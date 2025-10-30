Samsung khoe ảnh thật Galaxy Z TriFold tại APEC 2025

Samsung vừa công bố hình ảnh chính thức đầu tiên dành cho chiếc smartphone gập ba đầu tiên của hãng, Galaxy Z TriFold, ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh APEC 2025 diễn ra tại Hàn Quốc.

Galaxy Z TriFold được trưng bày tại sự kiện bên lề APEC 2025.

Galaxy Z TriFold được trưng bày tại Triển lãm K-Tech, một sự kiện bên lề của APEC, diễn ra tại Gyeongju Expo Park Air Dome vào lúc 9:00 sáng ngày 28/10, theo giờ địa phương. Mặc dù thiết bị được bảo vệ dưới lớp kính an toàn, nhưng hình ảnh cho thấy nó có khả năng biến đổi từ điện thoại màn hình 6,5 inch thành máy tính bảng màn hình 10 inch nhờ vào hai bản lề linh hoạt, cho phép gập và mở.

Trong một tuyên bố gửi tới SamMobile, Samsung cho biết: “Chúng tôi tiếp tục phát triển các công nghệ tiên tiến, bao gồm cả các yếu tố hình thức thế hệ tiếp theo trong kỷ nguyên AI di động, nhằm mang lại trải nghiệm người dùng có ý nghĩa. Buổi giới thiệu gần đây phản ánh những nỗ lực nghiên cứu và phát triển đang diễn ra, và chúng tôi dự định sẽ mang thiết bị thế hệ tiếp theo này đến tay người dùng trong năm nay”.

Galaxy Z TriFold có thể chuyển đổi giữa chế độ smartphone và tablet.

Dự kiến, Galaxy Z TriFold sẽ được công bố chính thức vào cuối tuần này trước khi có thể được bán ra vào tháng tới tại một số thị trường như Trung Quốc và Hàn Quốc. Các nguồn tin cho biết sản phẩm sẽ được mở rộng ra các thị trường khác trong tương lai không xa.