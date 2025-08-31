Tim Cook đã làm gì để đưa Apple lên định giá 3.000 tỷ USD?

Mặc dù trước đó, Tim Cook đã từng thay thế Steve Jobs nhưng ngày 24/8/2011 mới là ngày Apple chính thức trao quyền quản lý cho Tim Cook. Và kể từ đó, ông đã xây dựng Apple từ một công ty khổng lồ trở thành một "ông trùm" về tài chính.

Đầu ngày 20/8/2011, Steve Jobs vẫn còn điều hành Apple và các sản phẩm của công ty bao gồm iPhone 4 và iPad 2. Sau đó, đến cuối ngày, Tim Cook trở thành CEO, Steve Jobs từ chức vì lý do sức khỏe.

CEO Apple - Tim Cook.

Ông là CEO thứ 7 của công ty. Với tư cách là Giám đốc Điều hành (COO), Cook đã thay thế Jobs trong thời gian ông vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Thực tế, Apple từ lâu đã có những kế hoạch cho khoảnh khắc này. Steve Jobs thậm chí còn nhắc đến ông một cách rõ ràng trong đơn từ chức của mình:

"Về người kế nhiệm tôi, tôi thực sự khuyến nghị chúng ta nên thực hiện kế hoạch kế nhiệm và bổ nhiệm Tim Cook làm CEO của Apple."

Ngay sau đó, Art Levinson, chủ tịch hội đồng quản trị đã đưa ra một thông báo chính thức với nội dung như sau:

"Hội đồng quản trị hoàn toàn tin tưởng rằng Tim là người phù hợp để trở thành CEO tiếp theo của chúng ta. 13 năm cống hiến của Tim cho Apple đã được đánh dấu bằng những thành tích xuất sắc và anh ấy đã thể hiện tài năng đáng chú ý cùng sự phán đoán sáng suốt trong mọi việc mình làm."

Thành tích của CEO Tim Cook

Hội đồng quản trị đã thuyết phục các nhà đầu tư rằng Apple sẽ được đặt vào tay những người đáng tin cậy. Tất cả đều đã chứng kiến ​​Tim Cook rất thành công với vai trò là Giám đốc Điều hành (COO). Trước đó, nhà quản lý này đã suýt từ chối lời đề nghị gia nhập Apple của Steve Jobs vào năm 1988. Điều này chủ yếu là do Tim Cook đang làm việc tại Compaq.

Tim Cook (trái) và Steve Jobs (phải).

Ở thời điểm đó, Compaq vẫn là nhà sản xuất PC thành công nhất thế giới và Tim Cook sẽ có một tương lai rất tươi sáng nếu ở lại. Thêm vào đó, Apple vẫn chưa thực sự thoát khỏi tình trạng khó khăn của những năm 1990.

Chia sẻ vào năm 2017, ông Tim Cook cho hay:

"Tôi sẽ không bao giờ tìm thấy mục đích sống của mình khi làm việc ở một nơi không có mục đích rõ ràng. Tôi đã thử thiền định. Tôi tìm kiếm sự hướng dẫn và tôn giáo. Tôi đọc sách của các triết gia và tác giả vĩ đại. Trong một phút bồng bột của tuổi trẻ, tôi thậm chí đã thử nghiệm với một chiếc PC chạy Windows. Và rõ ràng, điều đó không hiệu quả."

Sau đó, khi nhận việc, ông chỉ mất vài phút để ông đóng cửa hàng loạt nhà máy và kho hàng. Sự chuyển mình của Apple bắt đầu từ những động thái hậu cần đó. Ví dụ, Cook đã điều chỉnh để Apple chỉ có lượng hàng tồn kho đủ dùng trong vài ngày, thay vì hàng tháng.

Một Apple khác...

Kể từ khi nhậm chức CEO, ông Cook thường xuyên bị cáo buộc là kém quan tâm đến sản phẩm hơn Steve Jobs nhưng ông cũng là người chịu trách nhiệm khi Apple cần chuyển sang dịch vụ.

Apple dưới thời Tim Cook có danh mục sản phẩm đa dạng hơn, từ iPod touch đã bị lãng quên đến Apple TV+, từ Apple Watch và bút Apple Pencil đến kính Apple Vision Pro. Cá nhân ông đã thể hiện rõ ràng hơn về mặt chính trị so với Steve Jobs, ngay cả khi điều đó khiến ông và Apple bị chỉ trích.

CEO Tim Cook cũng có mối quan hệ tốt với Tổng Thống Donald Trump.

Ngay cả khi Apple chống lại FBI do FBI gây sức ép buộc công ty mở khóa iPhone liên quan đến vụ tấn công San Bernardino, chính ông Cook lại là người bày tỏ sự hối tiếc nhất về tranh chấp này.

Điều ông mong muốn không phải là Apple thay đổi quyết định và nhượng bộ FBI. Thay vào đó, ông đã công khai nói rằng ông nghĩ vụ việc nên được chuyển đến Tòa án.

Sau đó, ông Cook cũng thể hiện sự sẵn lòng hỗ trợ các tổ chức từ thiện và để Apple quyên góp cho các nỗ lực cứu trợ, chẳng hạn như hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ nổ ở Beirut. Tuy nhiên, ông cũng sử dụng các khoản quyên góp cá nhân như một công cụ chính trị, chẳng hạn như khi ông đóng góp vào quỹ nhậm chức của Tổng thống Trump.

Khác biệt nhưng vẫn giống nhau

Dòng sản phẩm hiện tại của Apple đã có nhiều thay đổi, dòng iPhone 17 sắp ra mắt thay vì iPhone 4. Thay vì iPad 2 ra mắt năm 2011, "Nhà Táo" đã có iPad 11, iPad mini 7 và iPad Pro thế hệ thứ bảy.

Tuy nhiên, có một điều vẫn không thay đổi: Apple đang phát triển nhanh hơn và mạnh mẽ hơn dưới thời Tim Cook so với thời Steve Jobs.

Năm 2022, Apple đã trở thành công ty đầu tiên đạt vốn hóa thị trường 3 nghìn tỷ USD. Kể từ đó, giá trị của công ty liên tục tăng - giảm, giá cổ phiếu của công ty bị ảnh hưởng bởi các kế hoạch thuế quan "có đi có lại" của ông Trump.

CEO Tim Cook đang phải xoay xở với các mức thuế quan của Tổng thống Trump, có thể khiến Apple thiệt hại 2 tỷ USD vào cuối tháng 9/2025. Bất chấp những điều này, bản thân ông Cook đã trở thành một tỷ phú.

Liệu Tim Cook sẽ giữ chức CEO trong bao lâu nữa và ai sẽ kế nhiệm ông? Năm 2021, nhà quản lý tài ba này cho hay, ông "có thể" rời Apple trong 10 năm tới. Tuy nhiên, ngay cả khi đứng lên tại buổi ra mắt iPhone 17 và tuyên bố sẽ ra đi, ông vẫn giữ chức CEO Apple lâu hơn cả Steve Jobs.