Giá tủ lạnh LG Inverter tháng 8: Đồng loạt giảm, lên tới 17 triệu đồng
Mức giảm của tủ lạnh LG Inverter trong tháng này lên tới 37%, là cơ hội tốt để người tiêu dùng nâng cấp không gian sống.
Khi giá điện ngày càng tăng cao và nhu cầu mua sắm thiết bị gia dụng tiết kiệm năng lượng ngày càng lớn, thị trường tủ lạnh đang chứng kiến những biến động đáng chú ý. Bước sang tháng 8, hàng loạt mẫu tủ lạnh LG Inverter đang được giảm giá sâu, mức ưu đãi chạm ngưỡng tới 17 triệu đồng. Đây được xem là đợt điều chỉnh giá mạnh mẽ nhất kể từ đầu năm, tạo ra cơ hội hiếm có cho người tiêu dùng.
Điều đáng nói, đợt giảm giá lần này không chỉ tập trung vào một vài model riêng lẻ mà diễn ra trên diện rộng, trải dài từ các dòng tủ lạnh side-by-side cao cấp cho đến các mẫu dung tích vừa và nhỏ phù hợp với gia đình trẻ.
Việc giảm đồng loạt này cho thấy cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các thương hiệu trong mùa cao điểm mua sắm, đồng thời phản ánh xu hướng “người tiêu dùng ngày càng thông minh hơn trong việc cân nhắc chi phí đầu tư và chi phí vận hành lâu dài”.
Giới chuyên môn nhận định, đây chính là “thời điểm vàng” để các gia đình sắm tủ lạnh vừa hiện đại, vừa tiết kiệm với mức giá hiếm khi lặp lại.
Bảng giá tủ lạnh LG Inverter tháng 8:
|Tên tủ lạnh LG Inverter
|Dung tích
|
Giá niêm yết
(triệu đồng)
|
Giá ưu đãi
(triệu đồng)
|
Tủ lạnh LG Inverter LTB26BLM
|
266 lít
|
8.79
|
7.58
|
Tủ lạnh LG Inverter GV-D262BL
|
264 Lít
|11.79
|
8.59
|
Tủ lạnh LG Inverter LTB31BLM
|
315 lít
|12.09
|
9.44
|
Tủ lạnh LG Inverter LTD33BLM
|
334 lít
|14.99
|
9.65
|
Tủ lạnh LG Inverter LTB33BLG
|
335 lít
|14.69
|
10.64
|
Tủ lạnh LG Inverter LTB33BLMA
|
335 lít
|15.69
|
10.64
|
Tủ lạnh LG Inverter LTB31BLMA
|
315 lít
|14.19
|
10.69
|
Tủ lạnh LG Inverter LBB33BLM
|
335 lít
|16.69
|
11.74
|
Tủ lạnh LG Inverter LTD31BLM
|
314 lít
|13.09
|
10.74
|
Tủ lạnh LG Inverter LTD37BLM
|
374 lít
|16.49
|
11.14
|
Tủ lạnh LG Inverter LBB33BLGA
|
335 lít
|19.59
|
12.9
|
Tủ lạnh LG Inverter LTD46BLMA
|
459 lít
|21.09
|
12.91
|
Tủ lạnh LG Inverter Side By Side GR-B256BL
|
519 lít
|20.59
|
13.41
|
Tủ lạnh LG Inverter LTD46SVMA
|
459 lít
|20.09
|
13.59
|
Tủ lạnh LG Inverter GN-D392BLA
|
394 lít
|19.09
|
14.04
|
Tủ lạnh LG Inverter LBD33BLMA
|
332 lít
|
20.59
|
14.89
|
Tủ lạnh LG Inverter Multi Door LFB47SVM
|
474 lít
|
20.59
|
16.41
|
Tủ lạnh LG Inverter InstaView LBB33BLMAI
|
340 lít
|24.49
|
16.64
|
Tủ lạnh LG Inverter Multi Door LFB47BLG
|
474 lít
|26.49
|
17.41
|
Tủ lạnh LG Inverter InstaView LBB33BGMAI
|
340 lít
|
24.49
|
18.99
|
Tủ lạnh LG Inverter Multi Door LFB58BLMA
|
575 lít
|34.39
|
22.31
|
Tủ lạnh LG Inverter Multi Door LFD58BLMA
|
571 lít
|
34.39
|
23.63
|
Tủ lạnh LG Inverter Side By Side LSI63BLMA
|
641 lít
|33.39
|
25.41
|
Tủ lạnh LG Inverter Multi Door LFD61BLGA
|
607 lít
|42.19
|
29.41
|
Tủ lạnh LG Inverter Multi Door InstaView LFD58BLMAI
|
576 lít
|36.29
|
31.41
|
Tủ lạnh LG Inverter Multi Door InstaView LFD61BLGAI
|
612 lít
|53.99
|
33.95
|
Tủ lạnh LG Inverter Multi Door InstaView LFB61BLGAI
|
617 lít
|39.29
|
34.31
|
Tủ lạnh LG Inverter Multi Door InstaView LFI50BLMAI
|
508 lít
|44.19
|
31.63
|
Tủ lạnh LG Inverter Side By Side InstaView Door-in-Door GR-X257BL
|
635 Lít
|55.99
|
38.91
|
Tủ lạnh LG Inverter Side By Side InstaView Door-in-Door GR-X257BG
|
635 lít
|
55.99
|
39.41
*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 21/8, tham khảo tại Điện Máy Xanh.
