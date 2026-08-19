Điểm danh 5 mẫu tủ lạnh Inverter dung tích lớn, giá dưới 10 triệu đáng mua

Giờ đây, nhu cầu dự trữ thực phẩm ngày càng tăng, những mẫu tủ lạnh dung tích trên 300 lít đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho các gia đình có nhiều thành viên. Không chỉ cung cấp không gian rộng rãi hơn, nhóm sản phẩm này còn được trang bị máy nén Inverter nhằm tối ưu điện năng trong quá trình vận hành. Tuy nhiên, dung tích lớn không đồng nghĩa mọi mẫu tủ đều phù hợp với cùng một nhu cầu. Khác biệt về cách bố trí ngăn đông, công nghệ bảo quản, mức tiêu thụ điện và kích thước thực tế có thể ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm sử dụng.

Dưới đây là 5 mẫu tủ lạnh Inverter đang có mức giá tham khảo dưới 10 triệu đồng, với dung tích thực từ 305 đến 407 lít.

1. Tủ lạnh Samsung Inverter 305 lít Bespoke RT31CB56248ASV

Giá bán từ: 9,04 triệu đồng

Với dung tích thực 305 lít, mẫu Samsung RT31CB56248ASV phù hợp với những gia đình muốn sở hữu một chiếc tủ lạnh tương đối lớn nhưng không có quá nhiều diện tích bếp. Đây là kiểu tủ ngăn đá trên, thiết kế hai cửa.

Tủ lạnh Samsung Inverter 305 lít Bespoke RT31CB56248ASV.

Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng quản lý thực phẩm. Samsung trang bị ngăn đông mềm Optimal Fresh+ với bốn chế độ. Bộ lọc khử mùi than hoạt tính cũng hỗ trợ hạn chế mùi giữa các nhóm thực phẩm. Với người thường xuyên mua thịt, cá, rau củ cho nhiều ngày, cách phân chia dung tích này giúp việc sắp xếp thực phẩm dễ dàng hơn.

Tủ sở hữu thiết kế Bespoke mặt gương sang trọng, dễ lau chùi, nâng tầm không gian bếp. Sản phẩm còn hỗ trợ Wi-Fi, cho phép người dùng sử dụng ứng dụng SmartThings để theo dõi trạng thái, thay đổi nhiệt độ, kích hoạt làm lạnh nhanh và nhận thông báo khi cửa chưa đóng kín.

2. Tủ lạnh Toshiba Inverter 407 lít GR-RT535WE-PMV(06)-MG

Giá bán từ: 9,92 triệu đồng

Nếu ưu tiên số một là dung tích, Toshiba GR-RT535WE-PMV(06)-MG nổi bật nhất trong danh sách. Tủ có dung tích sử dụng 407 lít, gồm 300 lít ngăn lạnh và 107 lít ngăn đá, phù hợp với gia đình khoảng 4-5 người. Dung tích tổng của sản phẩm đạt 448 lít.

Tủ lạnh Toshiba Inverter 407 lít GR-RT535WE-PMV(06)-MG.

Về khả năng tiết kiệm điện, máy được trang bị Origin Inverter, công suất tiêu thụ công bố theo TCVN là 363 kWh/năm. Công nghệ làm lạnh Air Fall Cooling tạo luồng khí lạnh dạng thác đổ trong khi ngăn rau quả Origin Fresh hỗ trợ điều chỉnh độ ẩm.

Giống như các sản phẩm khác, tủ còn có ngăn Cooling Zone -1°C để bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ thấp mà không cần đông cứng hoàn toàn và bộ lọc tinh thể Ag+ PureBio hỗ trợ khử mùi.

3. Tủ lạnh Sharp Inverter 323 lít SJ-BF330V-DG

Giá bán từ: 9,89 triệu đồng

Sharp SJ-BF330V-DG lựa chọn thiết kế ngăn đông dưới, khác với phần lớn sản phẩm còn lại trong danh sách. Với dung tích thực 323 lít, tủ gồm ngăn mát 219 lít, ngăn đông 104 lít. Thiết kế này đặc biệt phù hợp với người thường xuyên lấy rau củ, đồ uống hoặc thực phẩm ở ngăn mát vì khu vực sử dụng hàng ngày được đặt ở vị trí cao hơn.

Tủ lạnh Sharp Inverter 323 lít SJ-BF330V-DG.

Một điểm đáng chú ý khác là tủ có ngăn chuyển đổi, cho phép người dùng linh hoạt điều chỉnh khu vực bảo quản tùy loại thực phẩm. Hệ thống Multi Air Flow phân bổ hơi lạnh đến nhiều vị trí trong khoang trong khi Công nghệ Inverter kết hợp Eco giúp máy vận hành tiết kiệm năng lượng. Thêm vào đó, tủ còn có màn hình LED cảm ứng bên ngoài, khóa trẻ em khá tiện lợi.

4. Tủ lạnh Aqua Inverter 358 lít AQR-T410FA(WGB)

Giá bán từ: 9,74 triệu đồng

Tủ lạnh Aqua AQR-T410FA(WGB) hướng đến nhóm gia đình cần không gian bảo quản rộng nhưng không nhất thiết phải chọn mẫu tủ trên 400 lít. Sản phẩm được tích hợp công nghệ DEO Fresh - giúp kháng khuẩn, khử mùi hiệu quả.

Tủ lạnh Aqua Inverter 358 lít AQR-T410FA(WGB).

Máy sử dụng Twin Inverter, công nghệ làm lạnh đa chiều và hệ thống làm lạnh gián tiếp, giúp tiết kiệm điện năng. Với gia đình 3-4 người có thói quen nấu ăn tại nhà, dung tích 358 lít tạo khoảng không tương đối rộng để dự trữ rau củ, thịt cá, đồ uống và thực phẩm chế biến.

Aqua cũng trang bị ngăn Chiller Box ở mức -1°C và ngăn rau củ Fresh Box. Ngăn này giúp bảo quản thực phẩm tươi sống, ướp lạnh thức uống nhanh chóng. Ngoài ra, tủ lạnh còn có các tiện ích đi kèm như: lấy nước bên ngoài cửa tủ, hộp đá xoay, khay kệ chịu lực,...

5. Tủ lạnh LG Inverter 315 lít LTB31BLM

Giá bán từ: 9,64 triệu đồng

Tủ lạnh LG LTB31BLM có dung tích sử dụng 315 lít, trong đó ngăn mát đạt 236 lít, phù hợp với các gia đình có 3 - 4 thành viên. Sản phẩm có thiết kế ngăn đá trên với thiết kế tương đối truyền thống, phù hợp với người ưu tiên cách sử dụng đơn giản.

Tủ lạnh LG Inverter 315 lít LTB31BLM.

Điểm đáng chú ý của sản phẩm nằm ở công nghệ LinearCooling, giảm biến động nhiệt độ, giúp thực phẩm tươi ngon đến 1 tuần. Hệ thống Door Cooling+ làm lạnh từ cánh cửa tủ cùng Multi Air Flow, luồng khí lạnh nhanh và đều hơn, ngăn Fresh 0 Zone bảo quản thực phẩm ở khoảng 0°C, phù hợp với thịt và cá khi người dùng muốn hạn chế phải rã đông trước khi chế biến.

Tủ không hỗ trợ ThinQ qua Wi-Fi, không có vòi lấy nước ngoài hay máy làm đá tự động nhưng có chức năng chẩn đoán lỗi thông minh - Smart Diaogsis. Tính năng này sẽ giúp trung tâm bảo hành khắc phục sự cố kỹ thuật của tủ lạnh qua điện thoại.