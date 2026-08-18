Apple sẵn sàng tung cú sốc lớn khiến người dùng iPhone 18 "hết hồn"

Ảnh minh họa: Macrumors

Chi phí linh kiện tăng sốc 38%

Theo báo cáo mới nhất từ hãng nghiên cứu thị trường TrendForce, chi phí vật liệu (BOM) dùng để sản xuất dòng iPhone 18 Pro phiên bản 256GB có thể tăng vọt khoảng 38% so với mẫu tương đương ra mắt vào năm 2025.

Nguyên nhân chính đến từ việc giá linh kiện bộ nhớ trên thị trường toàn cầu leo thang chóng mặt. Tình trạng lạm phát chi phí này dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài sang năm 2027, đặt Apple trước một quyết định vô cùng khó nhằn: Hoặc phải tự gồng gánh phần lớn chi phí để bảo vệ người dùng, hoặc đẩy giá bán lẻ lên cao chót vót và chấp nhận rủi ro sụt giảm nhu cầu mua sắm.

Bài toán "hy sinh lợi nhuận" hay "tăng giá bóp nghẹt người dùng"

Dù Apple vẫn đang nắm trong tay nguồn lực tài chính vô cùng hùng hậu - minh chứng là doanh thu quý 3 vừa qua đạt kỷ lục 109,4 tỷ USD (tăng 16% so với cùng kỳ) cùng biên lợi nhuận gộp toàn công ty chạm mức 50,1% - nhưng cú sốc chi phí lần này thực sự là một bài kiểm tra sức chịu đựng nặng nề.

Giới phân tích từ TrendForce nhận định Apple có thể áp dụng chiến lược từng dùng trên các dòng MacBook gần đây: chấp nhận hy sinh một phần biên lợi nhuận phần cứng thay vì trút toàn bộ gánh nặng tăng giá lên đầu người tiêu dùng. Cách làm này sẽ giúp nhà Táo bảo vệ thị phần và duy trì lượng máy bán ra, nhưng đồng thời sẽ bóp nghẹt khả năng sinh lời nếu bão giá chip nhớ chưa có điểm dừng.

Không chỉ dòng máy cao cấp, áp lực chi phí còn lan sang cả các phân khúc phổ thông và tầm trung. Với biên lợi nhuận vốn đã rất mỏng ở các dòng máy giá rẻ, nhiều thương hiệu công nghệ trên thị trường có nguy cơ phải tăng giá mạnh hoặc khai tử luôn những dòng sản phẩm đã rơi vào trạng thái thua lỗ.

Góc nhìn dành cho nhà đầu tư

Đối với các cổ đông của Apple, biên lợi nhuận gộp giờ đây chính là chỉ số quan trọng nhất cần theo dõi sát sao.

Dù bước vào chu kỳ iPhone 18 với nền tảng kinh doanh rất mạnh mẽ, việc chi phí linh kiện của dòng máy chủ lực tăng tới gần 40% sẽ là thử thách lớn đối với quyền định giá của Apple.

+ Kịch bản lạc quan: Apple vừa tăng nhẹ giá bán vừa duy trì được sức hút nâng cấp từ người dùng, qua đó giữ vững thị phần.

+ Kịch bản rủi ro: Nếu giá chip nhớ tiếp tục tăng và Apple phải tự gánh chịu, biên lợi nhuận phần cứng sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Ngược lại, nếu tăng giá quá mạnh tay để bảo vệ biên lợi nhuận, doanh số bán hàng có thể chững lại.

Màn ra mắt của iPhone 18 sắp tới không chỉ đơn thuần là một sự kiện công nghệ, mà sẽ là bài kiểm tra đỉnh cao đối với chiến lược kinh doanh của gã khổng lồ xứ Cupertino.