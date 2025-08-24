Lộ cấu hình smartphone pin 10.000 mAh của Honor

Honor đang chuẩn bị cho ra mắt một loạt điện thoại mới tại thị trường Trung Quốc. Sau sự kiện ra mắt của Honor Magic 8 và Magic 8 Pro vào tháng 10 năm nay, thương hiệu này dự kiến sẽ giới thiệu dòng Honor GT 2 sử dụng chip Snapdragon 8 series trước thời điểm cuối năm. Đặc biệt, Honor cũng đang phát triển một mẫu điện thoại bí ẩn với viên pin khổng lồ 10.000 mAh.

Ảnh minh họa

Leaker Digital Chat Station đã cung cấp những thông tin quan trọng về thiết bị này. Trong một bài đăng trên Weibo, DCS xác nhận kích thước màn hình và thời gian ra mắt của sản phẩm. Chiếc điện thoại Honor bí ẩn sẽ được trang bị SoC Dimensity 8500 và có màn hình OLED LTPS 6.79 inch với độ phân giải 1.5K. Mặc dù sở hữu viên pin lớn, thiết bị vẫn giữ được độ dày hợp lý.

Dự kiến, sản phẩm này sẽ được ra mắt vào nửa đầu năm 2026, tuy nhiên, tên gọi cuối cùng của nó vẫn chưa được công bố. Hiện tại, Honor X70 là mẫu điện thoại có pin lớn nhất của hãng với dung lượng 8.300 mAh, nặng 199 gram và dày 8,0mm. Do đó, chiếc điện thoại bí ẩn với pin 10.000 mAh có thể có độ dày dưới 9mm và trọng lượng từ 210-220 gram, một con số khá hợp lý khi xét đến kích thước pin khổng lồ của nó.