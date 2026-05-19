Bao lâu thì nên đổi đời smartphone 1 lần?

Chu kỳ nâng cấp smartphone đang thay đổi

Khoảng 15–20 năm trước, việc đổi điện thoại gần như diễn ra theo chu kỳ cố định hai năm một lần. Tuy nhiên, thị trường smartphone cao cấp hiện nay đã thay đổi đáng kể. Nhiều thiết bị flagship từ Apple, Samsung hay các hãng Android lớn đều có giá vượt mốc 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng). Điều này khiến việc nâng cấp điện thoại hàng năm hoặc hai năm một lần trở nên khó hợp lý hơn với đa số người dùng.

Ảnh minh họa.

Theo kinh nghiệm từ một chuyên gia đã có gần 18 năm đánh giá điện thoại, thời điểm nâng cấp phù hợp nhất hiện nay thường rơi vào khoảng ba năm sử dụng. Đây được xem là “điểm ngọt” vì khoảng cách về hiệu năng, camera và pin giữa các thế hệ bắt đầu đủ lớn để người dùng cảm nhận rõ rệt.

Dù các hãng liên tục quảng bá mức tăng hiệu năng mỗi năm, thực tế khoảng cách giữa hai thế hệ liên tiếp đang ngày càng thu hẹp. Chẳng hạn, Samsung Galaxy S26 Ultra chỉ tăng khoảng 18% hiệu năng đa nhân so với Galaxy S25 Ultra. Nhưng nếu so với Samsung Galaxy S23 Ultra, mức chênh lệch đạt tới 241%.

Điều tương tự cũng diễn ra với iPhone. So sánh giữa iPhone 17 Pro Max và iPhone 14 Pro Max cho thấy khoảng cách rõ rệt hơn nhiều so với việc nâng cấp từng năm.

Camera và pin là hai lý do lớn nhất để đổi máy

Sau khoảng ba năm, camera trên smartphone thường có "bước nhảy vọt" đáng kể. Ví dụ, iPhone 14 Pro Max chỉ sở hữu camera tele 12MP với zoom quang học 3x trong khi iPhone 17 Pro Max được nâng lên cảm biến tele 50MP cùng zoom quang học 5x.

iPhone 17 Pro Max và iPhone 14 Pro Max.

Với những người thường xuyên chụp ảnh hoặc quay video, đây là khác biệt có thể nhìn thấy rõ trong chất lượng ảnh, khả năng zoom và chi tiết hình ảnh.

Pin cũng là yếu tố quan trọng khiến nhiều người cân nhắc đổi điện thoại sau vài năm sử dụng. Ngay từ khi mở hộp, pin lithium-ion đã bắt đầu quá trình suy giảm dung lượng theo thời gian và số chu kỳ sạc. Dù mức độ hao mòn không diễn ra quá nhanh trong năm đầu tiên, sau khoảng ba năm, thời lượng pin thường giảm rõ rệt.

So sánh hiệu năng giữa các flagship.

Một số công nghệ pin mới đang giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị. Chẳng hạn, OnePlus 15 sử dụng pin silicon-carbon và đạt thời lượng hoạt động tới 25 giờ 13 phút trong các bài thử nghiệm, gần gấp đôi mức 13 giờ 10 phút của OnePlus 11.

Pin silicon-carbon là xu hướng mới của ngành smartphone nhờ mật độ năng lượng cao hơn pin lithium-ion truyền thống, giúp điện thoại có pin lớn hơn mà không cần tăng kích thước tổng thể.

Trong tương lai, công nghệ pin mới có thể khiến người dùng giữ điện thoại lâu hơn trước.

Phần mềm kéo dài tuổi thọ smartphone

Nếu trước đây smartphone thường trở nên “lỗi thời” chỉ sau vài năm, phần mềm đã góp phần đáng kể kéo dài vòng đời thiết bị.

Galaxy S24 Ultra.

Các hãng như Samsung và Google hiện cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm tới 7 năm cho nhiều dòng máy cao cấp. Apple cũng duy trì thời gian hỗ trợ khoảng 5–7 năm cho iPhone.

Việc cập nhật lâu dài không chỉ mang lại giao diện mới mà còn bổ sung thêm tính năng. Một ví dụ điển hình là khi Galaxy AI ra mắt cùng dòng Galaxy S24 Ultra, nhiều công cụ AI mới sau đó cũng được cập nhật cho Samsung Galaxy S22 Ultra thông qua phần mềm.

Điều này giúp một chiếc điện thoại ba năm tuổi vẫn có trải nghiệm tương đối hiện đại mà không cần thay máy ngay lập tức.

Ngoài tính năng mới, cập nhật phần mềm còn đặc biệt quan trọng với bảo mật. Các bản vá định kỳ giúp thiết bị tránh khỏi lỗ hổng bảo mật mới, giảm nguy cơ mất dữ liệu hoặc bị tấn công mạng.

Khuyến mãi đổi máy sớm hấp dẫn nhưng có “cái giá” riêng

Hiện nay, nhiều hệ thống bán lẻ tung ra các chương trình trợ giá hấp dẫn nhằm khuyến khích người dùng nâng cấp smartphone sớm hơn dự kiến. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, phần lớn các ưu đãi này thực chất đi kèm điều kiện tài chính kéo dài.

Thông thường, người dùng sẽ tham gia gói trả góp trong nhiều tháng. Khoản giảm giá không được trừ trực tiếp vào giá máy mà được chia thành tín dụng hàng tháng. Điều này đồng nghĩa nếu người dùng muốn trả sớm, toàn bộ ưu đãi còn lại sẽ biến mất và họ phải thanh toán phần tiền còn thiếu.

OnePlus 15.

Các chương trình trợ giá rõ ràng giúp giảm áp lực chi phí ban đầu, đặc biệt khi smartphone ngày càng đắt đỏ. Tuy nhiên, đổi lại, người dùng sẽ mất đi sự linh hoạt trong việc thay đổi thiết bị.

Vì vậy, trước khi quyết định nâng cấp điện thoại, người dùng cần cân nhắc liệu mình có thực sự sẵn sàng gắn bó với thiết bị và hệ sinh thái đó trong ít nhất ba năm tiếp theo hay không.