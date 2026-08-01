Doanh thu Quý 2/2026 của Apple tiếp tục vượt xa kỳ vọng

Quý 2 hàng năm thường là quý tài chính yên tĩnh nhất trong năm của Apple. Nhưng đối với năm 2026, đây vẫn là điều đáng để các nhà đầu tư của Apple ăn mừng.

Trong quý 2 vừa qua, Apple đạt doanh thu 109,4 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

CEO Apple - Tim Cook (trái).

Tính đến ngày 29/7, dự báo trung bình của Phố Wall là 108,96 tỷ USD.

Xét theo từng loại sản phẩm, doanh thu iPhone của Apple đạt 54,25 tỷ USD, tăng 21,7% so với con số 44,58 tỷ USD trong quý 2/2025. Doanh thu Mac đạt 10,35 tỷ USD, tăng 28,7% so với 8,05 tỷ USD của một năm trước.

Doanh thu iPad đạt 6,19 tỷ USD, giảm 5,9% so với 6,58 tỷ USD của năm ngoái. Doanh thu từ thiết bị đeo, thiết bị gia đình và phụ kiện tăng từ 7,40 tỷ USD trong quý 2/2025 lên 7,88 tỷ USD hiện nay, tăng 6,5%.

Mảng dịch vụ luôn là điểm mạnh tăng trưởng của Apple và quý này cũng không ngoại lệ. Trong quý 2/2025, doanh thu dịch vụ đạt 27,42 tỷ USD nhưng một năm sau, con số này đã lên đến 30,73 tỷ USD.

Doanh thu và lợi nhuận gộp của Apple qua các năm.

Mức tăng trưởng doanh thu dịch vụ 12,7% so với cùng kỳ năm ngoái đã đánh dấu 11 quý liên tiếp đạt tăng trưởng hai chữ số.

Quý 2 vừa qua cũng là khoảng thời gian đầy thách thức đối với Apple do cuộc khủng hoảng bộ nhớ đang diễn ra. Cuối cùng, Apple buộc phải tăng giá hầu hết các sản phẩm trong danh mục của mình. Thế hệ iPhone 17 không bị ảnh hưởng nhưng nhiều khả năng dòng iPhone 18 sẽ tăng giá.

Trong quý 2, Giám đốc tài chính Kevan Parekh dự báo doanh thu tăng trưởng từ 14% đến 17% so với cùng kỳ năm ngoái và tỷ suất lợi nhuận gộp từ 47,5% đến 48,5%.

Về kết quả kinh doanh, hội đồng quản trị của Apple đã tuyên bố chia cổ tức bằng tiền mặt là 0,27 USD cho mỗi cổ phiếu phổ thông.

Doanh thu từ các sản phẩm của Apple qua các năm.

Bên cạnh đó, Apple cũng đang được thảo luận về sự chuyển giao quyền lực sắp tới. Vào ngày 1/9, ông Tim Cook sẽ trở thành chủ tịch điều hành và người đứng đầu mảng phần cứng - John Ternus, sẽ tiếp quản vị trí CEO thay ông Cook.

Về các con số, ông Cook nhấn mạnh sự tăng trưởng hai chữ số ở iPhone, Mac và Dịch vụ cũng như ở tất cả các khu vực địa lý. Ngoài ra, số lượng thiết bị Apple đang được sử dụng cũng đã đạt mức cao nhất mọi thời đại trên tất cả các danh mục.