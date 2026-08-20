Người đàn ông hào phóng tặng nữ streamer hơn 500 triệu đồng, gia đình "còng lưng" trả nợ

Tin vào những lời ngọt ngào của nữ streamer, một người đàn ông Trung Quốc đã liên tục nạp tiền tặng quà trong livestream. Chỉ sau 3 tháng, người này nợ thẻ tín dụng khoảng 100.000 NDT (khoảng 365 triệu đồng), trong khi tổng số tiền đã “vung tay” lên tới hơn 140.000 NDT (khoảng 510 triệu đồng).

Lương thấp nhưng lại hào phóng tặng quà

Trang HK01 đưa tin, vào ngày 21/6 vừa qua tại thành phố Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, một người đàn ông họ Triệu (37 tuổi) trở về quê thông báo với bố mẹ rằng mình đã có người yêu, thậm chí còn hướng tới chuyện kết hôn.

Tuy nhiên, bố của người đàn ông tá hỏa khi biết con trai mình chưa từng gặp người yêu ngoài đời. Người mà anh gọi là “bạn gái” thực chất chỉ là một nữ streamer quen qua các buổi livestream.

Theo lời kể của anh Triệu, nữ streamer thường xuyên nói những lời ngọt ngào như “đồ của em là của anh, đồ của anh cũng là của em”, khiến anh tin hai người đang thực sự có một mối quan hệ tình cảm. Từ đó, anh liên tục tặng quà trong các buổi livestream.

Điều đáng nói là anh Triệu chỉ có mức lương khoảng 5.000 NDT/tháng (khoảng 19 triệu đồng). Dù vậy, anh vẫn sử dụng nhiều thẻ tín dụng để vay tiền và nạp vào nền tảng.

Chỉ trong 3 tháng, tổng số tiền anh dùng để tặng quà cho nữ streamer đã vượt 140.000 NDT.

Anh Triệu cay đắng nhận ra mình bị lừa tình và lừa tiền.

Nữ streamer biến mất sau khi biết nguồn gốc số tiền

Mọi chuyện thay đổi chóng mặt khi nữ streamer biết số tiền người đàn ông dùng để tặng quà thực chất là đi vay và quẹt thẻ tín dụng.

Theo lời kể của anh Triệu, cô lập tức thay đổi thái độ, cắt đứt liên lạc và biến mất.

Đến lúc này, anh Triệu mới nhận ra mình có thể đã bị lừa tình và lừa tiền. Anh hy vọng có thể liên lạc với nữ streamer và tìm cách lấy lại hơn 140.000 NDT đã chi. Trong khi đó, gia đình anh phải đối mặt với khoản nợ khoảng 100.000 NDT từ thẻ tín dụng.

Người cha ngoài 60 tuổi không giấu được sự tức giận và bất lực. Ông bất lực không hiểu con trai đã suy nghĩ như thế nào khi chưa từng gặp mặt, thậm chí không có phương thức liên lạc riêng nhưng vẫn tin rằng đó là vợ tương lai.

Ông cay đắng nói mình “không ngại chuyện gia đình bị người khác biết”, đồng thời cho rằng hành động của con trai quá thiếu lý trí.

Cư dân mạng tranh luận

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, dân mạng Trung Quốc tỏ ra không đồng cảm với người đàn ông. Họ cho rằng ở tuổi 37, anh phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình như “37 tuổi rồi, phải chịu trách nhiệm với hành động của mình”, “Chưa từng gặp ngoài đời mà cũng gọi là yêu sao?”, “Bỏ tiền ra rồi cuối cùng tự chuốc lấy rắc rối”.

Số khác lại cho rằng, sự việc cho thấy mô hình livestream tặng quà có thể dễ dàng biến cảm xúc thành hành vi chi tiêu. Khi streamer liên tục tạo cảm giác thân mật, người xem có thể nhầm lẫn giữa tương tác để giữ chân khán giả và một mối quan hệ tình cảm thực sự.

Đáng chú ý, dân mạng nhận định việc lấy lại tiền trong những trường hợp như vậy không hề đơn giản, bởi nếu khoản tiền được người trưởng thành tự nguyện sử dụng để mua quà livestream, việc chứng minh đó là hành vi lừa đảo hay giao dịch có thể hoàn trả còn phụ thuộc vào bản chất cụ thể của vụ việc.