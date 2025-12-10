Xiaomi tung sản phẩm mới, gây sức ép lớn lên Apple

Thông tin này được tiết lộ bởi người rò rỉ uy tín trên Weibo, Repeater 002, cho biết Xiaomi đang hoàn thiện thiết bị này để giới thiệu cùng với Xiaomi Watch 5 và Buds 6.

Xiaomi Tag sẽ có mức giá vô cùng cạnh tranh.

Sự kiện ra mắt dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26/12/2025 tại Trung Quốc, trong khuôn khổ sự kiện Xiaomi ra mắt mẫu smartphone cao cấp Xiaomi 17 Ultra. Mặc dù chưa có thông tin chi tiết về sản phẩm, tên gọi “Xiaomi Tag” đã được xác nhận và thiết bị này có khả năng sẽ hỗ trợ công nghệ Ultra-Wideband (UWB). Công nghệ UWB cho phép định vị chính xác hơn trong khoảng cách ngắn, tương tự như tính năng “Precision Finding” nổi bật trên AirTag.

Điểm đáng chú ý là Xiaomi Tag dự kiến sẽ hoạt động với mạng Find My Device của Google, cho phép truyền tải vị trí của thiết bị một cách ẩn danh ngay cả khi không có kết nối internet nhờ vào các điện thoại Android xung quanh. Mặc dù một số sản phẩm như Chipolo, Pebblebee và Moto Tag của Motorola đã cung cấp UWB và kết nối với mạng Google, nhưng Xiaomi có thể tạo ra sự khác biệt nhờ vào mức giá cạnh tranh.

Điều này tạo áp lực lên các sản phẩm từ Apple và Motorola.

Moto Tag và Pebblebee Clip hiện có giá trên 25 USD (khoảng 660.000 đồng) trên Amazon, cùng với nhiều lựa chọn khác cũng có mức giá tương tự. Nếu Xiaomi có thể cung cấp một sản phẩm với thông số kỹ thuật tương đương nhưng với có giá thấp hơn, họ sẽ có cơ hội lớn để thu hút người dùng Android đang tìm kiếm một giải pháp định vị giá rẻ và hiệu quả. Nếu chiến lược này được thực hiện thành công, AirTag có thể sớm phải đối mặt với một đối thủ đáng gờm.