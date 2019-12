Samsung, Huawei và Apple vẫn là top 3 "ông lớn" trong thị trường smartphone

Samsung, Huawei và Apple vẫn là ba nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu trong quý 3.

Theo dữ liệu từ hãng nghiên cứu Counterpoint Research, Samsung vẫn đứng đầu thế giới điện thoại thông minh trong quý thứ 3. Trong khoảng thời gian từ tháng 7 - 9, Samsung đã bán ra 78,2 triệu chiếc, tăng 2,5% so với con số 76,3 triệu thiết bị được xuất xưởng trong quý II năm 2019.

Samsung vẫn là nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới.

So với cùng kỳ năm trước, mức tăng trưởng đã lên tới 8,4% – Samsung đã bán ra 72,3 triệu điện thoại trong quý 3 năm ngoái. Thị phần của Samsung vẫn ở mức 21% trong suốt cả năm. Trong quý 3 năm ngoái, công ty chỉ chiếm giữ 19% thị phần. Năm nay, hãng này đã khá thành công với dòng Galaxy A tầm trung, chủ yếu mang lại thời lượng pin dài.

Huawei dù bị cấm trong chuỗi cung ứng của Mỹ vẫn cung cấp 66,8 triệu điện thoại trong 3 tháng vừa qua. Con số này ghi nhận mức tăng “khổng lồ” - 28,5% so với năm trước và cao hơn 18% so với số lượng thiết bị cầm tay được vận chuyển trong quý 2 năm nay. Huawei sở hữu 18% thị trường điện thoại thông minh toàn cầu, tăng 4% so với năm ngoái.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh quốc tế của nhà sản xuất đã bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm chuỗi cung ứng của Mỹ. Lệnh cấm này đã ngăn các mẫu smartphone mới nhất của Huawei tải xuống các ứng dụng Android cốt lõi của Google như Bản đồ - Maps, Google Search (Google Tìm kiếm), Cửa hàng Google Play,...

Doanh số bán hàng của các hãng smartphone.

Cả dòng Huawei Mate 30 và Mate X có màn hình gập lại chỉ có phiên bản nguồn mở của Android được cài đặt sẵn. Tuy nhiên, “ làn sóng yêu nước” ở Trung Quốc đã giúp công ty tăng doanh số điện thoại trong nước lên 66% trong quý thứ ba. Tại Trung Quốc, thị phần quý 3 của Huawei là 42,4%.

Ở vị trí thứ ba là Apple với doanh số 44,8 triệu chiếc iPhone, giảm 4,5% so với quý 3 năm ngoái - 46,9 triệu chiếc điện thoại. Tuy nhiên, hãng này vẫn giữ được tỷ lệ 12% thị phần giống như quý 3 năm 2018.

Oppo và Xiaomi lần lượt là nhà 2 sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ tư và thứ năm trong quý 3. Với doanh số lần lượt là 32,3 triệu chiếc từ tháng 7 đến tháng 9, Oppo đã ghi nhận sự sụt giảm nhẹ so với 33,9 triệu chiếc được xuất xưởng trong quý 3 năm ngoái. Thị phần trên toàn thế giới của Oppo rơi vào khoảng 8% - 9%. Khi quý 3 sắp kết thúc, nhà sản xuất đã phát hành phiên bản tiếp theo - Reno 2 có tỷ lệ màn hình so với thân máy gần 88%.

Xiaomi chỉ chiếm 8% thị phần điện thoại thông minh toàn cầu, được biết đến với các thiết bị có giá bán hấp dẫn tại các thị trường đang phát triển như Ấn Độ. Công ty đã vận chuyển 31,7 triệu điện thoại từ tháng 7 đến tháng 9, giảm 4,8% so với 33,3 triệu điện thoại được bán ra trong cùng thời gian năm 2018. Con số này cho thấy một sự sụt giảm nhẹ so với 32,3 triệu chiếc được bán ra trong quý trước.

Thị phần bán điện thoại thông minh của các thương hiệu lớn.

Một nhà sản xuất Trung Quốc khác chiếm 8% thị trường điện thoại thông minh toàn cầu trong quý 3 là Vivo. Thị phần này không đổi so với năm ngoái và quý hai năm nay. Vivo cho thấy sự tăng trưởng nhẹ khi so sánh cả với quý 3 năm ngoái và quý 2 năm nay với mức tăng lần lượt là 2,6% và 16%. Ước tính, Vivo đã xuất xưởng 31,3 triệu thiết bị cầm tay trong quý này.

Cuối cùng, nhà sản xuất Trung Quốc - Realme đã có sự tăng trưởng bất ngờ trong quý. Công ty đã vận chuyển 10,2 triệu điện thoại trong ba tháng, tăng hơn 7 lần so với con số 1,2 triệu điện thoại được "lên kệ" trong quý ba năm ngoái. Công ty cũng bán ra nhiều hơn gấp đôi so với quý hai năm nay (5 triệu điện thoại). Realme đã tăng gấp 3 lần thị phần nhỏ bé của mình từ 1% thị trường toàn cầu trong quý 2 lên 3% vào cuối quý 3.

Tổng hợp lại, 84,7 triệu smartphone đã được xuất xưởng trong quý thứ ba. Con số này ghi nhận mức giảm “khổng lồ” - 25 triệu, tương ứng với 22,8% so với năm trước. Tuy nhiên, với việc các nhà mạng đang mở rộng mạng 5G, nhiều người tiêu dùng ​​sẽ chuyển sang 5G vào năm tới và họ sẽ cần mua điện thoại 5G. Ericsson dự đoán đến năm 2025, sẽ có 2,6 tỷ thuê bao di động 5G trên toàn thế giới.

