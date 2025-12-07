“Tia vũ trụ” khiến máy bay Airbus giảm độ cao đột ngột?

Mọi thứ bắt đầu với chuyến bay của JetBlue khiến ít nhất 15 hành khách bị thương hồi tháng 10. Cụ thể, vào ngày 30/10, chiếc Airbus A320 của JetBlue đang trên hành trình từ Mexico đến New Jersey đã giảm độ cao đột ngột buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại Tampa, Florida.

Sự cố JetBlue vào ngày 30/10 không phải bắt nguồn từ bức xạ mặt trời.

Báo cáo từ Tampa Rescue cho biết, khoảng 15 đến 20 hành khách đã được đưa đến các bệnh viện địa phương với những chấn thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Một tháng sau sự cố, Airbus đã phát đi thông báo cho nói rằng: “Phân tích cho thấy bức xạ mặt trời cường độ cao có thể làm hỏng dữ liệu quan trọng cho hệ thống điều khiển bay”. Công ty cũng cho biết đã xác định một số lượng lớn máy bay dòng A320 có thể bị ảnh hưởng và yêu cầu hơn 6.000 máy bay triển khai bản cập nhật phần mềm ngay lập tức để đảm bảo an toàn. Các máy bay đã bị đình chỉ bay tạm thời trong một khoảng thời gian để thực hiện cập nhật.

Tuy nhiên, chuyên gia về vũ trụ và bức xạ tại Đại học Surrey, Clive Dyer, đã đưa ra phản hồi của mình về vụ việc. Ông cho rằng mức độ bức xạ mặt trời vào ngày 30/10 không đáng chú ý và không đủ để gây ảnh hưởng đến chuyến bay.

Thay vào đó, Dyer nghi ngờ rằng chuyến bay có thể đã bị tấn công bởi một tia vũ trụ, là “một luồng các hạt năng lượng cao từ một ngôi sao xa xôi đang phát nổ, có thể đã di chuyển hàng triệu năm trước khi đến Trái Đất”. Ông giải thích rằng các tia vũ trụ có thể tương tác với các vi điện tử hiện đại gây ra lỗi trong mạch điện và thậm chí làm hỏng thiết bị điện tử.

Một vụ nổ hành tinh cách đây hàng triệu năm đã tạo ra tia vũ trụ và mới chỉ đến với Trái Đất.

Dyer cũng nhấn mạnh rằng các ngôi sao khổng lồ phát nổ trong siêu tân tinh thường tạo ra các tia vũ trụ và có thể gây thiệt hại gấp hàng chục, thậm chí hàng nghìn lần, so với bức xạ mặt trời thông thường. Ông cho biết mức độ bức xạ mặt trời có khả năng gây nguy hiểm đã xuất hiện trong khí quyển chưa đầy hai tuần sau sự cố JetBlue, điều này có thể giải thích cho việc Airbus đã “hiểu nhầm” nguyên nhân và đột ngột nâng cấp.

“Nhà sản xuất cần phải sản xuất các thiết bị điện tử bền bỉ, đặc biệt là trong các thiết bị quan trọng về an toàn”, Dyer nhấn mạnh. Ông cũng cho biết rằng trong hơn 20 năm qua, ngành công nghiệp đã trở nên tự mãn do không có hiện tượng thời tiết mặt trời đáng kể nào.

Một báo cáo vào tháng 9 từ Space.com cho biết sau nhiều thập kỷ hoạt động của mặt trời giảm dần, tuy nhiên mặt trời hiện đang hoạt động mạnh hơn để có thể ảnh hưởng đến các chuyến bay.