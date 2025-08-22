Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Giá tủ lạnh LG Inverter tháng 8: Đồng loạt giảm, lên tới 17 triệu đồng

Mức giảm của tủ lạnh LG Inverter trong tháng này lên tới 37%, là cơ hội tốt để người tiêu dùng nâng cấp không gian sống.

Khi giá điện ngày càng tăng cao và nhu cầu mua sắm thiết bị gia dụng tiết kiệm năng lượng ngày càng lớn, thị trường tủ lạnh đang chứng kiến những biến động đáng chú ý. Bước sang tháng 8, hàng loạt mẫu tủ lạnh LG Inverter đang được giảm giá sâu, mức ưu đãi chạm ngưỡng tới 17 triệu đồng. Đây được xem là đợt điều chỉnh giá mạnh mẽ nhất kể từ đầu năm, tạo ra cơ hội hiếm có cho người tiêu dùng.

Điều đáng nói, đợt giảm giá lần này không chỉ tập trung vào một vài model riêng lẻ mà diễn ra trên diện rộng, trải dài từ các dòng tủ lạnh side-by-side cao cấp cho đến các mẫu dung tích vừa và nhỏ phù hợp với gia đình trẻ.

Việc giảm đồng loạt này cho thấy cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các thương hiệu trong mùa cao điểm mua sắm, đồng thời phản ánh xu hướng “người tiêu dùng ngày càng thông minh hơn trong việc cân nhắc chi phí đầu tư và chi phí vận hành lâu dài”.

Giới chuyên môn nhận định, đây chính là “thời điểm vàng” để các gia đình sắm tủ lạnh vừa hiện đại, vừa tiết kiệm với mức giá hiếm khi lặp lại.

Bảng giá tủ lạnh LG Inverter tháng 8:

Tên tủ lạnh LG Inverter Dung tích

Giá niêm yết

(triệu đồng)

Giá ưu đãi

(triệu đồng)

Tủ lạnh LG Inverter LTB26BLM

266 lít

8.79

7.58

Tủ lạnh LG Inverter GV-D262BL

264 Lít

 11.79

8.59

Tủ lạnh LG Inverter LTB31BLM

315 lít

 12.09

9.44

Tủ lạnh LG Inverter LTD33BLM

334 lít

 14.99

9.65

Tủ lạnh LG Inverter LTB33BLG

335 lít

 14.69

10.64

Tủ lạnh LG Inverter LTB33BLMA

335 lít

 15.69

10.64

Tủ lạnh LG Inverter LTB31BLMA

315 lít

 14.19

10.69

Tủ lạnh LG Inverter LBB33BLM

335 lít

 16.69

11.74

Tủ lạnh LG Inverter LTD31BLM

314 lít

 13.09

10.74

Tủ lạnh LG Inverter LTD37BLM

374 lít

 16.49

11.14

Tủ lạnh LG Inverter LBB33BLGA

335 lít

 19.59

12.9

Tủ lạnh LG Inverter LTD46BLMA

459 lít

 21.09

12.91

Tủ lạnh LG Inverter Side By Side GR-B256BL

519 lít

 20.59

13.41

Tủ lạnh LG Inverter LTD46SVMA

459 lít

 20.09

13.59

Tủ lạnh LG Inverter GN-D392BLA

394 lít

 19.09

14.04

Tủ lạnh LG Inverter LBD33BLMA

332 lít

20.59

14.89

Tủ lạnh LG Inverter Multi Door LFB47SVM

474 lít

20.59

16.41

Tủ lạnh LG Inverter InstaView LBB33BLMAI

340 lít

 24.49

16.64

Tủ lạnh LG Inverter Multi Door LFB47BLG

474 lít

 26.49

17.41

Tủ lạnh LG Inverter InstaView LBB33BGMAI

340 lít

24.49

18.99

Tủ lạnh LG Inverter Multi Door LFB58BLMA

575 lít

 34.39

22.31

Tủ lạnh LG Inverter Multi Door LFD58BLMA

571 lít

34.39

23.63

Tủ lạnh LG Inverter Side By Side LSI63BLMA

641 lít

 33.39

25.41

Tủ lạnh LG Inverter Multi Door LFD61BLGA

607 lít

 42.19

29.41

Tủ lạnh LG Inverter Multi Door InstaView LFD58BLMAI

576 lít

 36.29

31.41

Tủ lạnh LG Inverter Multi Door InstaView LFD61BLGAI

612 lít

 53.99

33.95

Tủ lạnh LG Inverter Multi Door InstaView LFB61BLGAI

617 lít

 39.29

34.31

Tủ lạnh LG Inverter Multi Door InstaView LFI50BLMAI

508 lít

 44.19

31.63

Tủ lạnh LG Inverter Side By Side InstaView Door-in-Door GR-X257BL

635 Lít

 55.99

38.91

Tủ lạnh LG Inverter Side By Side InstaView Door-in-Door GR-X257BG

635 lít

55.99

39.41

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 21/8, tham khảo tại Điện Máy Xanh.

Theo An Nhiên

Nguồn: [Link nguồn]

22/08/2025 12:22 PM (GMT+7)
