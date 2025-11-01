Điện thoại Galaxy không thoát khỏi cảnh tệ nhất với smartphone

Samsung được cho là đang xem xét khả năng tăng giá cho tất cả các dòng sản phẩm Galaxy của mình. Đáng chú ý, không chỉ riêng Samsung mà nhiều hãng smartphone khác cũng đang đối mặt với tình trạng tương tự.

Mọi thứ bắt nguồn từ việc giá chip nhớ đã tăng liên tục trong thời gian qua và khiến giới phân tích cảm thấy lo ngại. Mới đây, Xiaomi đã thông báo rằng họ buộc phải tăng giá smartphone do chi phí bộ nhớ tăng cao, điều mà Samsung cũng đang hướng đến.

Samsung khó có thể tiếp tục duy trì giá như hiện tại cho smartphone Galaxy tương lai.

Sự gia tăng này phần nào được cho là do sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), vốn khiến giá DRAM tăng gấp đôi chỉ trong một tháng và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Các nhà cung cấp dự đoán tình trạng “lạm phát bộ nhớ” này có thể kéo dài trong ba năm tới.

Thời hoàng kim của điện thoại giá “mềm” sắp kết thúc?

Năm nay, Apple đã tăng giá khởi điểm cho iPhone 17 Pro (mặc dù cũng tăng bộ nhớ trong), điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu Samsung có theo chân đối thủ hay không. Các báo cáo cho thấy khả năng cao là điện thoại Galaxy cũng sẽ tăng giá trong tương lai gần.

Ngay cả khi Samsung giữ nguyên mức giá cho dòng Galaxy S26 vào năm sau, rất khó để dự đoán rằng giá sẽ không tăng vào năm 2027 và những năm tiếp theo. Với việc bộ nhớ ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm, người dùng nên chuẩn bị cho mức tăng giá đáng kể đối với điện thoại Galaxy.

iPhone 17 Pro có giá khởi điểm 34,99 triệu đồng.

Thật không may, khả năng giá điện thoại giảm trở lại là rất thấp. Những mẫu điện thoại gập như Galaxy Z Flip 7 và Z Fold 7 đã giúp người tiêu dùng làm quen với mức giá cao hơn cho các sản phẩm cao cấp, và điều này sẽ càng trở nên phổ biến khi iPhone gập ra mắt.

Hơn nữa, giá smartphone đã có xu hướng tăng trong nhiều năm qua do yêu cầu đầu tư cho các chip xử lý ngày càng nhỏ gọn. Samsung đang chuyển sang sử dụng chip xử lý 2nm cho Galaxy S26, trong khi Apple cũng áp dụng công nghệ tương tự cho iPhone 18.

Các linh kiện smartphone đang trở nên đắt đỏ hơn, trong đó sự tiến bộ của mỗi thế hệ sản phẩm đồng nghĩa với việc sử dụng các bộ phận mới nhất và đắt nhất, buộc người dùng phải làm quen với mức giá mới.