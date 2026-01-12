Vì sao iPhone sạc có lúc nhanh, có lúc chậm đến khó hiểu

Có bộ sạc sạc nhanh, trong khi có bộ sạc lại mất nhiều thời gian hơn. Vậy sự khác biệt về thời gian sạc thực sự là bao nhiêu?

Tốc độ sạc pin iPhone phụ thuộc nhiều vào bộ sạc.

Thời gian sạc đầy một chiếc iPhone phụ thuộc vào loại bộ sạc và kiểu máy. Mỗi phiên bản iPhone có dung lượng pin khác nhau, dẫn đến thời gian sạc cũng khác nhau. Để minh họa, chúng ta sẽ sử dụng iPhone 13 làm ví dụ.

Dưới đây là thời gian sạc ước tính cho iPhone 13 với các loại bộ sạc khác nhau khi sạc từ 0 đến 100%:

Công suất sạc Loại bộ sạc Thời gian ước tính 5W Bộ sạc tiêu chuẩn cũ - USB-A 3 giờ 00 phút - 3 giờ 30 phút 12W Bộ sạc iPad - USB-A 2 giờ 00 phút - 2 giờ 15 phút 15W Sạc không dây MagSafe 1 giờ 50 phút - 2 giờ 10 phút 18W Bộ sạc USB-C 1 giờ 45 phút - 2 giờ 00 phút 20W Bộ sạc USB-C chính hãng của Apple 1 giờ 30 phút - 1 giờ 45 phút 30W Bộ sạc USB-C công suất cao 1 giờ 20 phút - 1 giờ 30 phút 45W Bộ sạc MacBook hoặc tương tự Khoảng 1 giờ 10 phút (giới hạn bởi iPhone)

hư vậy, thời gian sạc đầy iPhone từ bộ sạc tiêu chuẩn 5W có thể giảm xuống chỉ còn khoảng 1 giờ với bộ sạc nhanh 30W. Vấn đề là, thời gian sạc không phải là điều cần lưu ý, bởi bộ sạc kém chất lượng hoặc công suất thấp có thể nóng lên nhiều hơn, ảnh hưởng đến cả pin iPhone và tuổi thọ của bộ sạc.

Chính vì vậy, việc lựa chọn bộ sạc có chứng nhận MFi (Made for iPhone) là rất quan trọng. Bộ sạc không được chứng nhận có thể gây ra lỗi, sạc không đều hoặc thậm chí làm hỏng điện thoại theo thời gian. Do đó, việc đầu tư vào bộ sạc chính hãng hoặc được chứng nhận là một quyết định khôn ngoan.

Người dùng được khuyến cáo sử dụng bộ sạc và cáp sạc đạt chứng nhận từ Apple.

Cuối cùng, cáp sạc cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Nếu sử dụng một bộ sạc tốt nhưng kết nối với cáp kém chất lượng, tốc độ sạc sẽ không đạt được như mong đợi. Để tối ưu hóa hiệu suất sạc, người dùng iPhone hãy sử dụng cáp USB-C sang Lightning (đối với iPhone với cổng Lightning) hoặc USB-C sang USB-C chính hãng hay đã được chứng nhận MFi.

Hy vọng rằng những thông tin trên sẽ giúp người dùng lựa chọn được bộ sạc và cáp chất lượng, từ đó nâng cao trải nghiệm sử dụng iPhone của mình.