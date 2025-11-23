Apple lại “hút máu” người dùng iPhone với chân đế, giá chỉ… 1,84 triệu đồng

Giống như iPhone Pocket, vốn được phát triển dựa trên sự hợp tác với một nhà thiết kế nổi tiếng, phụ kiện MagSafe mới của Apple được tạo ra nhờ sự hợp tác với nhà thiết kế Bailey Hikawa.

Chân đế MagSafe giá siêu đắt đỏ của Apple.

Bailey Hikawa cho biết: “Tay cầm này được thiết kế thông qua một quá trình phỏng vấn mở rộng nhằm hỗ trợ nhiều cách cầm iPhone khác nhau, đồng thời giảm bớt nỗ lực cần thiết để giữ cho iPhone ổn định”. Giá đỡ iPhone & Grip Stand Hikawa đánh dấu kỷ niệm 40 năm Apple ra mắt sản phẩm hỗ trợ người dùng.

Theo Apple, chân đế MagSafe được phát triển dựa trên ý kiến đóng góp trực tiếp từ những người khuyết tật, những người gặp khó khăn về sức mạnh cơ bắp, sự khéo léo và khả năng điều khiển tay. Tuy nhiên, Apple vẫn chưa công bố thời điểm sản phẩm sẽ được bán ra, vì vậy những khách hàng quan tâm nên nhanh tay sở hữu sản phẩm này khi có cơ hội.

Apple dường như đã học hỏi từ kinh nghiệm hợp tác với Beats - thương hiệu nổi tiếng với nhiều mối quan hệ hợp tác với nghệ sĩ và vận động viên. Việc Apple mở rộng hợp tác với các công ty khác để phát triển sản phẩm độc đáo chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của khách hàng.

Apple ngày càng quan tâm đến việc tung ra các phụ kiện đặc biệt.

Phụ kiện Hikawa sử dụng nam châm để gắn chặt thiết bị vào bất kỳ iPhone nào có MagSafe, đồng thời cho phép người dùng tháo lắp dễ dàng. Sản phẩm cũng có thể được sử dụng như một giá đỡ ở cả chế độ dọc và ngang. Lấy cảm hứng từ nghệ thuật điêu khắc hiện đại, Apple cho biết mỗi sản phẩm của Hikawa đều là một “tác phẩm nghệ thuật riêng biệt”.

Phụ kiện phiên bản giới hạn này có hai màu sắc nổi bật: màu Chartreuse và màu Crater tái chế, được bán độc quyền tại cửa hàng trực tuyến của Apple với giá 69,95 USD (khoảng 1,84 triệu đồng).