Gemini 3 Flash ra mắt, định nghĩa lại cách chúng ta dùng Google

Từ trước đến nay, rào cản lớn nhất khiến người dùng ngần ngại chuyển sang tìm kiếm bằng AI (AI Search) chính là độ trễ. Trong khi Google Search cho kết quả gần như tức thì, các mô hình AI thường bắt người dùng phải chờ đợi để "suy nghĩ". Với Gemini 3 Flash, Google khẳng định kỷ nguyên chờ đợi đó đã kết thúc.

Gemini 3 Flash hiện đã có mặt trên toàn cầu như một phần của chế độ AI (AI Mode) trên Google.com. Google tự tin mô tả: "Sức mạnh suy luận đáng kinh ngạc của mô hình Gemini 3 giờ đây đã đạt được tốc độ mà bạn mong đợi ở Google Search truyền thống".

Sức mạnh của Gemini 3 Flash giúp nâng tầm chế độ AI của Google Search.

Khả năng đa phương thức, sử dụng công cụ và tư duy logic của Gemini 3 Flash cho phép nó giải quyết các câu hỏi phức tạp nhất với độ chính xác cao mà không hề hy sinh tốc độ. Đây được xem là nỗ lực nghiêm túc nhất của Google nhằm biến AI Mode từ một tính năng "dùng cho vui" trở thành công cụ tìm kiếm chính thức của mọi người.

Người dùng có thể trải nghiệm Gemini 3 Flash hoàn toàn miễn phí. Khi đặt một câu hỏi sắc thái hoặc phức tạp, hệ thống sẽ trả lời thấu đáo, trình bày đẹp mắt và cung cấp các liên kết nguồn để bạn kiểm chứng – tất cả diễn ra trong tích tắc.

Đặc biệt, người dùng tại Mỹ còn được ưu ái tiếp cận rộng rãi hơn với mô hình Gemini 3 Pro và công cụ tạo ảnh AI mới có tên gọi khá lạ tai là Nano Banana Pro ngay trong giao diện tìm kiếm. (Lưu ý: Các phiên bản cao cấp hơn với giới hạn sử dụng lớn sẽ yêu cầu gói trả phí Google AI Pro hoặc Ultra).

Là một biên tập viên công nghệ kỳ cựu của trang tin TechRadar, nhưng John-Anthony Disotto thừa nhận trước đây ông không mặn mà lắm với chế độ AI. Tuy nhiên, lời hứa về "tốc độ tương đương tìm kiếm truyền thống" của Gemini 3 Flash thực sự là một yếu tố thay đổi cuộc chơi.

Chế độ AI hứa hẹn nhanh hơn với Gemini 3 Flash.

Nếu Google thực sự làm được điều này – kết hợp sự thông minh của AI với tốc độ phản hồi tức thì của Google Search – thì thói quen tìm kiếm của hàng tỷ người dùng internet có thể sẽ thay đổi vĩnh viễn từ hôm nay.