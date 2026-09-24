7 thứ cần biết trước khi xuống tiền mua iPhone Duo

iPhone Duo là chiếc điện thoại đắt nhất của Apple và điều này hoàn toàn có lý do chính đáng.

Với iPhone Duo, người dùng sẽ sở hữu một thiết bị "hai trong một": vừa là chiếc điện thoại nhỏ gọn 5,4 inch, vừa là máy tính bảng với màn hình nano-texture khổng lồ 7,6 inch. Apple cũng cam kết độ bền vượt trội trong thiết kế của iPhone Duo, đi kèm trải nghiệm phần mềm mới giúp nâng tầm khả năng đa nhiệm — đồng thời tận dụng tối đa mọi tư thế sử dụng của chiếc điện thoại gập này.

iPhone Duo.

Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận công bằng về những điểm hạn chế của chiếc điện thoại màn hình gập này so với các mẫu flagship khác, bao gồm cả chiếc iPhone 18 Pro Max của chính Apple.

Dưới đây là 7 điểm cần lưu ý với các iFan khi cân nhắc mua iPhone Duo.

1. Không có ống kính tele: 8/10

Không thể phủ nhận thực tế này. Khả năng zoom chất lượng quang học 2x trên iPhone Duo không thể sánh bằng một ống kính tele chuyên dụng. Người dùng iPhone Duo chỉ có được mức zoom đó nhờ vào việc cắt ảnh (crop) từ cảm biến chính 48MP. Nếu muốn chụp cận cảnh chủ thể, người dùng chỉ có thể zoom kỹ thuật số tối đa 10x.

Trong khi đó, cả iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đều được trang bị ống kính tele 4x với khả năng zoom chất lượng quang học 8x, cùng mức zoom kỹ thuật số lên tới 40x. Nếu thích zoom xa khi chụp ảnh, người dùng không nên chọn iPhone Duo.

2. Không có Face ID: 7/10

Dễ hiểu tại sao iPhone Duo không có Face ID do không gian hạn chế cho các cảm biến cần thiết nhưng đây vẫn là một điểm trừ đáng tiếc vì tính năng này mang lại cách mở khóa điện thoại rất thuận tiện. Hơn nữa, Face ID vượt trội hơn hẳn so với bất kỳ giải pháp mở khóa bằng khuôn mặt nào trên điện thoại Android.

iPhone Duo không có Face ID.

Thay vào đó, máy sử dụng cảm biến Touch ID tích hợp ngay trên nút nguồn ở cạnh phải. Dựa trên độ ổn định đã được kiểm chứng của Touch ID trên MacBook, iPad và các thế hệ iPhone trước đây, tính năng này vô cùng tiện lợi và an toàn.

3. Trọng lượng: 6/10

iPhone Duo chắc chắn đủ nhỏ gọn để nhét vừa túi quần trước nhưng lại nặng hơn đáng kể so với iPhone 18 Pro Max và đối thủ màn hình gập chính của Apple.

iPhone Duo vẫn nặng hơn nhiều "đối thủ".

Với trọng lượng 254g, Duo là chiếc iPhone nặng nhất từ ​​trước đến nay, nhỉnh hơn một chút so với mức 249g của iPhone 18 Pro Max.

Galaxy Z Fold8 là "nhà vô địch" về tính di động với trọng lượng chỉ 201g. Sự khác biệt này thực sự rất rõ rệt khi cầm trên tay.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng iPhone Duo sở hữu những tính năng mà nhiều người sẽ cho là xứng đáng với trọng lượng tăng thêm này, bao gồm độ bền chuẩn IP68, hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) và lớp số hóa (digitizer) trên màn hình để hỗ trợ bút Apple Pencil.

4. Giá bán: 5/10

Thực tế, đây là vấn đề chung của cả dòng sản phẩm điện thoại màn hình gập, không chỉ riêng iPhone Duo.

Suy cho cùng, hầu hết các điện thoại màn hình gập kiểu này đều có mức giá tương đương. Galaxy Fold8 và Google Pixel 11 Pro Fold đều có giá thấp hơn iPhone Duo. Với phiên bản 2TB, người dùng sẽ phải chi tới 104 triệu đồng - một con số siêu khủng.

5. Thời lượng pin kém hơn iPhone 18 Pro Max: 4/10

Dựa trên ước tính của chính Apple, iPhone Duo sẽ có thời lượng pin ngắn hơn iPhone 18 Pro Max sau mỗi lần sạc. Điều này hoàn toàn dễ hiểu vì hệ thống pin kép của Duo phải cung cấp năng lượng cho màn hình lớn hơn.

iPhone Duo có thời lượng pin không quá dài.

Apple cho biết iPhone Duo có thể hoạt động trong 24 giờ với nhu cầu sử dụng thông thường, so với 30 giờ của bản 18 Pro Max. Tuy nhiên, khoảng cách này nới rộng hơn khi phát video: Duo đạt mức 31 giờ còn Pro Max là 45 giờ. Bạn có thể đạt tới 44 giờ sử dụng nếu dùng màn hình nhỏ của Duo.

6. Camera ẩn dưới màn hình: 3,5/10

Apple quyết định trang bị camera FaceTime ẩn dưới màn hình cho iPhone Duo trong khi các hãng khác đã từ bỏ công nghệ này do vấn đề về chất lượng. Theo đánh giá nhanh, chất lượng hình ảnh của mẫu iPhone này đủ tốt cho các cuộc gọi video.

7. Thiếu tính năng khẩu độ biến thiên và các tùy chỉnh chuyên nghiệp (Pro Controls): 3/10

Thật đáng tiếc khi camera chính với khẩu độ biến thiên chỉ có trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, bởi tính năng này mang lại sự linh hoạt cao hơn khi chụp ảnh.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người khó chịu hơn cả là Apple không trang bị các tùy chỉnh chuyên nghiệp (Pro controls) cho iPhone Duo.

Kết luận

Tổng kết lại, điểm trừ thực sự duy nhất của iPhone Duo là việc thiếu camera tele để zoom. Và mặc dù máy không có Face ID nhưng nhiều người dùng vẫn có thể chấp nhận việc sử dụng Touch ID.

Hiện tại, sản phẩm đã cho phép đặt trước tại Việt Nam với giá từ 54,99 triệu đồng (phiên bản 256GB).