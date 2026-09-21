iPhone 18 Pro Max có một tính năng chưa điện thoại nào trên thế giới sở hữu

Apple vừa giới thiệu tính năng mới mang tên Prepare to Ship (tạm dịch “Chuẩn bị để vận chuyển”) dành riêng cho iPhone 18 Pro Max. Tính năng này được thiết lập nhằm xử lý viên pin có kích thước lớn bất thường của thiết bị, trước khi nó được kích hoạt và vận chuyển. Theo thông tin từ Apple, iPhone 18 Pro Max sở hữu dung lượng pin vượt quá 20 watt-giờ, điều này yêu cầu phải tuân thủ các quy định vận chuyển nghiêm ngặt tại nhiều quốc gia.

Prepare to Ship là tính năng chỉ có trên iPhone 18 Pro Max.

Khi xuất xưởng, iPhone 18 Pro Max sẽ tạm thời giới hạn dung lượng pin khả dụng xuống dưới 20Wh trong quá trình vận chuyển. Giới hạn này sẽ được gỡ bỏ khi người dùng kích hoạt thiết bị, cho phép sử dụng toàn bộ dung lượng pin. Nếu người dùng cần gửi điện thoại đi sửa chữa, đổi trả hoặc hoàn tiền, các quy tắc vận chuyển tương tự sẽ được áp dụng.

Tính năng Prepare to Ship có thể được tìm thấy trong Settings > General > Transfer or Reset iPhone. Khi được kích hoạt, tính năng này sẽ tự động xả pin xuống dưới ngưỡng 20Wh và áp dụng giới hạn sạc để duy trì mức pin đó trong suốt quá trình vận chuyển. Apple cảnh báo rằng điện thoại có thể nóng hơn bình thường trong quá trình xả pin có chủ đích, và quá trình này có thể kéo dài vài giờ nếu pin được sạc đầy.

Đối với các trường hợp sửa chữa, đổi máy hoặc trả lại, Apple cho biết giới hạn sạc sẽ được tối đa ở mức 80% trong vòng 14 ngày. Người dùng cũng có thể sử dụng tính năng này khi gửi điện thoại cho người khác, chẳng hạn như khi bán hoặc tặng, và có thể hủy cài đặt sau đó.

Chính kích tước pin iPhone 18 Pro Max là lý do khiến Apple bổ sung tính năng Prepare to Ship.

Apple khẳng định rằng pin của iPhone 18 Pro Max hoàn toàn an toàn. Tính năng Prepare to Ship chỉ nhằm đáp ứng các yêu cầu vận chuyển và không bắt buộc khi mang điện thoại lên máy bay hoặc di chuyển bằng các phương tiện khác.

Tính năng này cũng cho thấy sự cải tiến đáng kể về dung lượng pin của iPhone 18 Pro Max, cho phép phát video liên tục lên đến 45 giờ trên các mẫu chỉ sử dụng eSIM, thời lượng pin dài nhất mà Apple công bố cho dòng sản phẩm Pro mới. Viên pin lớn hơn kết hợp với hiệu năng của chip A20 Pro mang lại những cải tiến vượt trội. Hiện tại, tính năng Prepare to Ship chỉ áp dụng cho iPhone 18 Pro Max và không cần thiết cho bất kỳ mẫu iPhone nào khác.