Apple sắp trả 250 triệu USD bồi thường cho người dùng iPhone

Apple có thể sớm hoàn tất thỏa thuận dàn xếp trị giá 250 triệu USD liên quan đến vụ kiện tập thể về việc trì hoãn các tính năng Siri sử dụng AI. Theo kế hoạch mới của Tòa án Bắc California, Mỹ, thời điểm phê duyệt cuối cùng đã được đưa từ ngày 29/9/2027 lên 24/2/2027, sớm hơn khoảng sáu tháng so với lịch ban đầu.

Ảnh minh họa.

Nếu thỏa thuận được phê duyệt, những người gửi yêu cầu hợp lệ có thể nhận khoản thanh toán ước tính từ 25 đến 95 USD cho mỗi iPhone đủ điều kiện. Mức tiền thực tế phụ thuộc vào số lượng yêu cầu hợp lệ được tòa án xác minh. Càng ít người nộp hồ sơ hợp lệ, khoản tiền dành cho mỗi người càng có khả năng cao hơn.

Nhóm khách hàng được nhắc đến trong thỏa thuận là những người đã mua các mẫu iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max và các mẫu iPhone 16 series tại Mỹ trong khoảng thời gian từ 10/6/2024 đến 29/3/2025.

Apple sẽ gửi thông báo tới những khách hàng đủ điều kiện thông qua email và thư giấy, sử dụng thông tin liên hệ có trong hệ thống của hãng. Các thông báo này dự kiến được gửi trước hoặc vào ngày 31/8/2026.

Ngay cả những người chưa từng cung cấp thông tin liên hệ cho Apple vẫn có thể nộp yêu cầu khi website chính thức của chương trình được mở. Người dùng sẽ cần cung cấp số sê-ri của chiếc iPhone liên quan đến vụ kiện để xác minh.

Tranh chấp bắt nguồn từ Siri AI bị trì hoãn

Vụ kiện xuất phát từ những cáo buộc cho rằng Apple đã mô tả quá mức về một số tính năng AI và Siri trước khi các mẫu iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max và iPhone 16 được phát hành.

Tại sự kiện WWDC 2024, Apple giới thiệu phiên bản Siri được mô tả là "cá nhân hóa" hơn nhờ AI. Trợ lý này được kỳ vọng có thể hiểu ngữ cảnh cá nhân và khai thác thông tin từ nhiều ứng dụng như Mail, Messages, Calendar, Photos và Notes để đưa ra câu trả lời phù hợp.

Chẳng hạn, Siri được kỳ vọng có thể xử lý những yêu cầu như phát podcast mà người dùng từng được anh trai giới thiệu hoặc tính toán thời gian cần rời nhà để đón mẹ tại sân bay dựa trên thông tin chuyến bay.

Để thực hiện những tác vụ như vậy, Siri phải có khả năng truy xuất thông tin mà người dùng từng trao đổi qua email, tin nhắn hoặc lưu trong lịch. Apple thậm chí từng sử dụng hình ảnh phiên bản Siri mới trong hoạt động quảng bá sản phẩm.

Tuy nhiên, sang năm 2025, Apple thông báo phiên bản Siri mới sẽ bị trì hoãn vô thời hạn. Việc này tiếp tục kéo theo nhiều lần trì hoãn khác trước khi các tính năng Siri AI bắt đầu xuất hiện trong bản beta của iOS 27 vào tháng 6/2026.

Những người khởi kiện cho rằng họ đã đưa ra quyết định mua iPhone dựa trên những thông tin về các tính năng Siri được Apple giới thiệu trước đó.

Siri AI tiếp tục được cải thiện trong iOS 27

Sau khi xuất hiện trên các bản thử nghiệm iOS 27, Siri AI tiếp tục được Apple cải thiện qua từng phiên bản beta. Khác với Siri trước đây - thường bị giới hạn ở những câu trả lời đơn giản hoặc dẫn người dùng tới các kết quả trên Internet, phiên bản mới được thiết kế để xử lý nhiều yêu cầu phức tạp hơn.

Ảnh minh họa.

Siri AI cũng được kỳ vọng hiểu rõ hơn hệ sinh thái thiết bị của Apple và hỗ trợ người dùng thực hiện các tác vụ dựa trên ngữ cảnh. Tuy nhiên, phiên bản thử nghiệm vẫn còn một số hạn chế: đôi khi Siri ngắt lời khi người dùng chưa hoàn tất câu hỏi bằng giọng nói.