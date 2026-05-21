TikToker Master Sanker nói gì sau khi bị tố dàn dựng cảnh tặng iPhone 17 ở Hồ Gươm?

Ngày 20-5, tài khoản Master Sanker với hơn 19,4 triệu người theo dõi đã đăng tải một loạt nội dung hỏi đáp bằng video trên Instagram, trong đó phản hồi một câu hỏi từ một tài khoản, liên quan đến việc những nội dung của anh này là giả hay thật?

Phản hồi về việc này, Master Sanker khẳng định phần lớn những hành động giúp đỡ mọi người trong video anh đã đăng tải là thật, qua đó cũng thừa nhận một số nội dung được thực hiện dựa theo kịch bản.

"Tất nhiên, như tôi từng nói trước đây, một số video bạn xem sẽ có kịch bản sẵn. Nhưng phần lớn những hành động giúp đỡ mọi người mà bạn thấy đều là thật" – anh Master Sanker nói.

Phát ngôn này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, trong bối cảnh trước đó TikToker này vướng tranh cãi liên quan đến một đoạn clip hậu trường quay video giveaway tại khu vực Hồ Gươm (Hà Nội).

Trong đoạn video lan truyền, Master Sanker với trang phục màu vàng quen thuộc, đã trao một chiếc iPhone cho một cô gái trẻ trên phố đi bộ.

Tuy nhiên, chỉ ít giây sau, cô gái này đã đưa lại chiếc điện thoại cho một người đàn ông khác, rồi nhận một khoản tiền, được cho thù lao tham gia ghi hình.

Chi tiết này khiến cộng đồng mạng đặt nghi vấn về tính xác thực của các video "tặng iPhone cho người lạ" từng lan truyền mạnh trước đó, liệu có phải chỉ là nội dung được dàn dựng?

Sau khi clip được chia sẻ rộng rãi, nhiều người bày tỏ sự thất vọng và cho biết đã hủy theo dõi Master Sanker vì cảm thấy bị đánh lừa cảm xúc.

Một số ý kiến cho rằng vấn đề không nằm ở việc video có kịch bản hay không, mà ở cách nội dung được xây dựng khiến người xem tin rằng mọi tình huống diễn ra hoàn toàn tự nhiên.

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cho rằng sự việc không quá bất ngờ, bởi các nội dung giveaway, phát tiền hoặc tặng quà ngoài đường phố trên TikTok, Facebook/Instagram Reels hay YouTube Shorts từ lâu đã nhiều lần bị nghi ngờ về mức độ chân thực.

Hiện Master Sanker đã khóa phần bình luận trên TikTok trước làn sóng ý kiến trái chiều.

Master Sanker, tên thật là Eidan Sanker (người Israel), là nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng với các video xoay quanh siêu xe, tiền mặt và những màn tặng quà bất ngờ cho người lạ.

