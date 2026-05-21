Apple vẫn sẽ phát hành iPad màn hình gập

Hiện tại, giới công nghệ đang tập trung vào sự kiện ra mắt (dự kiến ​​vào tháng 9) của chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên. Tuy nhiên, đây không phải là thiết bị màn hình gập duy nhất được Apple đang phát triển. Giờ đây, thông tin chi tiết về iPad màn hình gập đã xuất hiện trở lại.

Theo một báo cáo của MacRumors, Apple vẫn tiếp tục phát triển một chiếc iPad màn hình gập cỡ lớn. Thiết bị mới này thậm chí có thể sử dụng một phần phần cứng được phát triển cho chiếc iPhone Ultra được đồn đoán, dự kiến ​​ra mắt cùng với iPhone 18 Pro.

Máy tính bảng màn hình gập sẽ có cùng thiết kế bản lề với điện thoại thông minh màn hình gập, cho phép màn hình không bị nhăn. Việc ra mắt thiết bị này có thể tạo ra một thị trường chưa tồn tại cho máy tính bảng màn hình gập cỡ lớn.

Kế hoạch của Apple về một chiếc iPad màn hình gập đã là chủ đề của nhiều tin đồn trong vài năm qua, bao gồm cả những tuyên bố rằng đó là thiết bị trong mơ của CEO tương lai của Apple, John Ternus. Công ty được đã tạm dừng việc phát triển thiết bị vào mùa hè năm ngoái sau khi gặp phải một số vấn đề trong quá trình phát triển.

Tuy nhiên, đầu năm nay, việc phát triển thiết bị đã được khởi động lại. "Siêu phẩm" ​​​​sẽ được ra mắt vào năm 2028 hoặc 2029.

Samsung sẽ cung cấp màn hình 18 inch cho iPad màn hình gập. Đây sẽ là một thiết bị 2 trong 1: iPad màn hình gập hoặc một chiếc MacBook toàn màn hình.

Sản phẩm sẽ có thiết kế vỏ nhôm và không có màn hình ngoài. Khi mở ra, chiếc iPad màn hình gập sẽ có diện mạo giống như một chiếc MacBook Air 13 inch đã mất đi bàn phím.

Tuy nhiên, Apple không phải là thương hiệu đầu tiên tung ra máy tính bảng màn hình gập. Cách đây không lâu, Huawei đã có MateBook Fold với màn hình 18 inch có thể gập lại thành thiết bị 13 inch. Thiết bị đó đã được bán ra thị trường khoảng một năm nay.

Xét đến mức giá 1.299 USD (khoảng 34,2 triệu đồng) của iPad Pro 13 inch và cuộc khủng hoảng giá phần cứng hiện nay, giới chuyên gia dự kiến, chiếc máy tính bảng màn hình gập của Apple sẽ có giá khá cao. Với các tính năng và chất lượng thiết kế cao cấp, sản phẩm sẽ xịn sò hơn cả Ultra.