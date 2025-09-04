Apple vừa điền thêm tên 4 thiết bị vào danh sách "hết thời"

Chỉ một tuần trước sự kiện ra mắt iPhone 17 rất được mong đợi, Apple đã lặng lẽ cập nhật danh sách hỗ trợ sản phẩm của hãng, chính thức đưa ba mẫu MacBook vào diện "lỗi thời" và iPhone 8 Plus vào danh sách "cũ". Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với việc sửa chữa và cập nhật phần mềm của các thiết bị này. Động thái "dọn kho" này diễn ra ngay trước thềm sự kiện lớn tiếp theo của hãng, dự kiến diễn ra vào tuần tới.

Các sản phẩm bị ảnh hưởng bao gồm:

- MacBook Pro 15 inch (2017)

- MacBook Pro 13 inch (2017, bốn cổng Thunderbolt 3)

- MacBook Air 11 inch (đầu năm 2015)

- iPhone 8 Plus (64GB, 256GB)

iPhone 8 Plus chính thức lọt danh sách đồ "cổ" của Apple.

"Lỗi thời" và "Cũ": Sự khác biệt quan trọng người dùng cần hiểu rõ

Apple chia các sản phẩm cũ thành hai loại với chính sách hỗ trợ khác nhau, và người dùng cần hiểu rõ để biết số phận thiết bị của mình:

Lỗi thời (Obsolete) được Apple định nghĩa cho các sản phẩm đã ngừng bán hơn 7 năm. Công ty sẽ ngừng tất cả dịch vụ sửa chữa phần cứng, các trung tâm bảo hành ủy quyền cũng không thể đặt hàng linh kiện cho các thiết bị này. Về cơ bản, chúng sẽ không còn được hỗ trợ phần cứng (nhưng MacBook vẫn có thể được sửa chữa pin trong tối đa 10 năm nếu linh kiện còn).

Mẫu MacBook Pro 15 inch của Apple.

Cũ (Vintage) là những sản phẩm đã ngừng bán từ 5-7 năm. Các thiết bị này sẽ không còn nhận được các bản cập nhật hệ điều hành lớn (ví dụ như iOS 19 sắp tới). Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể mang máy đi sửa chữa tại Apple Store và các trung tâm bảo hành ủy quyền, miễn là linh kiện còn sẵn có.

Nhìn lại những thiết bị "vang bóng một thời"

Các mẫu MacBook Pro 2017 bị "khai tử" lần này là đại diện cho một kỷ nguyên gây tranh cãi của Apple với thanh Touch Bar và bàn phím cánh bướm tai tiếng - một thất bại đã khiến Apple phải chi 50 triệu USD để giải quyết vụ kiện tập thể. Trong khi đó, MacBook Air 11 inch từng là biểu tượng của sự nhỏ gọn và tính di động.

Về phía iPhone 8 Plus, đây là một trong những mẫu iPhone cuối cùng giữ thiết kế truyền thống với nút Home trước khi iPhone X ra đời và thay đổi mọi thứ.

Tóm lại, nếu bạn đang sở hữu một trong những thiết bị trên, hãy chuẩn bị tinh thần rằng việc tìm kiếm linh kiện sửa chữa sẽ khó khăn hơn và các tính năng phần mềm mới sẽ không còn được cập nhật.