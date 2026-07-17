Bên trong phòng giám định ADN tìm danh tính liệt sĩ
Hà Nội - Mỗi mẫu xương liệt sĩ, sau hàng chục năm nằm dưới lòng đất, được các kỹ thuật viên cẩn trọng xử lý qua quy trình gần mười bước nhằm ''trả lại tên các anh''.
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là một trong năm đơn vị chịu trách nhiệm giám định mẫu hài cốt trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm lại danh tính liệt sĩ đang diễn ra.
Ban đầu, Viện được giao thực hiện hơn 6.600 mẫu. Đến nay số mẫu cần xác minh đã vượt 10.000. Hàng nghìn mẫu xương được bảo quản nghiêm ngặt trong phòng lưu mẫu. Theo các chuyên gia, việc xây dựng ngân hàng gen là bước quan trọng, giúp sàng lọc, khu trú các tập mẫu trên diện rộng, qua đó rút ngắn thời gian xác định danh tính.
Ông Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), cho biết đơn vị đang thực hiện ba nhiệm vụ chính: lưu giữ, bảo quản mẫu; giám định ADN thường quy; và triển khai dự án nâng cao năng lực giám định do Chính phủ Mỹ tài trợ thông qua Ủy ban quốc tế về Người mất tích (ICMP).
Chiến dịch "500 ngày đêm", từ 15/3/2026 đến 27/7/2027 với mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; lấy mẫu các phần mộ chưa xác định danh tính trên cả nước; đồng thời giám định khoảng 18.000 mẫu ADN hài cốt.
Các thành viên nhóm quản lý chất lượng đều phải làm việc trong các phòng sạch với môi trường vô trùng hoàn toàn để không ảnh hưởng đến chất lượng các mẫu xương.
Tính chính xác tuyệt đối là tiêu chuẩn bắt buộc cho mỗi mẫu giám định.
Sau khi được làm sạch, mẫu xương được nghiền thành bột mịn. Từ đây, các nhà khoa học bước vào công đoạn được ví như "mò kim đáy bể" - tách chiết ADN từ những hài cốt đã nằm dưới lòng đất 50-70 năm.
Mẫu xương đang được đưa vào máy tách chiết ADN tự động. Sau khi ly giải mẫu, dịch ly giải sẽ được ly tâm và chuyển vào hệ thống này để tách chiết và thu ADN.
Hệ thống giải trình tự tiếp nhận các mẫu ADN đã được xây dựng thư viện và làm giàu ADN đích bằng bộ hóa chất chuyên dụng. Công nghệ này cho phép giải trình tự các đoạn ADN bị phân hủy, có kích thước ngắn, đồng thời phân tích hàng nghìn chỉ thị di truyền trên toàn bộ hệ gen người, qua đó nâng cao khả năng xác định quan hệ huyết thống, kể cả với thân nhân có quan hệ xa.
Trong khi Viện chịu trách nhiệm giám định mẫu hài cốt, Bộ Công an thực hiện giám định mẫu thân nhân để đưa vào ngân hàng dữ liệu.
Sau khi có kết quả từ hai phía, Bộ Công an sẽ tiến hành so khớp và gửi lại để các đơn vị chuyên môn đưa ra biên bản kết luận cuối cùng, làm cơ sở cho địa phương thông báo tới gia đình liệt sĩ.
Nghiên cứu đột phá mở ra hy vọng mới trong cuộc chiến chống lão hóa.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-15/07/2026 23:00 PM (GMT+7)