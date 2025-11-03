Bão Kalmaegi dự báo thành bão số 13, giật tới cấp 17 "đốt cháy" BXH Google

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7h sáng 3/11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở khoảng 10,7 độ vĩ Bắc; 129 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (89 - 102 km/h), giật cấp 15.

Bão đang di chuyển theo hướng Tây - Tây Nam với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo trong 72 giờ tới, Kalmaegi sẽ đi vào Biển Đông và khi đó trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025. Đặc biệt lưu ý, sức mạnh của bão sẽ càng mạnh thêm mạnh: Đến ngày 6/11 có khả năng đạt cấp 14, giật cấp 17, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 480 km về phía Đông - Đông Nam.

Dự báo đường đi của bão Kalmaegi.

Với những thông tin dự báo sớm về bão Kalmaegi (sẽ thành bão số 13), từ chiều 2/11 đến sáng 3/11, Google Trends Việt Nam ghi nhận một đợt tăng đột biến với hàng chục nghìn lượt tìm kiếm liên quan đến từ khóa “bão số 13 vào đâu”. Cụm từ này nhanh chóng vươn lên nhóm xu hướng nổi bật nhất trong 24 giờ qua, với hơn 50.000 lượt truy vấn, vượt xa nhiều chủ đề giải trí và thể thao đang được quan tâm.

Theo dữ liệu Google Trends, nhóm người tìm kiếm chủ yếu đến từ các tỉnh ven biển miền Trung gồm Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam và Khánh Hòa - những khu vực có khả năng nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão.

Tại những địa phương này, từ khóa “bão số 13” được tìm kiếm nhiều gấp đôi so với trung bình cả nước. Các truy vấn liên quan như “tình hình bão số 13 mới nhất”, “dự báo đường đi bão số 13” hay “cập nhật cơn bão số 13” đều ghi nhận mức tăng đột biến.

So với những từ khóa có lượng tìm kiếm cao khác trong cùng thời điểm, “bão số 13 vào đâu” có tốc độ tăng nhanh hơn hẳn. Chẳng hạn, “xổ số miền Nam ngày 2 tháng 11” chỉ đạt hơn 20.000 lượt tìm kiếm, “milan đấu với roma” đạt khoảng 10.000 lượt, trong khi “bão số 13” đã vượt mốc 50.000. Ngay cả các chủ đề giải trí và thể thao quốc tế như “austin đấu với lafc” hay “chung kết thế giới LOL 2025” cũng bị lấn át bởi mối quan tâm về diễn biến bão.

Xu hướng truy vấn "bão số 13".

Trong khi mối lo về bão số 13 đang dâng cao, nhiều địa phương miền Trung và miền Bắc vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả của hai cơn bão số 11 và 12 trước đó. Ngoài thông tin về thiệt hại, các thông tin cứu trợ số tiền "khủng" đến từ các tập đoàn lớn cũng khá được quan tâm.

Ví dụ, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) và Quỹ Tâm Tài Việt đã hỗ trợ 2,3 tỷ đồng cho ba tỉnh phía Bắc gồm Thái Nguyên, Cao Bằng và Bắc Ninh để khắc phục thiệt hại do bão. Hay Tập đoàn Wilmar CLV triển khai hai chương trình “Hướng về đồng bào miền Bắc và miền Trung” với tổng giá trị 15 tỷ đồng, trong đó 10 tỷ đồng dành cho các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, và 5 tỷ đồng hỗ trợ người dân vùng ngập lụt miền Trung.