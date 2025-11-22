Apple vẫn phải "bắt tay" với Samsung để đảm bảo chất lượng cho dòng iPhone 17

Apple đang thúc đẩy việc trang bị màn hình chất lượng cao cho dòng iPhone 17. Động thái này của công ty gây áp lực lên BOE Technology, vốn hy vọng sẽ mở rộng vai trò là nhà cung cấp màn hình OLED sau nhiều năm tiến triển chậm chạp.

BOE đã được chấp thuận sản xuất màn hình cho iPhone 17 Pro tại Trung Quốc vào tháng 7/2025 dù sản lượng toàn cầu khá hạn chế.

iPhone 17 Pro.

Samsung Display và LG Display là 2 nhà cung cấp uy tín hơn và đã sẵn sàng cho số lượng màn hình lớn hơn cho dòng iPhone 17. Samsung cung cấp hầu hết màn hình OLED cho dòng sản phẩm này và các nhà phân tích dự đoán, thị phần của hãng sẽ vẫn ở mức cao.

Các báo cáo cho thấy, mọi mẫu iPhone 17 được trang bị cùng một màn hình OLED Samsung M14, điều này sẽ tạo ra trải nghiệm đồng nhất trên cả các mẫu iPhone tiêu chuẩn và iPhone Pro.

BOE vẫn còn chật vật với màn hình LTPO

BOE đã lên kế hoạch tăng sản lượng sau khi nhận được phê duyệt nhưng sản lượng dự kiến ​​đã không đạt được. Một báo cáo trong ngành cho thấy, BOE ​​sẽ xuất xưởng 10 triệu màn hình sau khi nhận được sự chấp thuận trong quý 3.

Mục tiêu gần 40 triệu màn hình mỗi năm của Apple đã thất bại khi các vấn đề về năng suất vẫn tồn tại trong quá trình thử nghiệm. BOE gần đây đã mở rộng công suất màn hình OLED lên gần 100 triệu màn hình mỗi năm, bao gồm hàng chục dây chuyền sản xuất dành cho đơn đặt hàng của Apple.

Dữ liệu nhà máy vẫn cho thấy, năng suất của BOE chỉ đạt khoảng 85%, thấp hơn kết quả từ các dây chuyền sản xuất lâu đời hơn của Samsung. Trước đó, Apple đã tạm dừng đặt hàng với BOE vào năm 2022 sau khi xuất hiện những thay đổi thiết kế trái phép trong một lô màn hình iPhone và sự do dự này tiếp tục kéo dài sang các thế hệ sau.

Ảnh minh họa.

Vấn đề trước đó liên quan đến những thay đổi về mạch điện được thực hiện mà không có sự chấp thuận của Apple, điều này đã đặt ra câu hỏi về sự giám sát nội bộ của BOE. Tuy nhiên, tiến độ đã không cải thiện đủ nhanh cho chu kỳ iPhone 17.

Các chuyên gia trong ngành cho biết, BOE đang tiếp tục đối mặt với những thách thức trong việc sản xuất màn hình LTPO, loại màn hình được Apple sử dụng trong dòng iPhone 17. Công nghệ màn hình LTPO hỗ trợ tốc độ làm mới thích ứng, giúp kéo dài tuổi thọ pin và trải nghiệm cuộn mượt mà.

Samsung và LG coi màn hình LTPO là yêu cầu cơ bản cho các smartphone cao cấp và đã cải tiến quy trình này trong nhiều năm.

Tuy nhiên, BOE vẫn chưa đạt được mức độ ổn định hoặc hiệu suất đó. Các ước tính cho thấy, Samsung có thể tăng sản lượng màn hình cho dòng iPhone 17 lên khoảng 90 triệu chiếc.

LG Display duy trì vị thế vững chắc khi xuất xưởng gần 30 triệu màn hình cho iPhone 17. Công ty sản xuất ít màn hình hơn Samsung nhưng cung cấp phần cứng ổn định, đáp ứng các tiêu chuẩn của Apple.

