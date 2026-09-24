Apple thắng đậm nhờ iPhone Duo và Siri mới

Cổ phiếu Apple đã đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới là 338,98 USD sau khi các nhà đầu tư phản ứng tích cực trước những cải tiến của Siri AI cũng như sự chú ý lớn mà thị trường dành cho iPhone Duo của hãng.

Trước đó, vào tháng 5 năm 2026, giá cổ phiếu Apple đã hai lần chạm mức cao kỷ lục, vượt qua mốc 300 USD. Kể từ thời điểm đó, John Ternus đã tiếp quản vị trí CEO từ Tim Cook trong một quá trình chuyển giao đặc biệt suôn sẻ, đồng thời Apple cũng đã ra mắt nhiều sản phẩm phần cứng và phần mềm mới.

iPhone Duo.

Giá cổ phiếu của Apple đã chốt phiên ở mức 338,98 USD vào thứ Hai, phá vỡ kỷ lục đóng cửa trước đó là 338,49 USD. Tốc độ tăng trưởng của AAPL là một điều thú vị cần quan sát, ngay cả khi một số chuyên gia cho rằng Apple đang tụt hậu về AI hoặc thiếu tính đổi mới.

iPhone Duo là lời giải đáp cho những chỉ trích của nhà đầu tư về việc Apple gia nhập thị trường điện thoại màn hình gập muộn màng. Apple không chỉ sở hữu một chiếc iPhone màn hình gập mà còn thể hiện đúng phong cách quen thuộc của mình: dù ra mắt sau nhưng lại mang đến sản phẩm có chất lượng tốt nhất.

Điều đáng chú ý là Apple đã thành công trong việc định vị mình là nhà sản xuất điện thoại màn hình gập hàng đầu, bất chấp mức giá của iPhone Duo và thực tế là thiết bị này thậm chí còn chưa được giao đến tay người dùng.

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, "Nhà Táo" cũng đã tung phiên bản hệ điều hành iOS 27 mới tích hợp Siri AI. Nếu như trước đây, dư luận cho rằng Apple đang tụt hậu xa về AI thì nay tình thế đã đảo chiều: hãng được đánh giá là ngang hàng, thậm chí là dẫn trước các đối thủ.

Một phần nguyên nhân là do Siri AI thực sự đã có những cải tiến vượt bậc đúng như Apple từng cam kết. Tuy nhiên, điều này cũng xuất phát từ tâm lý lo ngại chung đối với các công ty AI khác.

Cách tiếp cận tương đối thận trọng của Apple giúp hãng không phải gánh khoản nợ khổng lồ trong quá trình theo đuổi công nghệ AI. Điều này biến Apple thành lựa chọn hấp dẫn đối với những nhà đầu tư đang trở nên e ngại việc dồn quá nhiều vốn vào các công ty như OpenAI.

Một yếu tố khác cũng góp phần vào tình hình này là việc OpenAI thông báo sẽ không tiến hành IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) trong năm nay như dự đoán trước đó.

Điều gì sẽ diễn ra?

Mặc dù Apple không công bố doanh số cụ thể cho dòng iPhone Duo, các nhà đầu tư vẫn sẽ theo dõi để đánh giá mức độ thành công của sản phẩm này khi chương trình đặt hàng trước bắt đầu vào ngày 16/10 năm 2026 và máy chính thức lên kệ vào ngày 23/10. Điều này đặc biệt quan trọng khi giá của thiết bị khá cao và số lượng đơn đặt hàng iPhone 18 Pro đang ở mức thấp.

Tuy nhiên, đợt ra mắt lần này có những điểm khác biệt quá lớn so với dòng iPhone 17 tiền nhiệm, khiến việc so sánh trở nên thiếu cơ sở thực tế.

Apple dự kiến ​​công bố báo cáo tài chính quý 3/2026 vào cuối tháng 10/2026.