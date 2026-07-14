Ảnh rò rỉ iPhone Ultra khiến iFan như ‘ngồi trên đống lửa’

Một hình ảnh rò rỉ mới về iPhone Ultra vừa xuất hiện lại làm dấy lên mối lo ngại đáng chú ý. Theo leaker nổi tiếng Ice Universe, mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple có thể sẽ kém thoải mái hơn khi cầm trên tay nếu đặt cạnh Galaxy Z Fold 8.

iPhone Ultra có thể sẽ khá cồng kềnh. Ảnh: @MajinBuofficia/PhoneArena

Galaxy Z Fold 8 được cho là nhỏ gọn và tối ưu hơn

Theo các thông tin rò rỉ trước đó, Samsung đang chuẩn bị thay đổi chiến lược dòng điện thoại gập. Hãng được cho là sẽ giới thiệu một mẫu Galaxy Z Fold 8 hoàn toàn mới với thân máy rộng hơn, trong khi thiết kế truyền thống sẽ được đổi tên thành Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Dù cả Galaxy Z Fold 8 và iPhone Ultra đều hướng tới tiêu chí mỏng nhẹ, dễ mang theo, Apple dường như đang gặp bất lợi ở khía cạnh này.

Ice Universe mới đây đã chia sẻ hình ảnh được cho là mô hình thử nghiệm (mockup) của iPhone Ultra. Dựa trên kích thước của mô hình, nguồn tin này nhận định thiết bị của Apple sẽ có thân máy lớn và cồng kềnh hơn đối thủ đến từ Samsung.

Theo các nguồn tin rò rỉ, Galaxy Z Fold 8 sẽ có kích thước khoảng 123,9mm chiều cao và rộng 81,9mm khi gập. Khi mở hoàn toàn, máy đạt chiều ngang 161,4mm. Độ dày được cho là chỉ 9,7mm khi gập và giảm xuống còn 4,5mm khi mở.

Trong khi đó, iPhone Ultra được đồn đoán sẽ sở hữu kích thước 120,6 x 83,8 x 9,6mm khi gập và 120,6 x 167,6 x 4,8mm khi mở hoàn toàn.

Điều này đồng nghĩa mẫu máy của Apple tuy thấp hơn đôi chút nhưng lại rộng hơn và dày hơn một chút so với Galaxy Z Fold 8. Trên thực tế, sự khác biệt về kích thước chỉ tính bằng vài milimet nên khó có thể ảnh hưởng lớn đến quyết định mua của người dùng.

Ảnh rò rỉ mô hình iPhone Ultra. Ảnh: Ice Universe/PhoneArena

Theo Ice Universe, iPhone Ultra vẫn có khả năng bán chạy hơn đối thủ Samsung, bất chấp những bất lợi nhỏ về thiết kế.

Tuy nhiên, yếu tố đáng quan tâm hơn lại nằm ở trọng lượng. Galaxy Z Fold 8 được cho là chỉ nặng khoảng 201g, trong khi iPhone Ultra có thể lên tới 255g. Mức chênh lệch hơn 50g đủ để tạo ra cảm giác khác biệt rõ rệt khi cầm máy trong thời gian dài hoặc sử dụng bằng một tay.

Vì sao iPhone Ultra vẫn được kỳ vọng vượt mặt Galaxy Z Fold 8?

Dù có thể không phải mẫu máy mỏng nhẹ nhất trên thị trường, iPhone Ultra vẫn sở hữu nhiều lợi thế đáng kể.

Trước hết, Galaxy Z Fold 8 sẽ không phải mẫu điện thoại gập cao cấp nhất của Samsung. Vai trò này được cho là sẽ thuộc về Galaxy Z Fold 8 Ultra. Điều đó đồng nghĩa nguồn lực và doanh số của Samsung sẽ được phân bổ cho hai dòng sản phẩm khác nhau.

Ngược lại, iPhone Ultra sẽ là mẫu điện thoại màn hình gập cao cấp duy nhất của Apple. Giới quan sát cho rằng Apple khó có khả năng cắt giảm tính năng hay trải nghiệm chỉ để tạo khoảng cách giữa các phiên bản, bởi hãng sẽ chỉ có một lựa chọn duy nhất dành cho người dùng iPhone muốn chuyển sang điện thoại gập.

Chính vì vậy, dù thiết kế có thể chưa phải tối ưu nhất về mặt công thái học, iPhone Ultra vẫn được kỳ vọng mang đến trải nghiệm hoàn thiện và đồng nhất theo đúng triết lý sản phẩm cao cấp của Apple.

Một yếu tố quan trọng khác là sức hút của chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên trong lịch sử Apple.

Suốt nhiều năm qua, không ít người dùng iPhone đã chờ đợi Apple bước chân vào thị trường điện thoại gập, thay vì chuyển sang Android. Sau gần 7 năm kể từ khi smartphone màn hình gập xuất hiện trên thị trường, iPhone Ultra được kỳ vọng sẽ giải phóng lượng nhu cầu bị dồn nén rất lớn từ cộng đồng người dùng trung thành với hệ sinh thái iOS.

Đó cũng là lý do nhiều chuyên gia tin rằng iPhone Ultra sẽ nhanh chóng trở thành một trong những mẫu điện thoại gập bán chạy nhất ngay từ thế hệ đầu tiên.