Một nâng cấp đủ khiến iPad Air “lên đời” mạnh mẽ

Theo báo cáo từ ET News, Apple đang chuẩn bị một bước tiến được nhiều người hâm mộ chờ đợi, đó là nâng cấp iPad Air lên màn hình OLED. Samsung Display dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất tấm nền OLED cho thế hệ iPad Air tiếp theo vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, cụ thể là vào tháng 1/2027.

iPad Air OLED đã sẵn sàng để ra mắt thị trường.

Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, Apple có thể phát hành phiên bản cập nhật của iPad Air trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5/2027.

iPad Air hiện tại là một trong những máy tính bảng tầm trung mạnh mẽ nhất, với chip xử lý hiệu suất cao và trải nghiệm iOS mượt mà. Tuy nhiên, một trong những điểm hạn chế của sản phẩm này là màn hình LCD với tần số quét chỉ 60Hz, trong khi nhiều máy tính bảng cùng phân khúc đã trang bị màn hình OLED với tần số quét cao hơn. Đáng chú ý, dòng iPad Pro cao cấp đã sử dụng màn hình OLED trong hai năm qua.

Việc trang bị màn hình OLED cho iPad Air sẽ mang lại độ tương phản cao hơn, màu đen sâu hơn và màu sắc chính xác hơn, từ đó thu hẹp khoảng cách về chất lượng hình ảnh giữa các dòng máy tính bảng tầm trung và cao cấp của Apple. Sau khi bản cập nhật được phát hành, gần như toàn bộ dòng iPad sẽ được trang bị màn hình OLED, ngoại trừ dòng iPad cơ bản.

Thiết bị sử dụng cấu trúc LTPS đơn lớp.

Màn hình OLED trên iPad Air dự kiến sẽ sử dụng cấu trúc LTPS đơn lớp giúp giảm chi phí so với màn hình OLED kép đắt tiền trên iPad Pro. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến một số hạn chế, chẳng hạn như iPad Air OLED có thể không hỗ trợ ProMotion 120Hz và sẽ bị khóa ở mức 60Hz nhằm duy trì sự phân cấp sản phẩm của Apple. Mặc dù điều này không ảnh hưởng nhiều đến người dùng thông thường, những game thủ có thể vẫn muốn lựa chọn iPad Pro.

Dù sao, sự chuyển mình sang màn hình OLED trên iPad Air sẽ mang lại cảm giác mới mẻ, đặc biệt cho những người đã sử dụng các dòng iPad cơ bản hoặc tầm trung trong nhiều năm qua.