Không phải Apple, ai mới thực sự là "cha đẻ" của Siri?

Hàng tỷ người dùng iPhone trên thế giới đều quen thuộc với giọng nói của Siri, nhưng ít ai biết được câu chuyện đằng sau người trợ lý ảo nổi tiếng này. Trước khi trở thành một phần không thể thiếu của Apple, Siri có một nguồn gốc đáng kinh ngạc khi được khai sinh từ một dự án trí tuệ nhân tạo do quân đội Mỹ tài trợ.

Theo đó, Siri không phải là một phát minh của Apple. Nó được tạo ra bởi công ty Siri, Inc., do Dag Kittlaus, Adam Cheyer và Tom Gruber đồng sáng lập. Công ty này là một nhánh phát triển tách ra từ dự án CALO của DARPA (Cơ quan Chỉ đạo các Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến của Mỹ). Mục tiêu của dự án này không chỉ là nhận dạng giọng nói, mà là tạo ra một trợ lý AI thực thụ có khả năng học hỏi, suy luận và hành động thay cho người dùng.

Apple không phải cái tên khai sinh trợ lý Siri.

Tháng 2/2010, Siri lần đầu ra mắt công chúng dưới dạng một ứng dụng miễn phí trên App Store và ngay lập tức gây chú ý vì khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên và kết nối với các dịch vụ web để thực thi tác vụ. Chỉ hai tháng sau, Apple đã nhanh chóng mua lại công ty khởi nghiệp này.

Siri chỉ thực sự trở thành một hiện tượng toàn cầu khi được Apple tích hợp sâu vào hệ điều hành trên chiếc iPhone 4S ra mắt năm 2011. Điều làm nên sự khác biệt của Siri so với các công nghệ giọng nói thời bấy giờ là khả năng hành động, chứ không chỉ trả lời. Thay vì chỉ nhận lệnh, Siri có thể thay mặt bạn đặt bàn nhà hàng qua OpenTable, kiểm tra đánh giá trên Yelp, hay gửi một tin nhắn mà không cần bạn phải mở ứng dụng.

Sự đón nhận nồng nhiệt đến mức Siri được xem là tính năng "ăn tiền" nhất của iPhone 4S, định hình tương lai của trợ lý ảo trên di động.

Nhiều người lầm tưởng "Siri" là từ viết tắt, nhưng sự thật đơn giản hơn nhiều. Đồng sáng lập Dag Kittlaus đã chọn cái tên này vì ông thích nó, lấy cảm hứng từ một đồng nghiệp người Na Uy.

Tuy nhiên, sau thành công ban đầu, Siri bắt đầu hụt hơi trong cuộc đua với các đối thủ, đặc biệt là Google Assistant. Trong khi trợ lý của Google vượt trội về kiến thức web sâu rộng, Siri lại mạnh hơn ở các lệnh điều khiển trực tiếp trên thiết bị.

Ít ai biết rằng, có một mối liên hệ mật thiết giữa Siri và Bixby của Samsung. Sau khi rời Apple, hai nhà đồng sáng lập của Siri là Kittlaus và Cheyer đã tạo ra một trợ lý AI thế hệ mới tên là Viv, với tham vọng cởi mở và mạnh mẽ hơn. Năm 2016, Samsung đã mua lại Viv và công nghệ này đã trở thành nền tảng cốt lõi để phát triển Bixby trên các dòng điện thoại Galaxy.

Giờ đây, trong kỷ nguyên bùng nổ của AI tạo sinh và ChatGPT, Apple đang thực hiện cuộc "đại tu" lớn nhất từ trước đến nay cho Siri thông qua sáng kiến Apple Intelligence. Mục tiêu là biến Siri thành một trợ lý thông minh hơn, có khả năng trò chuyện tự nhiên, ghi nhớ ngữ cảnh và bảo mật tuyệt đối, nhằm thu hẹp khoảng cách với các đối thủ và một lần nữa khẳng định vị thế của mình.