Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Cận Tết, giá tủ lạnh LG Inverter giảm tới 18 triệu đồng

Sự kiện: Tủ lạnh LG

Trong tháng này, nhiều mẫu tủ lạnh LG Inverter đang đồng loạt giảm giá, đi kèm nhiều phần quà hấp dẫn.

Bước sang tháng 1/2026, thị trường điện máy ghi nhận một trong những đợt điều chỉnh giá mạnh nhất của nhóm tủ lạnh cao cấp, trong đó tủ lạnh LG Inverter đang trở thành tâm điểm chú ý của người tiêu dùng. Theo khảo sát tại các hệ thống bán lẻ lớn, nhiều mẫu tủ lạnh LG Inverter hiện được giảm giá sâu, mức cao nhất lên tới 18 triệu đồng, đưa các dòng sản phẩm vốn thuộc phân khúc trung và cao cấp trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đây không chỉ là câu chuyện giảm giá sau mùa mua sắm cuối năm mà còn là thời điểm LG “xả kho” các thế hệ tủ lạnh Inverter trang bị công nghệ mới nhằm chuẩn bị cho loạt sản phẩm 2026. Với người tiêu dùng, điều này đồng nghĩa cơ hội sở hữu tủ lạnh dung tích lớn, thiết kế hiện đại và công nghệ tiết kiệm điện hàng đầu với chi phí thấp hơn đáng kể so với niêm yết.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Về mặt công nghệ, tủ lạnh LG Inverter tiếp tục ghi điểm nhờ máy nén Smart Inverter giúp tiết kiệm điện năng, vận hành êm ái và bền bỉ trong thời gian dài. Các dòng cao cấp còn được tích hợp công nghệ Linear Cooling giúp duy trì nhiệt độ ổn định, hạn chế biến động làm thực phẩm nhanh hỏng, cùng DoorCooling+ hỗ trợ làm lạnh nhanh và đồng đều ngay cả ở khu vực cánh cửa. Một số model còn có ngăn lấy nước ngoài, làm đá tự động, kết nối LG ThinQ cho phép theo dõi và điều khiển từ xa bằng smartphone.

Bảng giá tủ lạnh LG Inverter tháng 1/2026:

Tên tủ lạnh LG Dung tích

Giá niêm yết

(triệu đồng)

Giá ưu đãi

(triệu đồng)

Tủ lạnh LG Inverter LTB26BLM

266 lít

8.79

6.79

Tủ lạnh LG Inverter T26BG

266 lít

 7.49

6.87

Tủ lạnh LG Inverter LBB33BLM

335 lít

 16.69

10.14

Tủ lạnh LG Inverter LTD31BLM

314 lít

 13.09

10.54

Tủ lạnh LG Inverter LTB33BLG

335 lít

14.64

10.64

Tủ lạnh LG Inverter LTB33BLMA

335 lít

 15.69

10.64

Tủ lạnh LG Inverter LTB31BLMA

315 lít

 14.19

10.69

Tủ lạnh LG Inverter LBD33BLM

332 lít

 17.69

11.14

Tủ lạnh LG Inverter LTD46SVMA

459 lít

 20.09

13.99

Tủ lạnh LG Inverter LBD33BLMA

332 lít

 20.59

13.99

Tủ lạnh LG Inverter LTD46BLMA

459 lít

 21.09

14.11

Tủ lạnh LG Inverter GN-D392BLA

394 lít

 19.09

14.59

Tủ lạnh LG Inverter LBB33BLGA

335 lít

 19.59

14.64

Tủ lạnh LG Inverter Multi Door F40BG

400 lít

 15.99

15.41

Tủ lạnh LG Inverter Multi Door LFB47SVM

474 lít

 20.59

15.49

Tủ lạnh LG Inverter Multi Door LFB47BLG

474 lít

 26.49

16.49

Tủ lạnh LG Inverter Multi Door F50BG

502 lít

 18.99

17.51

Tủ lạnh LG Inverter InstaView LBB33BGMAI

340 lít

 24.49

18.99

Tủ lạnh LG Inverter Multi Door LFB58BLMA

575 lít

 34.39

22.99

Tủ lạnh LG Inverter Multi Door F51EG

510 lít

 26.99

23.71

Tủ lạnh LG Inverter Side By Side LSI63BLMA

641 lít

 33.39

25.41

Tủ lạnh LG Inverter Multi Door F58BGD

571 lít

 30.99

28.41

Tủ lạnh LG Inverter Multi Door InstaView LFI50BLMAI

508 lít

 44.19

30.99

Tủ lạnh LG Inverter Side By Side InstaView Door-in-Door GR-X257BG

635 lít

 55.99

37.41

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 11/1/2026, tham khảo tại Điện Máy Xanh.

Nhà thông minh chưa chắc đã đáng sống hơn chỉ vì "chiếc tủ lạnh"
Nhà thông minh chưa chắc đã đáng sống hơn chỉ vì "chiếc tủ lạnh"

Trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, nhiều người mơ ước sở hữu một ngôi nhà thông minh như trong các bộ phim nổi tiếng.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Khánh Vy ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/01/2026 06:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Tủ lạnh LG Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN