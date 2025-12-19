SEA Games 33: Sự trùng hợp khó tin của U22 và Liên Quân Mobile giữa Thái Lan - Việt Nam

SEA Games 33 chứng kiến một trong những sự trùng hợp khó tin khi hai nội dung tưởng như không liên quan là bóng đá nam U22 và Liên Quân Mobile đồng đội nam của Việt Nam lại có diễn biến như "thần giao cách cảm" trong những cuộc đối đầu với Thái Lan. Cùng rơi vào thế bị dẫn trước 0 - 2, cùng khiến người hâm mộ trải qua cảm giác lo lắng, thậm chí bi quan, rồi cùng tạo nên màn ngược dòng đầy cảm xúc với cùng tỷ số chung cuộc.

Ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam bước vào hiệp 1 với nhiều áp lực và nhanh chóng bị U22 Thái Lan dẫn trước 0 - 2. Hai bàn thua sớm khiến thế trận trở nên nặng nề, nhất là khi đối thủ chơi chặt chẽ và giàu kinh nghiệm. Trên khán đài cũng như mạng xã hội, không ít cổ động viên bắt đầu nghĩ tới kịch bản bất lợi, bởi khoảng cách hai bàn trong một trận chung kết là thử thách rất lớn.

U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33 với chiến thắng 3 - 2 trước Thái Lan.

Kịch bản tương tự xuất hiện ở nội dung Liên Quân Mobile đồng đội nam. Trong trận đấu Bo5 tại vòng play-off nhánh thắng, đội tuyển Việt Nam cũng bị các tuyển thủ Thái Lan dẫn trước 0 - 2. Đáng chú ý, tại vòng loại thi đấu theo thể thức Bo3, đội tuyển Việt Nam từng thua trắng Thái Lan hai ván liên tiếp. Việc tiếp tục bị dẫn sâu khiến người hâm mộ eSport Việt Nam không dám kỳ vọng nhiều.

Liên Quân Mobile cũng giành chiến thắng 3 - 2 trước người Thái.

Khi cả bóng đá nam lẫn Liên Quân Mobile cùng rơi vào thế khó, cảm giác chung của người xem là hồi hộp xen lẫn bất an. Bị dẫn trước hai bàn ở chung kết bóng đá, hay bị dồn vào thế “chân tường” trong một loạt Bo5, đều là những tình huống dễ làm tinh thần đội tuyển chùng xuống. Thế nhưng, cũng từ đây, kịch bản bất ngờ nhất SEA Games 33 đã diễn ra.

Mọi diễn biến đảo ngược theo cách ngoạn mục và trùng hợp đến khó tin. Thời điểm U22 Việt Nam lần lượt gỡ hòa 2 - 2 trước U22 Thái Lan cũng gần như trùng khớp với lúc đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam san bằng tỷ số 2 - 2 sau bốn ván đấu. Hai mặt trận khác nhau nhưng cùng chung nhịp cảm xúc, khiến cộng đồng người hâm mộ vỡ òa vì phấn khích.

Cao trào của sự trùng hợp đến ở những khoảnh khắc quyết định. Khi đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam phá hủy nhà chính của Thái Lan thắng ngược 3 - 2, hoàn tất màn lội ngược dòng và giành quyền vào chung kết tổng; thì không lâu sau đó, trên sân cỏ, Thanh Nhàn ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3 - 2 cho U22 Việt Nam trong hiệp phụ.

Bàn thắng của các chiến binh sao vàng cũng ấn định chiến thắng chung cuộc 3 - 2, đưa bóng đá nam Việt Nam lên ngôi vô địch SEA Games 33 trong niềm cảm xúc vỡ òa. Với Liên Quân Mobile, chiến thắng trước Thái Lan giúp đội tuyển nam Việt Nam chính thức bước vào trận chung kết tổng, diễn ra hôm nay (19/12), để tranh HCV.

Trước đó, eSport Việt Nam đã đón nhận tin vui lớn khi đội tuyển Liên Quân Mobile nữ giành HCV một cách thuyết phục, toàn thắng từ vòng bảng tới chung kết tổng, không để thua bất kỳ ván đấu nào. Ở nội dung FC Online, đội tuyển Việt Nam giành HCB, và điểm chung đáng chú ý là các trận chung kết tổng của những bộ môn này đều diễn ra với Thái Lan.

Tính đến thời điểm hiện tại, eSport Việt Nam đã giành được 3 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ tại SEA Games 33. Trong số đó, 2 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ của bộ môn Audition không được tính vào bảng xếp hạng huy chương chung, do chỉ là bộ môn thi đấu trình diễn.

Những màn ngược dòng kịch tính cùng sự trùng hợp khó tin giữa bóng đá nam và Liên Quân Mobile đã góp phần tạo nên một kỳ SEA Games đầy cảm xúc, để lại dấu ấn đậm nét của thể thao Việt Nam trong lòng người hâm mộ.