BOE hiện chiếm gần 1% thị phần màn hình cho thế hệ iPhone 17 toàn cầu, kém xa các "đối thủ" cạnh tranh. Các dự báo trong ngành cũng cảnh báo rằng thị phần màn hình của BOE có thể giảm hơn nữa nếu sản lượng màn hình LTPO không cải thiện vào cuối năm 2025. Các vấn đề về chất lượng màn hình đang diễn ra có nguy cơ làm giảm thị phần của BOE hơn nữa khi quá trình phát triển bị chậm lại.

Những căng thẳng về địa chính trị cũng gây thêm áp lực khi các quan chức Mỹ nghi ngờ về việc BOE có liên hệ với quân đội Trung Quốc. Chưa hết, các cuộc chiến pháp lý và bằng sáng chế với Samsung Display đã làm gia tăng nghi ngờ về tính ổn định nguồn cung dài hạn của BOE.

Việc Apple lựa chọn sử dụng cùng một màn hình OLED Samsung M14 cho tất cả các mẫu iPhone cũng làm giảm cơ hội mở rộng sự tham gia của BOE vào các thế hệ iPhone trong tương lai.

Apple hướng đến độ tin cậy

Samsung đã ghi nhận mức tăng doanh thu lớn khi các đơn đặt hàng màn hình chuyển dịch theo hướng có lợi cho hãng. Trong khi đó, LG hưởng lợi từ hoạt động kinh doanh ổn định, hỗ trợ phát triển màn hình OLED dài hạn.

Ngược lại, BOE đã phải giảm sản lượng màn hình. Việc không cải thiện năng suất và ổn định hiệu suất màn hình LTPO có thể khiến công ty này nằm ngoài danh mục sản phẩm cao cấp của Apple.

Chiến lược của Apple cho thấy, hãng luôn có sự ưu tiên về độ tin cậy hơn là sự đa dạng của nhà cung cấp. Với các thế hệ iPhone trước, Apple thường được chia nhỏ đơn đặt hàng màn hình cho một số nhà cung cấp để duy trì đòn bẩy và giảm thiểu rủi ro.

Tuy nhiên, giờ đây, "Nhà Táo" đang quan tâm đến chất lượng màn hình đồng nhất trên tất cả các mẫu iPhone hơn là duy trì nhiều nhà cung cấp.

Việc áp dụng đồng bộ màn hình M14 của Samsung phù hợp với cách tiếp cận đó, giúp làm giảm sự khác biệt về hiệu chuẩn giữa các mẫu iPhone .

Kỳ vọng ngày càng tăng về hiệu suất màn hình đóng vai trò trung tâm trong sự thay đổi đó. Nhiều người tiêu dùng rất chú trọng đến tốc độ chip hoặc nâng cấp camera. Việc trang bị màn hình đồng nhất giúp đơn giản hóa việc hiệu chuẩn và giảm thiểu khả năng xuất hiện sự khác biệt rõ ràng giữa các mẫu iPhone. Sự đồng nhất cũng giúp việc giới thiệu các tính năng mới trên toàn bộ dòng iPhone dễ dàng hơn.

BOE vẫn đang có tham vọng không nhỏ. Hãng đã mở rộng dây chuyền sản xuất mới và nâng công suất màn hình OLED đạt gần 100 triệu chiếc mỗi năm, cho thấy sự tự tin vào nhu cầu trong tương lai.

Các hồ sơ xin cấp bằng sáng chế và kế hoạch đầu tư gần đây cho thấy BOE đang định vị mình cho màn hình gập trong tương lai. Tuy vậy, hãng cần cải thiện độ tin cậy của màn hình LTPO để được Apple cân nhắc hợp tác sâu rộng hơn.

Apple đang có kế hoạch tiếp tục tinh chỉnh chuỗi cung ứng màn hình của mình vào năm 2026. Các nhà phân tích dự đoán, công ty sẽ xem xét tiến độ của BOE trước khi đưa ra cam kết sản lượng trong tương lai.