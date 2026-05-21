Những thủ tục hành chính có thể thực hiện dễ dàng trên VNeID

Ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID đang dần trở thành nền tảng dịch vụ công trực tuyến quen thuộc với nhiều người dùng.

Không còn chỉ dùng để hiển thị căn cước công dân điện tử, ứng dụng này đã hỗ trợ thực hiện hàng loạt thủ tục hành chính online ngay trên điện thoại, giúp giảm nhu cầu sử dụng giấy tờ và tiết kiệm thời gian đi lại.

Các dịch vụ công trên VNeID yêu cầu tài khoản định danh điện tử mức 2 để xác thực danh tính và đồng bộ dữ liệu dân cư.

Sau khi đăng nhập, người dùng có thể truy cập mục “Thủ tục hành chính” để thực hiện các dịch vụ đã được tích hợp trên hệ thống.

Đăng ký cư trú, tạm trú trực tuyến trên VNeID

Nhóm thủ tục được sử dụng phổ biến nhất trên VNeID hiện nay là các dịch vụ liên quan đến cư trú. Người dân có thể thực hiện nhiều thủ tục online mà không cần trực tiếp đến cơ quan công an như: Đăng ký thường trú; Đăng ký tạm trú; Khai báo tạm vắng; Thông báo lưu trú; Xác nhận thông tin cư trú; Điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu cư trú; Xóa đăng ký thường trú.

Để thực hiện, người dùng chỉ cần đăng nhập ứng dụng, chọn nhóm “Đăng ký, quản lý cư trú” và điền thông tin theo biểu mẫu điện tử. Việc số hóa các thủ tục cư trú giúp giảm tình trạng phải mang theo nhiều giấy tờ hoặc đi lại nhiều lần để bổ sung hồ sơ.

Cấp phiếu lý lịch tư pháp online

Một trong những tiện ích được nhiều người quan tâm thời gian gần đây là cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến qua VNeID.

Người dân có thể đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử mức 2, chọn mục “Cấp Phiếu lý lịch tư pháp”, kê khai thông tin và thanh toán lệ phí trực tuyến ngay trên hệ thống. Thay vì thực hiện nhiều bước trực tiếp như trước, quá trình nộp hồ sơ hiện đã được đơn giản hóa thông qua nền tảng điện tử.

Làm hộ chiếu phổ thông

VNeID cũng tích hợp thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông trong nước thuộc nhóm dịch vụ quản lý xuất nhập cảnh.

Người dùng có thể chọn mục “Cấp hộ chiếu phổ thông trong nước”, tải ảnh chân dung, kiểm tra thông tin cá nhân và hoàn tất hồ sơ online trên ứng dụng. Việc tích hợp dữ liệu dân cư giúp nhiều thông tin được tự động đồng bộ, hạn chế sai sót trong quá trình kê khai.

Nhiều thủ tục về căn cước

Ngoài hộ chiếu và cư trú, nhiều thủ tục liên quan đến căn cước công dân cũng đã được đưa lên VNeID. Các tiện ích hiện hỗ trợ gồm: Cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi; Cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; Cấp đổi thẻ căn cước; Cấp lại thẻ căn cước; Xác nhận số CMND 9 số và số định danh cá nhân.

Việc tích hợp các thủ tục này giúp người dân chủ động kê khai thông tin trước khi hoàn tất các bước xác minh theo quy định.

Hỗ trợ đăng ký xe và thủ tục liên thông

Trong nhóm dịch vụ công về phương tiện giao thông, người dân có thể kê khai hồ sơ đăng ký xe lần đầu trực tuyến trên VNeID trước khi thực hiện các bước kiểm tra thực tế.

Ngoài ra, ứng dụng cũng đã tích hợp nhiều thủ tục liên thông như:

- Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

- Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú và giải quyết chế độ mai táng phí

- Các thủ tục liên quan đến tử tuất và an sinh xã hội

Việc liên thông dữ liệu giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, đồng thời giảm số lượng giấy tờ người dân phải chuẩn bị khi thực hiện thủ tục hành chính.

Trong lộ trình triển khai Đề án 06, VNeID đang được mở rộng theo hướng trở thành nền tảng tích hợp nhiều loại giấy tờ điện tử và dịch vụ công trực tuyến. Mục tiêu là giảm thủ tục giấy tờ, tăng khả năng khai thác dữ liệu dân cư và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động hành chính công.