Tại sao đồng hồ Rolex hoạt động mà không cần pin?

Tuy nhiên, thương hiệu đồng hồ xa xỉ nổi tiếng Rolex đã xây dựng đế chế của mình dựa trên một nền tảng hoàn toàn khác. Trừ một lần thử nghiệm ngắn ngủi với Oysterquartz, mọi chiếc đồng hồ Rolex đều hoạt động mà không cần pin. Vậy lý do đằng sau sức mạnh vĩnh cửu của đồng hồ Rolex là gì?

Những chiếc đồng hồ Rolex không cần phải sử dụng pin để hoạt động như các thương hiệu khác.

Quay trở lại năm 1932, Rolex đã phát triển rotor Perpetual - một cơ chế cung cấp năng lượng cho đồng hồ thông qua chuyển động của người đeo. Bên trong đồng hồ là một miếng kim loại nhỏ hình bán nguyệt, khi cổ tay di chuyển, trọng lượng của nó sẽ xoay tròn và ghi nhận mọi chuyển động. Năng lượng thu được sẽ làm quay một lò xo bên trong, từ đó truyền năng lượng qua hệ thống bánh răng giúp kim đồng hồ chuyển động mượt mà.

Điểm nổi bật của thiết kế này là độ bền. Một chiếc Rolex được bảo trì đúng cách có thể hoạt động liên tục trong nhiều thập kỷ chỉ với một lần bảo dưỡng định kỳ, vượt xa các đồng hồ chạy bằng pin. Hệ thống này không chỉ mang lại sự chính xác mà còn tạo ra sự kết nối giữa đồng hồ và người đeo.

Cơ chế rotor Perpetual độc đáo trên đồng hồ Rolex.

Trái tim của Rolex là sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật và kỹ thuật. Rotor Perpetual được chế tác từ hợp kim vonfram đặc biệt giúp phát hiện ngay cả những chuyển động tinh tế nhất. Dây cót chính, được đặt trong một thùng bảo vệ, lưu trữ toàn bộ năng lượng từ chuyển động của người đeo. Khi dây cót được lên đầy, một bộ ly hợp ẩn sẽ hoạt động để ngăn ngừa hư hỏng do lên dây quá mức.

Năng lượng động học được lưu trữ sau đó được chuyển hóa thành chuyển động thông qua các xung động được kiểm soát chính xác. Nhờ khả năng tích trữ năng lượng, đồng hồ Rolex hiện đại có thể hoạt động từ hai đến ba ngày khi không đeo. Nếu để đồng hồ nghỉ quá lâu, chỉ cần xoay nhẹ núm vặn là nó sẽ hoạt động trở lại bình thường.

Oysterquartz được các nhà sưu tập săn lùng vì là mẫu đồng hồ Rolex duy nhất chạy pin.

Tuy nhiên, trong một giai đoạn ngắn vào cuối thế kỷ 20, Rolex đã thử nghiệm với một sản phẩm mới có tên Oysterquartz, chiếc đồng hồ chạy bằng pin duy nhất của hãng. Ra mắt vào năm 1977, Oysterquartz nổi bật với thiết kế vỏ vuông và dây đeo tích hợp. Mặc dù Rolex đã ngừng sản xuất chiếc đồng hồ này vào năm 2001, khi chỉ sản xuất khoảng 24.000 chiếc, nó đã trở thành một món đồ được săn đón bởi các nhà sưu tập.

Dù đã thử nghiệm với công nghệ pin, Rolex vẫn khẳng định bản sắc thương hiệu của mình thông qua những chiếc đồng hồ cơ khí như Submariner, Datejust và GMT-Master II, mang lại sự kết nối vững chắc với người đeo.