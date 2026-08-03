Apple đã "lột xác" như thế nào dưới thời Tim Cook?

Ông Tim Cook chính thức trở thành CEO của Apple vào ngày 24/8/2011, sau khi Steve Jobs từ chức. Khi đó, doanh thu cả năm 2011 của Apple đạt 108 tỷ USD, mức kỷ lục đối với hãng ở thời điểm đó.

Đến báo cáo tài chính quý III/2026 vừa công bố, Apple ghi nhận 109,4 tỷ USD doanh thu chỉ trong một quý, tức vượt toàn bộ doanh thu của cả năm 2011.

CEO Apple - Tim Cook.

Trong cả năm, Apple cũng duy trì đà tăng trưởng mạnh. Trong năm tài chính 2025, doanh thu của hãng đạt 416 tỷ USD, gần gấp 4 lần so với thời điểm Tim Cook bắt đầu nhiệm kỳ.

iPhone tiếp tục là nguồn thu chủ lực của "Nhà Táo". Năm 2011, doanh thu iPhone đạt 47 tỷ USD trong khi riêng quý III/2026, doanh thu từ dòng sản phẩm này đã đạt 54,3 tỷ USD.

Những con số này phản ánh quy mô kinh doanh của Apple đã mở rộng đáng kể trong suốt 15 năm qua.

Từ công ty nghìn tỷ USD đến doanh nghiệp có giá trị hơn 5.000 tỷ USD

Bên cạnh doanh thu, giá trị doanh nghiệp của Apple cũng tăng trưởng mạnh trong nhiệm kỳ của Tim Cook.

Tuần trước, Apple từng vượt mốc 5.000 tỷ USD vốn hóa thị trường, sau đó giảm xuống khoảng 4,5 nghìn tỷ USD sau khi công ty cảnh báo tình trạng hạn chế nguồn cung và thiếu hụt bộ nhớ có thể ảnh hưởng đến doanh thu quý tới.

Trong hành trình này, Apple liên tục lập các cột mốc lịch sử:

- Tháng 8/2018: công ty đầu tiên đạt vốn hóa 1.000 tỷ USD.

- Tháng 8/2020: công ty đầu tiên vượt 2.000 tỷ USD.

- Tháng 1/2022: công ty đầu tiên đạt 3.000 tỷ USD.

- Tháng 10/2025: trở thành công ty thứ ba vượt 4.000 tỷ USD.

- Tháng 7/2026: công ty thứ hai trên thế giới chạm mốc 5.000 tỷ USD.

Giá cổ phiếu Apple cũng phản ánh sự tăng trưởng này. Một ngày sau khi Tim Cook trở thành CEO, cổ phiếu Apple có giá 13,35 USD (đã điều chỉnh sau chia tách cổ phiếu). Đến nay, giá mở cửa đạt khoảng 304,81 USD, tương đương mức tăng khoảng 23 lần.

Trong thời gian điều hành của ông Cook, Apple cũng thực hiện hai đợt chia tách cổ phiếu gồm tỷ lệ 7:1 năm 2014 và 4:1 năm 2020.

Hệ sinh thái Apple mở rộng từ phần cứng sang dịch vụ

Một trong những thay đổi lớn nhất dưới thời Tim Cook là sự phát triển mạnh của hệ sinh thái.

Apple hiện có hơn 2,5 tỷ thiết bị đang hoạt động trên toàn cầu. Đáng chú ý, đến năm 2016 hãng mới lần đầu công bố chỉ số này với 1 tỷ thiết bị hoạt động, cho thấy quy mô hệ sinh thái đã tăng hơn gấp đôi trong khoảng một thập kỷ.

Song song với đó là sự bùng nổ của mảng dịch vụ. Năm 2011, doanh thu dịch vụ của Apple chỉ đạt 9,4 tỷ USD. Đến quý III/2026, con số này đã tăng lên 30,7 tỷ USD chỉ trong một quý.

Trong năm tài chính 2025, dịch vụ mang về 109 tỷ USD, trở thành một trong những mảng kinh doanh tăng trưởng nhanh nhất của Apple.

Apple cũng cho biết hiện hãng sở hữu 1,5 tỷ thuê bao trả phí trên các nền tảng dịch vụ.

Nếu năm 2011 Apple chủ yếu chỉ có App Store, iTunes và AppleCare thì dưới thời Tim Cook, hãng đã mở rộng đáng kể với hàng loạt dịch vụ mới như:

- Apple Music

- Apple TV+

- Apple Arcade

- Apple Fitness+

- Apple Pay

- Apple Pay Cash

- Apple Card

- Apple News

- iCloud+

- Quảng cáo tìm kiếm trên App Store

- Quảng cáo trên Apple Maps

Việc mở rộng sang lĩnh vực dịch vụ giúp Apple đa dạng hóa nguồn thu thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào doanh số phần cứng.

Nhiều dòng sản phẩm mới

Không chỉ phát triển dịch vụ, Apple dưới thời Tim Cook còn giới thiệu nhiều dòng sản phẩm hoàn toàn mới.

Trong 15 năm qua, hãng lần lượt ra mắt:

- Apple Watch

- AirPods

- Vision Pro

- Chip Apple Silicon

- HomePod và HomePod mini

- iPhone X

- iPhone Air

- MacBook Neo

Đặc biệt, việc chuyển toàn bộ máy Mac sang Apple Silicon được xem là một trong những thay đổi lớn nhất về nền tảng phần cứng của Apple trong nhiều năm qua.

CEO Tim Cook (trái) và cố CEO Steve Jobs.

Bên cạnh phát triển sản phẩm, ông Cook cũng triển khai chương trình hoàn vốn quy mô lớn cho cổ đông.

Apple bắt đầu chi trả cổ tức hàng quý từ năm 2012 và liên tục thực hiện chương trình mua lại cổ phiếu. Theo công ty, tổng số tiền hoàn trả cho cổ đông đến nay đã vượt 1.000 tỷ USD.

John Ternus chuẩn bị tiếp quản vị trí CEO Apple

Theo kế hoạch, ông John Ternus sẽ chính thức trở thành CEO Apple từ ngày 1/9, ngay trước thời điểm công ty công bố thế hệ iPhone mới.

Tim Cook sẽ chuyển sang giữ vai trò Chủ tịch điều hành, tiếp tục hỗ trợ Apple trong các vấn đề chiến lược và làm việc với các cơ quan quản lý.

Ông John Ternus.

Trong cuộc họp với các nhà đầu tư, ông Cook cho biết quá trình chuyển giao đang diễn ra thuận lợi và bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào người kế nhiệm.

John Ternus gia nhập Apple từ năm 2001 với vai trò trong nhóm thiết kế sản phẩm. Ông trở thành Phó chủ tịch Kỹ thuật phần cứng vào năm 2013, phụ trách các dòng sản phẩm như AirPods, Mac và iPad.

Đến năm 2020, Ternus tiếp tục đảm nhận mảng iPhone và được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Kỹ thuật phần cứng vào năm 2021.

Theo Tim Cook, Ternus là người phù hợp để dẫn dắt Apple bước sang giai đoạn phát triển tiếp theo. Trong khi đó, ông sẽ tiếp tục đồng hành cùng công ty với vai trò mới sau khi kết thúc 15 năm trên cương vị CEO.