Lộ diện Apple Ring: Chiếc nhẫn quyền năng điều khiển cả hệ sinh thái Apple bằng cử chỉ

Trong khi cộng đồng công nghệ vẫn đang xôn xao về một chiếc iPhone màn hình gập, những bằng sáng chế mới được phát hiện cho thấy Apple có thể đang ấp ủ một sản phẩm còn đột phá hơn: Một chiếc nhẫn thông minh mang tên Apple Ring. Thiết bị này hứa hẹn sẽ làm được nhiều điều hơn là chỉ theo dõi sức khỏe, mà còn có thể biến bàn tay bạn thành một chiếc điều khiển từ xa quyền năng.

Theo hai bằng sáng chế vừa được tiết lộ, Apple Ring không chỉ sở hữu các tính năng theo dõi sức khỏe quen thuộc như ghi lại việc uống thuốc hay dữ liệu sinh trắc học thông qua NFC. Điểm nhấn thực sự nằm ở khả năng tương tác hoàn toàn mới.

Ảnh minh họa.

Các bản vẽ kỹ thuật mô tả người dùng có thể điều khiển các thiết bị nhà thông minh như đèn, TV chỉ bằng những cử chỉ vẫy tay. Hơn nữa, với micro tích hợp, chiếc nhẫn còn có thể nhận diện khẩu lệnh qua Siri, cho phép người dùng ra lệnh mà không cần chạm vào điện thoại hay đồng hồ. Đây là một bước tiến nhằm tích hợp sâu hơn nữa người dùng vào hệ sinh thái Apple một cách liền mạch.

Để biến việc điều khiển trở nên trực quan, bằng sáng chế thứ hai mô tả một thiết kế độc đáo là Apple Ring sẽ có một "vòng xoay bên ngoài". Người dùng có thể xoay vòng này để tương tác, giao tiếp không dây với các thiết bị đeo khác như Apple Watch, AirPods, hoặc thậm chí là cuộn qua các tùy chọn trên một thiết bị khác.

Chiếc nhẫn cũng có thể phản hồi lại người dùng thông qua các chế độ rung để thông báo tin nhắn hoặc các sự kiện quan trọng một cách kín đáo.

Dù chưa có thông tin chính thức nào về ngày ra mắt, hai bằng sáng chế này đã vẽ nên một bức tranh hấp dẫn về cách Apple sẽ định vị sản phẩm này. Thay vì chỉ là một phiên bản thu nhỏ của Apple Watch, Apple Ring dường như được định hướng trở thành một thiết bị điều khiển chuyên dụng, kín đáo và luôn trong trạng thái sẵn sàng.

Khả năng điều khiển bằng cử chỉ và tương tác vật lý độc đáo có thể chính là điểm nhấn giúp Apple Ring tạo ra một lối đi riêng, thậm chí vượt qua cả những tiện ích mà Apple Watch đang mang lại.