Bạn có còn nhớ chiếc smartphone "quái vật camera" này của Samsung?

Có tên gọi Galaxy S4 Zoom, chiếc điện thoại này trông giống như một “máy ảnh kỹ thuật số” hơn là một smartphone thông thường. Với thiết kế độc đáo, Galaxy S4 Zoom đã tạo ra một cú sốc trong thế giới công nghệ khi kết hợp giữa điện thoại và máy ảnh.

Galaxy S4 Zoom có thiết kế lai giữa máy ảnh và điện thoại.

Thực tế, Android ban đầu được phát triển như một hệ điều hành cho máy ảnh kỹ thuật số, không phải cho smartphone. Điều này khiến Galaxy S4 Zoom trở thành một sản phẩm thú vị mang lại cảm giác như một sự trở về với nguồn gốc của công nghệ. Vào thời điểm đó, điện thoại chưa phổ biến với nhiều camera, và chất lượng camera trên điện thoại thường không cao. Chẳng hạn, iPhone 5s chỉ có camera 8 MP.

Sản phẩm tận dụng sức mạnh gốc của nền tảng Android.

Galaxy S4 Zoom nổi bật với cảm biến 16 MP, zoom quang 10x và khẩu độ f/3.1-6.3, gần như tương đương với các máy ảnh kỹ thuật số bỏ túi. Mặc dù vào thời điểm đó, smartphone đã có sự phát triển vượt bậc, Galaxy S4 Zoom vẫn gây ấn tượng với kích thước lớn và thiết kế độc đáo, khiến nó trở thành một trong những chiếc điện thoại kỳ lạ nhất từng được sản xuất.

Kích thước trông khá cồng kềnh.

Về hiệu suất, Galaxy S4 Zoom cho phép người dùng chụp ảnh với độ chi tiết cao nhờ vào zoom quang học mà không làm mất chất lượng hình ảnh. Phần mềm camera của nó cung cấp nhiều tùy chọn điều khiển, cho phép người dùng điều chỉnh ISO và tốc độ màn trập - điều mà các ứng dụng camera trên smartphone thông thường không thể làm được.

Điện thoại mang đến những khả năng điều chỉnh ISO hay màn trập giống như máy ảnh kỹ thuật số thực thụ.

Tuy nhiên, Galaxy S4 Zoom không thành công như mong đợi. Thời lượng pin kém và kích thước cồng kềnh là những yếu tố cản trở. Hơn nữa, sự phát triển của nhiếp ảnh điện toán đã giúp các smartphone chụp ảnh đẹp hơn mà không cần phần cứng camera mạnh mẽ. Mặc dù Samsung cũng đã thử nghiệm thêm với Galaxy K Zoom, nhưng công ty tiếp tục không thành công.

Tuy nhiên máy không thành công do gặp nhiều hạn chế.

Ngay cả khi không đạt được thành công thương mại, Galaxy S4 Zoom đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của nhiếp ảnh di động và cho thấy sự dũng cảm của Samsung trong việc thử nghiệm các thiết kế mới, điều mà nhiều hãng công nghệ khác không dám làm.