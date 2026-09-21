iPhone 18 Pro Max phải xả pin trước khi vận chuyển

Theo Apple, iPhone 18 Pro Max sử dụng một giải pháp phần mềm (firmware) đặc biệt để giới hạn dung lượng pin dưới 20 Wh từ khi thiết bị được sản xuất cho đến lúc giao cho khách hàng.

Sau khi kích hoạt máy, giới hạn này được gỡ bỏ để người dùng có thể sử dụng toàn bộ dung lượng pin.

Tính năng Prepare to Ship chỉ áp dụng cho iPhone 18 Pro Max do sử dụng pin một lõi trên 20Wh. Ảnh: Apple

Với máy mới còn nguyên hộp hoặc chưa kích hoạt, người dùng không cần thực hiện thao tác này vì pin vốn đã được giới hạn dưới 20 Wh.

Tuy nhiên, nếu muốn gửi iPhone 18 Pro Max đi sửa chữa, đổi máy hoặc vận chuyển vì một lý do khác, người dùng phải kích hoạt Prepare to Ship (Chuẩn bị vận chuyển).

Tính năng này sẽ tự động xả pin xuống dưới 20 Wh, đồng thời thiết lập giới hạn sạc để dung lượng không vượt ngưỡng trong quá trình vận chuyển.

Người dùng có thể tìm tùy chọn này tại Settings > General > Transfer or Reset iPhone > Prepare to Ship.

Apple cảnh báo máy có thể ấm hơn bình thường trong quá trình chuẩn bị vận chuyển nếu cần xả bớt pin. Khi hoàn tất, iPhone sẽ hiển thị trạng thái Ready to Ship (Sẵn sàng vận chuyển) trong phần cài đặt.

Nếu không còn nhu cầu vận chuyển, người dùng có thể hủy chế độ này ngay trong cùng mục cài đặt.

Tuy nhiên, phụ thuộc vào lý do được chọn khi kích hoạt, một số trường hợp có thể phải chờ 14 ngày mới được tắt giới hạn.

Apple khẳng định iPhone 18 Pro Max vẫn an toàn khi vận chuyển và mang lên máy bay. Giới hạn dưới 20 Wh được bổ sung nhằm đáp ứng các yêu cầu vận chuyển đối với pin lithium-ion.

Đây là quy trình riêng của iPhone 18 Pro Max. Theo Apple, các mẫu iPhone khác không có pin đơn trên 20 Wh, nên không cần thực hiện Prepare to Ship.

(Theo Macrumors)