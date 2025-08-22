Giá tủ lạnh LG Inverter tháng 8: Đồng loạt giảm, lên tới 17 triệu đồng

Khi giá điện ngày càng tăng cao và nhu cầu mua sắm thiết bị gia dụng tiết kiệm năng lượng ngày càng lớn, thị trường tủ lạnh đang chứng kiến những biến động đáng chú ý. Bước sang tháng 8, hàng loạt mẫu tủ lạnh LG Inverter đang được giảm giá sâu, mức ưu đãi chạm ngưỡng tới 17 triệu đồng. Đây được xem là đợt điều chỉnh giá mạnh mẽ nhất kể từ đầu năm, tạo ra cơ hội hiếm có cho người tiêu dùng.

Ảnh minh họa.

Điều đáng nói, đợt giảm giá lần này không chỉ tập trung vào một vài model riêng lẻ mà diễn ra trên diện rộng, trải dài từ các dòng tủ lạnh side-by-side cao cấp cho đến các mẫu dung tích vừa và nhỏ phù hợp với gia đình trẻ.

Việc giảm đồng loạt này cho thấy cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các thương hiệu trong mùa cao điểm mua sắm, đồng thời phản ánh xu hướng “người tiêu dùng ngày càng thông minh hơn trong việc cân nhắc chi phí đầu tư và chi phí vận hành lâu dài”.

Ảnh minh họa.

Giới chuyên môn nhận định, đây chính là “thời điểm vàng” để các gia đình sắm tủ lạnh vừa hiện đại, vừa tiết kiệm với mức giá hiếm khi lặp lại.

Bảng giá tủ lạnh LG Inverter tháng 8:

Tên tủ lạnh LG Inverter Dung tích Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) Tủ lạnh LG Inverter LTB26BLM 266 lít 8.79 7.58 Tủ lạnh LG Inverter GV-D262BL 264 Lít 11.79 8.59 Tủ lạnh LG Inverter LTB31BLM 315 lít 12.09 9.44 Tủ lạnh LG Inverter LTD33BLM 334 lít 14.99 9.65 Tủ lạnh LG Inverter LTB33BLG 335 lít 14.69 10.64 Tủ lạnh LG Inverter LTB33BLMA 335 lít 15.69 10.64 Tủ lạnh LG Inverter LTB31BLMA 315 lít 14.19 10.69 Tủ lạnh LG Inverter LBB33BLM 335 lít 16.69 11.74 Tủ lạnh LG Inverter LTD31BLM 314 lít 13.09 10.74 Tủ lạnh LG Inverter LTD37BLM 374 lít 16.49 11.14 Tủ lạnh LG Inverter LBB33BLGA 335 lít 19.59 12.9 Tủ lạnh LG Inverter LTD46BLMA 459 lít 21.09 12.91 Tủ lạnh LG Inverter Side By Side GR-B256BL 519 lít 20.59 13.41 Tủ lạnh LG Inverter LTD46SVMA 459 lít 20.09 13.59 Tủ lạnh LG Inverter GN-D392BLA 394 lít 19.09 14.04 Tủ lạnh LG Inverter LBD33BLMA 332 lít 20.59 14.89 Tủ lạnh LG Inverter Multi Door LFB47SVM 474 lít 20.59 16.41 Tủ lạnh LG Inverter InstaView LBB33BLMAI 340 lít 24.49 16.64 Tủ lạnh LG Inverter Multi Door LFB47BLG 474 lít 26.49 17.41 Tủ lạnh LG Inverter InstaView LBB33BGMAI 340 lít 24.49 18.99 Tủ lạnh LG Inverter Multi Door LFB58BLMA 575 lít 34.39 22.31 Tủ lạnh LG Inverter Multi Door LFD58BLMA 571 lít 34.39 23.63 Tủ lạnh LG Inverter Side By Side LSI63BLMA 641 lít 33.39 25.41 Tủ lạnh LG Inverter Multi Door LFD61BLGA 607 lít 42.19 29.41 Tủ lạnh LG Inverter Multi Door InstaView LFD58BLMAI 576 lít 36.29 31.41 Tủ lạnh LG Inverter Multi Door InstaView LFD61BLGAI 612 lít 53.99 33.95 Tủ lạnh LG Inverter Multi Door InstaView LFB61BLGAI 617 lít 39.29 34.31 Tủ lạnh LG Inverter Multi Door InstaView LFI50BLMAI 508 lít 44.19 31.63 Tủ lạnh LG Inverter Side By Side InstaView Door-in-Door GR-X257BL 635 Lít 55.99 38.91 Tủ lạnh LG Inverter Side By Side InstaView Door-in-Door GR-X257BG 635 lít 55.99 39.41

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 21/8, tham khảo tại Điện Máy Xanh.