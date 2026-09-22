Lần đầu tiên, cặp iPhone Pro được có sự khác biệt chi tiết quan trọng này

Một trong những câu hỏi được quan tâm về iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max năm nay là liệu Apple sẽ sử dụng modem 5G "cây nhà lá vườn" trên các mẫu điện thoại mới hay lại tiếp tục hợp tác với Qualcomm. Các mẫu iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đều sử dụng modem Snapdragon X80 5G trong khi iPhone Air và iPhone 17e được trang bị modem C1X của Apple.

Modem 5G tự phát triển mới nhất của Apple là C2

Tại sự kiện "Surprise and Shine" diễn ra vào ngày 9 tháng 9, Apple đã giới thiệu modem C2. Cải tiến lớn so với C1X là việc C2 bổ sung khả năng hỗ trợ mạng 5G sóng milimet (mmWave). Công nghệ này mang lại tốc độ tải xuống 5G nhanh nhất mặc dù tín hiệu chỉ truyền được trong khoảng cách ngắn và khả năng xuyên qua các tòa nhà bị hạn chế.

Cặp iPhone 18 Pro đã đến tay người dùng.

Do những hạn chế về mặt vật lý, sóng mmWave chỉ được sử dụng ở những khu vực đông dân cư; phần lớn người dùng di động tại Mỹ chưa bao giờ được trải nghiệm tốc độ tải xuống mmWave lên tới 2Gbps. Thay vào đó, đa số thuê bao di động tại Mỹ nhận được tốc độ kết nối nhanh nhất từ ​​mạng 5G băng tần trung (mid-band). Dù không nhanh bằng mmWave nhưng loại sóng này có thể truyền đi xa hơn và xuyên qua các tòa nhà tốt hơn.

Modem Apple C2 nhanh hơn và tiết kiệm năng lượng hơn so với C1X

Quay lại sự khác biệt giữa modem 5G C1X và C2 của Apple, modem C2 tiêu thụ ít năng lượng hơn 15% so với C1X. Như vậy, có thể nói Apple đã trang bị cho modem 5G C2 khả năng hỗ trợ tốc độ tải xuống nhanh hơn, đồng thời tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng.

TechInsights đã hoàn tất quá trình "mổ xẻ" sơ bộ chiếc iPhone 18 Pro Max của Apple và phát hiện modem Snapdragon X80 của Qualcomm nằm trong số các linh kiện bên trong máy. Chiếc điện thoại này cũng được trang bị bộ xử lý mạng tùy chỉnh N1 do Apple phát triển, dành cho các kết nối tầm ngắn như Wi-Fi và Bluetooth. Chip N1 ra mắt lần đầu vào năm ngoái trên các dòng iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, thay thế cho linh kiện của Broadcom. Việc tự thiết kế chip N1 giúp Apple đạt được sự tích hợp chặt chẽ hơn với iOS, tăng độ tin cậy cho tính năng AirDrop cũng như cải thiện thời lượng pin.

Các linh kiện khác bên trong iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro Max cũng được trang bị bộ vi xử lý ứng dụng (AP) A20 Pro và RAM LPDDR5X dung lượng 12GB. Mặc dù Samsung là nhà cung cấp bộ nhớ chính cho thiết bị nhưng các nhà cung cấp khác còn bao gồm SK Hynix và Micron.

Ảnh minh họa.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro sử dụng modem 5G C2 của Apple; đây là lần đầu tiên trong lịch sử iPhone, hai mẫu iPhone Pro cùng ra mắt lại sử dụng các loại modem khác nhau. Modem Snapdragon được thiết kế để hoạt động với cả iOS và Android trong khi modem C2 sở hữu những lợi thế ở cấp độ hệ thống nhờ được Apple thiết kế riêng cho iPhone. Dự kiến ​​vào năm sau, modem "cây nhà lá vườn" C3 sẽ ra mắt và có thể xuất hiện trên tất cả các mẫu iPhone Pro của năm 2027.

Apple sẽ giới thiệu modem C3 vào năm tới với hiệu năng vượt trội so với mọi đối thủ

Modem C3 có tên mã là "Prometheus", hứa hẹn mang lại hiệu năng cao hơn cùng các tính năng AI tiên tiến. Apple đang thiết kế C3 để vượt qua tất cả các modem của đối thủ cạnh tranh, bao gồm cả modem 5G Snapdragon thế hệ mới của Qualcomm. Modem này cũng sẽ hỗ trợ các mạng vệ tinh thế hệ tiếp theo.

Nếu bạn đang dùng một mẫu iPhone đời cũ và muốn biết máy mình sử dụng loại modem nào, dưới đây là danh sách các modem bên trong các dòng iPhone.

Dưới đây là danh sách đó:

- iPhone 16: Qualcomm Snapdragon X71

- iPhone 16 Plus: Qualcomm Snapdragon X71

- iPhone 16 Pro: Qualcomm Snapdragon X71

- iPhone 16 Pro Max: Qualcomm Snapdragon X71

- iPhone 16e: Apple C1

- iPhone 17: Qualcomm Snapdragon X80

- iPhone 17 Pro: Qualcomm Snapdragon X80

- iPhone 17 Pro Max: Qualcomm Snapdragon X80

- iPhone Air: Apple C1XiPhone 17e: Apple C1X

- iPhone 18 Pro: Apple C2

- iPhone 18 Pro Max: Qualcomm Snapdragon X80

- iPhone Duo: Apple C2

Nếu bạn đang thắc mắc liệu chip C2 có tốt ngang ngửa Snapdragon X80 hay không thì việc Apple quyết định trang bị C2 cho chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng – iPhone Duo chính là câu trả lời.