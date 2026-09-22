Tròn 1 năm lên kệ, iPhone 17 còn đáng giá không?

iPhone 17 là mẫu iPhone tiêu chuẩn được Apple ra mắt vào năm 2025. Công chúng thực sự đón nhận sản phẩm này cực nồng nhiệt. Chính Tim Cook của Apple cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng đây là một trong những mẫu iPhone bán chạy nhất mọi thời đại của hãng.

iPhone 17.

Các chuyên gia của Apple Insider đã tiến hành trải nghiệm thực tế 1 năm cho sản phẩm này và đưa ra đánh giá vô cùng chân thực.

Thực tế cho thấy, iPhone 17 đã mang lại một số tiện ích trong cuộc sống: đặt xe khi cần di chuyển, truy cập bản đồ cập nhật, đặc biệt là khi đi du lịch, chụp ảnh bằng camera xịn khi cần.

Đánh giá iPhone 17: Trải nghiệm sử dụng hàng ngày

iPhone 17 vẫn quá khổ so với nhiều người (có màn hình 6,3 inch) khi sử dụng bằng 1 tay. Chiếc smartphone này không nằm vừa vặn hay thoải mái trong túi quần jeans.

Máy có màn hình 6,3 inch.

Nhìn chung, đây vẫn là một chiếc điện thoại tuyệt vời để dùng hàng ngày. Máy vẫn hoạt động cực kỳ nhanh nhạy (do được tích hợp chip A19 mạnh mẽ; RAM 8GB).

Camera hoạt động rất tốt, bao gồm cả tính năng Center Stage trên camera trước.

Ảnh thực tế iPhone 17 sau 1 năm sử dụng.

iPhone 17 vẫn đáp ứng tốt 4 vai trò ở một chiếc iPhone, cụ thể là:

- Điện thoại (để thực hiện các cuộc gọi)

- Hẹn giờ nấu ăn

- Đồng hồ báo thức

- Chụp ảnh

Các tính năng bổ sung và những điều thú vị khác

Một trong những điều thú vị nhất khi nâng cấp điện thoại sau mỗi ba hoặc bốn năm là việc các tính năng từng chỉ dành riêng cho dòng Pro nay đã trở thành tiêu chuẩn chung. Ví dụ như màn hình ProMotion 120Hz và cấu hình cơ bản256GB là những điều rất tuyệt.

Khả năng chụp ảnh của iPhone 17 đủ để đáp ứng nhu cầu thông thường.

Ngoài ra, ống kính macro trên iPhone 17 cũng rất hữu dụng.

Ngoài ra, 1 khu vực trên iPhone 17 được người dùng yêu thích khác chính là Dynamic Island. Đây là một nơi thú vị để hiển thị thêm thông tin.

Đánh giá iPhone 17: Liệu có nên mua ngay lúc này?

Khác với các phiên bản iPhone Pro, iPhone 17 sẽ có vòng đời từ 17 đến 18 tháng ở vị thế mẫu flagship phân khúc thấp hơn hiện tại thay vì mức 12 tháng như thường lệ.

Điều đó có nghĩa là nếu bạn vẫn đang dùng một chiếc iPhone đời cũ thuộc dòng tiêu chuẩn, chẳng hạn như iPhone 12 hay iPhone 13, đến lúc bạn cần nâng cấp.

iPhone 17 đang được giảm giá.

Nếu không quan tâm đến những tính năng hào nhoáng mà chỉ đơn thuần muốn một chiếc iPhone có thể đồng hành cùng mình trong bốn hoặc năm năm tới, người dùng nên mạnh dạn nâng cấp lên iPhone 17.

Khi được trình làng vào đầu năm sau, chắc chắn là iPhone 18 sẽ không có giá rẻ hơn iPhone 17. Hiện tại, sản phẩm đang được giảm giá, chỉ còn từ 28,49 triệu đồng cho bản 256GB. Mức giá này thấp hơn 10 triệu đồng so với iPhone 18 Pro 256GB.