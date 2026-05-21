Esports World Cup 2026 sắp diễn ra ở Pháp, kỷ lục tiền thưởng 75 triệu USD

Esports Foundation (EF) vừa công bố Esports World Cup (EWC) 2026 - sự kiện eSports và gaming lớn nhất thế giới sẽ được tổ chức tại Paris, Pháp từ ngày 6/7 - 23/8.

Esports World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại Paris, Pháp.

“Riyadh đã góp phần đưa Esports World Cup trở thành một hiện tượng toàn cầu”, ông Ralf Reichert - Tổng Giám đốc của Esports Foundation cho biết. “Riyadh là quê hương của EWC và là một trong những trung tâm eSports hàng đầu thế giới, được xây dựng từ cộng đồng người hâm mộ tuyệt vời cùng tầm nhìn dài hạn cho tương lai của bộ môn này”.

“Năm nay, chúng tôi rất hào hứng khi mang EWC đến với Paris trong kỳ tổ chức đầu tiên bên ngoài Ả Rập Xê Út. Paris từng đăng cai nhiều sự kiện thể thao lớn nhất thế giới và là một trong những thủ đô toàn cầu về thể thao, văn hóa và giải trí. Với niềm đam mê của người hâm mộ Pháp cùng sự hỗ trợ mạnh mẽ từ địa phương, chúng tôi rất mong chờ được chào đón cộng đồng esports toàn cầu đến Paris cho chương tiếp theo của EWC, cũng là kỳ tổ chức quốc tế đầu tiên trong lịch sử giải đấu”, ông chia sẻ thêm.

Trước đó, trong năm 2025, EWC đã tiếp cận hơn 750 triệu khán giả trên toàn thế giới và ghi nhận hơn 350 triệu giờ xem, với lượng người xem đồng thời cao nhất đạt gần 8 triệu. Sự kiện được phát sóng trên 28 nền tảng thông qua 97 đối tác truyền thông và hơn 800 kênh bằng 35 ngôn ngữ, qua đó tiếp cận người hâm mộ tại 140 quốc gia.

Kỳ EWC năm nay sẽ tiếp tục chào đón hơn 2.000 tuyển thủ và 200 câu lạc bộ đến từ hơn 100 quốc gia tranh tài ở 24 bộ môn thông qua 25 giải đấu, với tổng giải thưởng kỷ lục vượt mốc 75 triệu USD.

Thông tin chi tiết về địa điểm tổ chức mới của EWC 2026 tại Paris sẽ được công bố trong những tuần tới.