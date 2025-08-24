Smartphone bền bỉ có loa ngoài siêu lớn, màn hình kép và pin 25.500 mAh

Ulefone vừa giới thiệu dòng điện thoại thông minh bền bỉ mới nhất, Armor 33 series, được thiết kế đặc biệt cho các nhà thám hiểm ngoài trời, chuyên gia và những ai cần một thiết bị đáng tin cậy trong điều kiện khắc nghiệt.

Dòng sản phẩm này bao gồm hai mẫu: Armor 33 Pro và Armor 33, nổi bật với độ bền đạt chuẩn quân sự, pin lâu dài và một tính năng đặc biệt: loa siêu trầm hàng đầu trong ngành.

Loa ngoài siêu mạnh mẽ: Định nghĩa lại điện thoại bền bỉ

Ulefone đã trang bị cho Armor 33 một cụm loa siêu lớn.

Điểm nhấn của Armor 33 chính là loa ngoài mạnh mẽ. Khác với những điện thoại bền bỉ thông thường, Ulefone đã trang bị cho các mẫu máy này một cụm loa siêu lớn, mang đến âm thanh to, rõ và mạnh mẽ hơn. Trong các bài kiểm tra so sánh, Armor 33 Pro đã vượt qua iPhone 16 Pro Max của Apple, cho thấy âm thanh của Ulefone mạnh mẽ hơn, một thành tựu đáng kể trong phân khúc điện thoại cao cấp.

Loa ngoài lớn này rất hữu ích cho người dùng trong môi trường ồn ào như công trường xây dựng hoặc ngoài trời nhiều gió, đảm bảo bạn không bao giờ bỏ lỡ cuộc gọi, báo thức hay thông báo. Nó cũng là một công cụ quan trọng trong trường hợp khẩn cấp, giúp truyền tải cảnh báo từ xa.

Khả năng chống nước: Hoạt động ngay cả dưới nước

Armor 33 vẫn hoạt động tốt ngay cả khi bị ngâm trong nước.

Một điểm độc đáo khác của loa Armor 33 là khả năng chống nước. Ulefone đã chứng minh rằng loa vẫn hoạt động tốt ngay cả khi điện thoại bị ngâm trong nước. Điều này mang lại sự yên tâm cho những người yêu thích phiêu lưu ngoài trời, bất kể thời tiết có khó khăn đến đâu.

Đèn rgb Infinite Halo: Kết hợp giữa phong cách và chức năng

Hai mẫu Armor 33 đều được trang bị đèn RGB.

Cả hai mẫu Armor 33 đều được trang bị đèn RGB Infinite Halo, không chỉ tạo vẻ ngoài thời trang mà còn đồng bộ với nhạc, nhấp nháy khi có cuộc gọi và thông báo. Đèn này cũng có thể hoạt động như một đèn cảnh báo trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, mang lại sự kết hợp hoàn hảo giữa giải trí, tính thực tế và an toàn.

Thời gian sử dụng lâu dài và độ bền vượt trội

Với viên pin dung lượng lớn 25.500 mAh, Armor 33 có thể sử dụng hơn 10 ngày chỉ với một lần sạc. Công nghệ sạc nhanh 66W và sạc ngược 10W cho phép điện thoại hoạt động như một pin dự phòng cho các thiết bị khác. Cả hai mẫu đều được chế tạo với độ bền đạt chuẩn quân đội, chống nước, bụi và rơi rớt.

Armor 33 trang bị pin dung lượng lớn 25.500 mAh.

Với loa ngoài ấn tượng, thời lượng pin dài và độ bền vượt trội, dòng Ulefone Armor 33 chứng minh rằng điện thoại bền bỉ có thể vừa thiết thực vừa sáng tạo. Dù bạn chọn mẫu Pro màn hình kép hay Armor 33 với đèn LED, bạn sẽ sở hữu một thiết bị được chế tạo để xử lý các môi trường khắc nghiệt và mang lại hiệu suất âm thanh vượt trội.

Ulefone Armor 33 Pro hiện có giá bán 399,99 USD (khoảng 10,5 triệu đồng), trong khi Armor 33 có giá 299,99 USD (khoảng 7,9 triệu đồng).