Những bộ sạc GaN đáng mua cho người hâm mộ Apple

Lúc này, giải pháp lý tưởng chính là sử dụng bộ sạc GaN (gallium nitride). Những bộ sạc này không chỉ nhỏ gọn và mát mẻ hơn so với bộ sạc silicon truyền thống mà còn mạnh mẽ hơn và thường có nhiều cổng giúp người dùng sạc đồng thời MacBook, iPhone và AirPods.

Dưới đây là một số bộ sạc GaN nổi bật mà người dùng có thể mua nhờ sự cân bằng giữa tính di động, công suất và tính linh hoạt để phù hợp với các thiết bị cao cấp của Apple.

Bộ sạc Anker 140W 4 cổng PD 3.1

Nếu sở hữu MacBook Pro 16 inch, bộ sạc này là lựa chọn thay thế lý tưởng cho bộ sạc cồng kềnh của Apple. Với bốn cổng, người dùng có thể sạc iPhone và AirPods cùng lúc với máy tính xách tay. Thiết kế thông minh với các cổng nằm ở phía dưới giúp dây cáp không bị lộ ra ngoài. Ngoài ra, bộ sạc còn có màn hình hiển thị trạng thái sạc và nhiệt độ, một tính năng hiếm thấy ở các bộ sạc gắn tường.

- Kích thước: 6,9 x 6,9 x 3,6 cm.

- Trọng lượng: 275 g.

- Kết nối: 3 x USB-C (2 x 140W PD 3.1, 1 x 40W), 1 x USB-A (33W).

- Màu sắc: Bạc hoặc Đen.

- Giá: 1,19 triệu đồng.

Bộ sạc nhanh Ugreen Nexode Pro 160W 4 cổng

Nexode Pro 160W của Ugreen mang lại sự cân bằng tuyệt vời giữa công suất và tính di động. Nó có thể sạc nhanh cho MacBook Pro 16 inch và hỗ trợ sạc cho nhiều thiết bị cùng lúc, rất phù hợp cho những người dùng nhiều thiết bị Apple.

- Kích thước: 7,1 x 4,3 x 3,3 cm.

- Trọng lượng: 304 g.

- Kết nối: 1 x USB-C (140W PD 3.1), 1 x USB-C (100W PD 3.0), 1 x USB-C (30W), 1 x USB-A (22,5W).

- Màu sắc: Xám.

- Giá: 1,79 triệu đồng.

Bộ sạc Anker Prime 100W (3 cổng)

Nếu không cần công suất tối đa 140W, Anker Prime 100W là lựa chọn lý tưởng. Với thiết kế nhỏ gọn và nhẹ, bộ sạc này dễ dàng mang theo bên mình. Bộ sạc có thể sạc MacBook Pro 14 inch hoặc duy trì tốc độ sạc cho model 16 inch, mặc dù không phải là sạc nhanh hoàn toàn.

- Kích thước: 4,4 x 2,9 x 6,8 cm.

- Trọng lượng: 170 g.

- Kết nối: 2 x USB-C (100W PD 3.0), 1 x USB-A (22,5W).

- Màu sắc: Xám.

- Giá: 1,29 triệu đồng.

Bộ sạc tường Belkin BoostCharge Pro 140W (4 cổng GaN)

Belkin BoostCharge Pro là một cái tên mạnh mẽ trong phân khúc bộ sạc công suất cao với khả năng sạc nhanh cho MacBook Pro 16 inch. Bộ sạc này cho phép người dùng sạc đồng thời hai chiếc MacBook Air hoặc kết hợp MacBook Pro, iPhone và Apple Watch. Mặc dù giá thành cao hơn một chút nhưng độ bền và tính linh hoạt của sản phẩm là điểm cộng lớn cho những người dùng thường xuyên sử dụng nhiều thiết bị Apple.

- Kích thước: 3,1 x 7,6 x 9,6 cm.

- Trọng lượng: 392 g.

- Kết nối: 1 x USB-C (140W PD 3.1), 2 x USB-C (65W), 1 x USB-A (12W).

- Màu sắc: Trắng.

- Giá: 2,68 triệu đồng.

Bộ sạc để bàn Ugreen Nexode 200W (6 cổng)

Ugreen Nexode 200W là một trạm sạc mini lý tưởng cho bàn làm việc, với khả năng sạc đồng thời 4 MacBook và 2 thiết bị nhỏ hơn. Mỗi cổng USB-C có công suất lên đến 100W giúp người dùng dễ dàng sạc nhanh nhiều thiết bị cùng lúc. Mặc dù nặng hơn 500 gram, sản phẩm này là lựa chọn tuyệt vời cho văn phòng tại nhà.

- Kích thước: 10,1 x 10,1 x 3,23 cm.

- Trọng lượng: 517 g.

- Kết nối: 2 x USB-C (100W), 2 x USB-C (65W), 2 x USB-A (22,5W).

- Màu sắc: Xám.

- Giá: 1,785 triệu đồng.

Lý do bộ sạc GaN quan trọng đối với người dùng Apple Bộ sạc của Apple thường chỉ có một cổng, điều này có thể gây bất tiện cho những người sử dụng nhiều thiết bị như MacBook Pro, iPhone và iPad. Bộ sạc GaN giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp nhiều cổng công suất cao trong một kích thước nhỏ gọn hơn. Các bộ sạc GaN cũng hiệu quả hơn và tỏa ít nhiệt hơn so với các bộ sạc silicon cũ để mang lại công suất lên đến 100W hoặc 200W trong một thiết kế nhỏ hơn. Đối với những người thường xuyên di chuyển hoặc làm việc trong không gian chung, bộ sạc GaN là giải pháp lý tưởng giúp cuộc sống trở nên đơn giản hơn.