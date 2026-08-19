"Cô giáo Hương" là ai trên mạng xã hội, liên quan gì Phú Lê?

Sau khi Phú Lê (Nguyễn Xuân Phú) và vợ Lã Thúy Kiều bị khởi tố, bắt tạm giam, cái tên “Cô giáo Hương” được nhiều người tìm kiếm do từng xuất hiện trong các video quảng cáo sản phẩm Loramen cùng vợ chồng nhân vật này. Trên TikTok, tài khoản có tên “Cô Giáo Hương - Loramen”, tên người dùng @lanhuongloramen hiện có 4.082 người theo dõi, 26.700 lượt thích và đang theo dõi 644 tài khoản.

TikToker "Cô giáo Hương" đang được nhiều người tìm kiếm.

Ghi nhận sáng 19/8, tài khoản này vẫn đăng video mới. Clip dài 27 giây ghi cảnh “Cô giáo Hương” đang lái một chiếc ô tô hạng sang trên đường phố.

Phần âm thanh đi kèm clip nói trên là giọng nói mang nội dung triết lý về cuộc sống, với những câu như: "Không có việc nào là nhẹ gánh, cũng chẳng có cuộc đời nào thẳng tắp và dễ thở", đồng thời nhắn nhủ rằng "mất đi một thứ gì đó dù đau đớn nhưng vẫn còn cơ hội gây dựng lại, quan trọng là có dám bắt đầu từ con số 0 hay không".

Đằng sau tên gọi “Cô giáo Hương” là Nguyễn Thị Hương. Người này không phải giáo viên; “Cô giáo Hương” là tên sử dụng trên mạng xã hội. Nguyễn Thị Hương được biết đến với vai trò người sáng tạo nội dung số và bán hàng trực tuyến, vận hành nhiều tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội.

TikToker "Cô giáo Hương" có liên quan Phú Lê khi cùng xuất hiện trong nhiều clip quảng cáo.

Mối liên hệ giữa “Cô giáo Hương” và Phú Lê chủ yếu được công chúng biết đến qua hoạt động quảng cáo. Cô từng xuất hiện trong nhiều video giới thiệu Loramen cùng Phú Lê, trong đó có những nội dung quay tại nơi sản xuất sản phẩm.

Chính tài khoản TikTok “Cô giáo Hương - Loramen” cũng đăng hàng chục video giới thiệu sản phẩm này. Ngoài Loramen, tài khoản mang tên “Cô giáo Hương” còn quảng bá nhiều mặt hàng khác như máy cạo râu, sữa rửa mặt Loramax và sữa tắm.

Trước đó, Phú Lê thừa nhận đã quảng cáo một số sản phẩm do vợ đưa, trong đó có Loramen, dù chưa tìm hiểu đầy đủ về sản phẩm và giấy tờ công bố. Phú Lê cũng khai chưa từng sử dụng những sản phẩm này. Những thông tin này lý giải vì sao các video quảng cáo có sự xuất hiện của “Cô giáo Hương” được chú ý sau khi vụ án liên quan đến vợ chồng Phú Lê được công bố.

Hiện tài khoản TikTok @lanhuongloramen vẫn duy trì hoạt động, trong khi sự xuất hiện của video mới sáng 19/8 cho thấy hoạt động đăng tải chưa dừng lại. “Cô giáo Hương” chưa phải bị can trong vụ án của vợ chồng Phú Lê theo các nguồn thông tin chính thống tính tới 18h ngày 19/8, nhưng mối liên hệ qua các video quảng cáo Loramen khiến tài khoản này tiếp tục nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội.