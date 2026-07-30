Apple chính thức đạt giá trị vốn hóa 5.000 tỷ USD

Vào đầu phiên giao dịch hôm thứ Ba, Apple đã chạm mốc 5 nghìn tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường, tiếp tục đà tăng trưởng lịch sử được xây dựng dựa trên doanh thu iPhone kỷ lục, sự phục hồi tại Trung Quốc và sự tăng trưởng liên tục từ mảng Dịch vụ.

Cột mốc này đạt được sau khi Apple lần đầu tiên vượt mốc 4 nghìn tỷ USD vào ngày 13/10/2025. Apple đã tăng thêm 1 nghìn tỷ USD giá trị thị trường chỉ trong chưa đầy một năm.

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Công ty đã có giá trị khoảng 4,88 nghìn tỷ USD khi cổ phiếu đóng cửa ở mức 333,74 USD vào ngày 17/7/2026. Giá đóng cửa này đã giúp Apple vượt qua Nvidia và trở thành công ty đại chúng có giá trị nhất thế giới vào thời điểm đó.

Dòng iPhone 17 đã trở thành yếu tố đóng góp lớn nhất cho sự tăng trưởng của Apple. Trong quý 4/2025, tổng doanh thu của Apple đã tăng 16% so với cùng kỳ năm trước lên 143,8 tỷ USD trong khi doanh thu iPhone tăng 23% lên 85,3 tỷ USD.

Nhu cầu mạnh đến mức các hạn chế về nguồn cung đã giới hạn số lượng thiết bị mà Apple có thể bán ra. Doanh thu tại khu vực Trung Quốc cũng tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu sự cải thiện đáng kể sau nhiều năm kết quả kinh doanh yếu kém tại khu vực này.

Đà tăng trưởng tiếp tục trong quý 1/2026. Apple báo cáo doanh thu kỷ lục 111,2 tỷ USD và lợi nhuận 2,01 USD mỗi cổ phiếu trong quý 1, vượt xa dự báo của Phố Wall.

Dịch vụ mang lại cho Apple một nguồn tăng trưởng khác ngoài iPhone. Mảng kinh doanh này đã tạo ra doanh thu kỷ lục 30,9 tỷ USD trong quý 1, tăng từ 26,6 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước nhờ các dịch vụ đăng ký và các khoản doanh thu định kỳ khác tiếp tục mở rộng.

Mức định giá 5 nghìn tỷ USD làm tăng áp lực, buộc Apple phải tiếp tục mang lại những thành quả xứng đáng. Công ty phải duy trì nhu cầu iPhone, chứng minh rằng Siri được xây dựng lại có thể cạnh tranh và cho các nhà đầu tư thấy một loạt kết quả kinh doanh mạnh mẽ khác khi công bố tài chính quý 2/2026.

Những thế mạnh lớn nhất

Lượng người dùng khổng lồ của Apple mang lại cho công ty nhiều cách hơn để kiếm doanh thu sau mỗi lần bán phần cứng. Dịch vụ, đăng ký, phụ kiện và các bản nâng cấp trong tương lai biến mỗi thiết bị đang hoạt động thành một phần của mối quan hệ lâu dài hơn là một giao dịch đơn lẻ.

Công ty cũng liên tục trả lại tiền cho các nhà đầu tư. Hội đồng quản trị đã phê duyệt thêm một chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 100 tỷ USD vào ngày 30/4/2026, tiếp tục chương trình giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành và tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu còn lại.

Việc mua lại cổ phiếu không tạo ra mức định giá 5 nghìn tỷ USD của Apple nhưng đã củng cố kết quả trên mỗi cổ phiếu, hỗ trợ cho mức định giá này. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành ít hơn cũng có nghĩa là Apple cần giá cổ phiếu thấp hơn một chút để đạt được mức vốn hóa thị trường nhất định so với trường hợp không mua lại cổ phiếu.

Mức định giá 5 nghìn tỷ USD không cho phép nhiều sai sót

Apple đã đạt được cột mốc này trước khi giải quyết những nghi ngờ lớn nhất xung quanh Apple Intelligence. Các tính năng cá nhân hóa của Siri được giới thiệu tại WWDC 2024 đã không được triển khai theo đúng kế hoạch ban đầu, khiến công ty chịu áp lực phải chứng minh rằng trợ lý ảo được xây dựng lại có thể đáp ứng được những gì công ty đã hứa.

Ảnh minh họa.

John Ternus sẽ phải chịu áp lực đó khi ông thay thế Tim Cook làm CEO vào ngày 1/9/2026. Ternus sẽ nắm quyền điều hành trong bối cảnh chi phí linh kiện tăng cao và Apple chuẩn bị cho một đợt ra mắt iPhone quan trọng khác.

Sự tăng trưởng của mảng dịch vụ cũng phải đối mặt với áp lực từ các cơ quan quản lý và các nhà lập pháp đang thách thức quyền kiểm soát của Apple đối với "hoa hồng" của App Store, các quy tắc thanh toán và các thị trường cạnh tranh. Những thay đổi bắt buộc có thể làm suy yếu một trong những mảng kinh doanh sinh lời và đáng tin cậy nhất của Apple.

Giá trị thị trường 5 nghìn tỷ USD cũng phản ánh niềm tin vào Apple trong vài năm tới. Apple phải duy trì nhu cầu iPhone, thực hiện việc cải tiến Siri, bảo vệ doanh thu từ dịch vụ và quản lý quá trình chuyển giao CEO đầu tiên kể từ năm 2011.