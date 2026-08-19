CEO ngành vũ trụ gây "sốc": Con người sẽ sống và làm việc trên Mặt Trăng từ 2030

CEO của Voyager Technologies, ông Dylan Taylor, khẳng định các căn cứ trên Mặt Trăng sẽ chính thức đi vào hoạt động ngay đầu thập kỷ tới, mở ra kỷ nguyên biến không gian thành nơi làm việc thực thụ cho con người.

Tương lai của con người sẽ sinh sống và làm việc trên Mặt Trăng.

Sự thật ngỡ ngàng sau kế hoạch đưa con người lên định cư Mặt Trăng vào năm 2030

Chia sẻ độc quyền với tạp chí Fortune, ông Dylan Taylor cho biết bước chuyển tiếp từ trạm không gian lên Mặt Trăng chắc chắn sẽ diễn ra vào đầu những năm 2030. Nhân loại đã duy trì sự hiện diện liên tục suốt 26 năm trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển giao này. Mục tiêu tiếp theo của ngành vũ trụ thương mại là đưa những người lao động bình thường lên làm việc tại các căn cứ có ánh đèn sáng rực trên Mặt Trăng.

Nền kinh tế ngoài hành tinh trong tương lai sẽ mở ra hàng loạt cơ hội việc làm mới liên quan đến xây dựng lưới điện, khai thác khoáng sản và vận hành trung tâm dữ liệu. Ông Taylor nhấn mạnh ngay cả các robot hình người tối tân như Tesla Optimus cũng không thể tự động xử lý mọi tác vụ nếu thiếu sự can thiệp trực tiếp từ con người. Bản thân Voyager Technologies hiện cũng đang nắm giữ các hợp đồng quan trọng của NASA nhằm chế tạo trạm không gian thương mại thay thế ISS.

So với Mặt Trăng vốn có cự ly gần thuận tiện cho thương mại, Sao Hỏa lại là một bài toán hóc búa với khoảng cách quá xa và mức độ bức xạ vũ trụ vô cùng nguy hiểm. Ông Taylor xem hành tinh đỏ như một phương án bảo hiểm sống còn cho nhân loại trước nguy cơ thiên thạch va chạm, thay vì là một điểm định cư thông thường. Việc chuyển đến sống tại Sao Hỏa phần lớn sẽ xuất phát từ khao khát phiêu lưu mạo hiểm cá nhân, và quá trình địa khai hóa hành tinh này sẽ cần rất nhiều thời gian.

Con người sẽ sinh sống và làm việc trên Mặt Trăng từ những năm 2030.

Tầm nhìn của Dylan Taylor hoàn toàn đồng điệu với nhiều nhà lãnh đạo công nghệ hàng đầu tại thung lũng Silicon. Trong khi Elon Musk đặt mục tiêu tiếp cận Sao Hỏa sớm nhất vào năm 2028, Jeff Bezos lại dự đoán hàng triệu người sẽ sống ngoài không gian vào năm 2045 nhờ sự trợ giúp của robot tự hành. Sam Altman cũng bày tỏ sự lạc quan khi cho rằng thế hệ trẻ tương lai sẽ đón nhận những công việc ngoài không gian với mức thu nhập cực kỳ hấp dẫn.

Sự trỗi dậy của các tập đoàn không gian tư nhân đang từng bước biến giấc mơ ngoài quỹ đạo thành hiện thực kinh tế rõ nét. Việc thiết lập căn cứ thường trú trên Mặt Trăng sẽ định hình lại hoàn toàn khái niệm về thị trường lao động và đời sống nhân loại trong thập kỷ tới. Bầu trời đêm trong tương lai sẽ không chỉ là nơi chiêm ngưỡng mà còn là mái nhà thứ hai của nền văn minh Trái Đất.