội sở hữu tủ lạnh dung tích lớn, thiết kế hiện đại và công nghệ tiết kiệm điện hàng đầu với chi phí thấp hơn đáng kể so với niêm yết.

Về mặt công nghệ, tủ lạnh LG Inverter tiếp tục ghi điểm nhờ máy nén Smart Inverter giúp tiết kiệm điện năng, vận hành êm ái và bền bỉ trong thời gian dài. Các dòng cao cấp còn được tích hợp công nghệ Linear Cooling giúp duy trì nhiệt độ ổn định, hạn chế biến động làm thực phẩm nhanh hỏng, cùng DoorCooling+ hỗ trợ làm lạnh nhanh và đồng đều ngay cả ở khu vực cánh cửa. Một số model còn có ngăn lấy nước ngoài, làm đá tự động, kết nối LG ThinQ cho phép theo dõi và điều khiển từ xa bằng smartphone.

Bảng giá tủ lạnh LG Inverter tháng 1/2026:

Tên tủ lạnh LG Dung tích Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) Tủ lạnh LG Inverter LTB26BLM 266 lít 8.79 6.79 Tủ lạnh LG Inverter T26BG 266 lít 7.49 6.87 Tủ lạnh LG Inverter LBB33BLM 335 lít 16.69 10.14 Tủ lạnh LG Inverter LTD31BLM 314 lít 13.09 10.54 Tủ lạnh LG Inverter LTB33BLG 335 lít 14.64 10.64 Tủ lạnh LG Inverter LTB33BLMA 335 lít 15.69 10.64 Tủ lạnh LG Inverter LTB31BLMA 315 lít 14.19 10.69 Tủ lạnh LG Inverter LBD33BLM 332 lít 17.69 11.14 Tủ lạnh LG Inverter LTD46SVMA 459 lít 20.09 13.99 Tủ lạnh LG Inverter LBD33BLMA 332 lít 20.59 13.99 Tủ lạnh LG Inverter LTD46BLMA 459 lít 21.09 14.11 Tủ lạnh LG Inverter GN-D392BLA 394 lít 19.09 14.59 Tủ lạnh LG Inverter LBB33BLGA 335 lít 19.59 14.64 Tủ lạnh LG Inverter Multi Door F40BG 400 lít 15.99 15.41 Tủ lạnh LG Inverter Multi Door LFB47SVM 474 lít 20.59 15.49 Tủ lạnh LG Inverter Multi Door LFB47BLG 474 lít 26.49 16.49 Tủ lạnh LG Inverter Multi Door F50BG 502 lít 18.99 17.51 Tủ lạnh LG Inverter InstaView LBB33BGMAI 340 lít 24.49 18.99 Tủ lạnh LG Inverter Multi Door LFB58BLMA 575 lít 34.39 22.99 Tủ lạnh LG Inverter Multi Door F51EG 510 lít 26.99 23.71 Tủ lạnh LG Inverter Side By Side LSI63BLMA 641 lít 33.39 25.41 Tủ lạnh LG Inverter Multi Door F58BGD 571 lít 30.99 28.41 Tủ lạnh LG Inverter Multi Door InstaView LFI50BLMAI 508 lít 44.19 30.99 Tủ lạnh LG Inverter Side By Side InstaView Door-in-Door GR-X257BG 635 lít 55.99 37.41

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 11/1/2026, tham khảo tại Điện Máy Xanh.