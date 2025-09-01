Những mẫu iPhone nào sẽ bị Apple "khai tử" sau ngày 9/9?

Theo thông tin từ trang 9to5Mac, Apple sẽ chính thức ra mắt 4 mẫu iPhone mới: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Để nhường chỗ cho các mẫu máy này, Apple sẽ ngừng bán 4 mẫu iPhone hiện tại, bao gồm iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max.

iPhone 16 vẫn được Apple bán sau sự kiện ra mắt iPhone 17, với mức giá rẻ hơn 100 USD.

Điều này có nghĩa tất cả các mẫu iPhone mà Apple còn sản xuất đều sẽ hỗ trợ Apple Intelligence. Trong khi đó, các mẫu iPhone 16 và iPhone 16 Plus vẫn được giữ lại với mức giá giảm khoảng 100 USD. Đây là động thái không bất ngờ khi nhìn vào những gì Apple đã làm trong những năm qua.

Ngoài iPhone, hai mẫu Apple Watch cũng sẽ bị ngừng sản xuất. Apple Watch Series 11 sẽ ra mắt để thay thế Apple Watch Series 10, trong khi Apple Watch Ultra 3 sẽ thay thế Apple Watch Ultra 2. Mặc dù Apple Watch SE thế hệ thứ hai cũng sẽ bị thay thế, nhưng không phải tại sự kiện ra mắt iPhone 17.

Cuối cùng, một sản phẩm khác có thể bị ngừng sản xuất là AirPods Pro 2 sau khi công ty phát hành phiên bản AirPods Pro thế hệ mới vào ngày 10/9.

Như vậy, danh sách đầy đủ các sản phẩm sẽ được Apple ngừng sản xuất vào tháng 9 bao gồm:

- iPhone 15.

- iPhone 15 Plus.

- iPhone 16 Pro.

- iPhone 16 Pro Max.

- Apple Watch Series 10.

- Apple Watch Ultra 2.

- AirPods Pro 2.

Mặc dù Apple đã ngừng sản xuất, người dùng tại Việt Nam vẫn có thể mua iPhone 15 Pro tại các cửa hàng bán lẻ.

Sự kiện của Apple diễn ra vào lúc 0 giờ sáng ngày 10/9 theo giờ Việt Nam không chỉ xác nhận những thông tin nói trên mà còn mang đến cho người dùng cái nhìn chi tiết về loạt iPhone 17, bên cạnh các phiên bản mới của Apple Watch và AirPods. Dĩ nhiên, người hâm mộ cũng đang háo hức chờ xem liệu Apple có tiếp tục chiến lược thông thường hay mang đến bất ngờ nào trong sự kiện này.

Lưu ý: Giống như mọi năm, mặc dù Apple ngừng bán các sản phẩm nói trên, người tiêu dùng tại Việt Nam vẫn có thể mua chúng tại các cửa hàng bán lẻ, thậm chí được phân phối chính hãng. Ví dụ với dòng iPhone 15 Pro đã bị Apple ngừng sản xuất vào tháng 9/2024, người tiêu dùng hiện vẫn có thể mua chúng, mặc dù có hạn chế về lựa chọn màu sắc cũng như tùy chọn bộ nhớ trong.