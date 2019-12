Apple sẽ “bội thu” trong kỳ nghỉ năm nay theo một cách đặc biệt

Chủ Nhật, ngày 01/12/2019 19:00 PM (GMT+7)

Các nhà phân tích cho hay, vào cuối năm nay, Apple sẽ “hốt bạc” nhờ bán hàng thông qua thẻ tín dụng của khách hàng.

Theo nhà phân tích Tom Forte của Davidson & Co, thu hoạch lớn nhất của Apple trong mùa mua sắm vào dịp lễ này là khiến người tiêu dùng mua những sản phẩm của mình nhưng vấn đề là cách mà họ trả tiền cho nó. Vào hôm thứ sáu vừa qua, tại chương trình truyền hình Closing Bell, nhà phân tích này cho hay: “Tai nghe không dây AirPods Pro là một sản phẩm tốt nhưng tôi nghĩ câu chuyện về doanh số bán hàng trong kỳ nghỉ lễ của Apple năm nay sẽ chủ yếu là các thanh toán bằng Thẻ Apple Card”.

CEO Apple - Tim Cook và cựu Giám đốc thiết kế - Jony Ive.

Khi thị trường iPhone đạt đến trạng thái trưởng thành, Apple đã tập trung vào việc mở rộng số lượng dịch vụ mà hãng cung cấp để thúc đẩy tăng trưởng. Điều đó bao gồm việc ra mắt thẻ tín dụng được Goldman Sachs hỗ trợ vào đầu năm nay và dịch vụ Apple TV + cùng với kế hoạch thâm nhập sâu hơn vào các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Mặc dù Apple đang giảm thiểu sự phụ thuộc vào việc bán iPhone nhưng nhà phân tích cho hay thẻ tín dụng Apple sẽ hoạt động như một thiết bị trung chuyển cho hệ sinh thái sản phẩm phần cứng của “Nhà Táo”. Thẻ Apple Card sẽ cho phép người dùng mua iPhone miễn phí trong 24 tháng. Trên hết, thẻ tín dụng còn cung cấp hoàn lại 3% tiền mặt khi mua hàng.

Thẻ Apple Card của Apple.

Ông Fort Forte cũng cho hay, tất cả mọi thứ mà công ty đang làm ở dịch vụ tài chính thanh toán cũng như chăm sóc sức khỏe và sau đó là nội dung video độc quyền đều là những sáng kiến ​​quan trọng đối với Apple.

Theo công ty phần mềm và dữ liệu tài chính FactSet, Apple có xu hướng mang về nhiều doanh thu hơn trong quý nghỉ lễ so với ba quý còn lại của năm tài chính. Phố Wall ước tính “Táo Khuyết” sẽ đạt doanh thu gần 6,6 tỷ USD trong quý hiện tại kết thúc vào tháng 1, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái nhưng ít hơn 3% so với báo cáo của Apple trong quý tài chính năm 2017.

