Apple nói lời chia tay với trụ cột nhóm phát triển chiếc iPhone “ế ẩm”

Sự ra đi của Chowdhury diễn ra trong bối cảnh dòng iPhone Air đang gặp khó khăn với doanh số không như mong đợi. Theo các báo cáo, Apple đã hủy bỏ kế hoạch ra mắt phiên bản tiếp theo vào năm 2026, mặc dù sự ra đi của Chowdhury được cho là không liên quan đến quyết định này.

Abidur Chowdhury là một trong những người quan trọng giúp tạo ra iPhone Air.

Gia nhập Apple vào năm 2019, Chowdhury là thành viên quan trọng trong nhóm thiết kế iPhone Air. Anh đã xuất hiện trong video ra mắt sản phẩm vào tháng 9. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, anh đã quyết định chuyển sang một công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo (AI).

Mặc dù sự ra đi của Chowdhury không trực tiếp liên quan đến hiệu suất thị trường của iPhone Air, điều này đã dấy lên nhiều câu hỏi trong nội bộ công ty.

Theo thông tin từ các nguồn tin, Apple đã tạm dừng phát triển iPhone Air 2 do mẫu máy đầu tiên không gây ấn tượng với người tiêu dùng. Dù công ty vẫn có kế hoạch cho phiên bản tiếp theo, thời gian ra mắt có thể sẽ bị lùi lại đến năm 2027. Apple hiện đang xem xét một số nâng cấp cho dòng iPhone Air, bao gồm cả việc trang bị camera kép. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ ai sẽ dẫn dắt nỗ lực thiết kế cho mẫu máy thế hệ tiếp theo.

Sự ra đi của Abidur Chowdhury đặt ra câu hỏi về tương lai của iPhone Air 2.

Đáng chú ý, Samsung cũng đang đối mặt với những thách thức tương tự trong chiến lược điện thoại siêu mỏng của mình. Hãng đã ra mắt Galaxy S25 Edge vài tháng trước iPhone Air, nhưng sản phẩm cũng không thu hút được sự chú ý của người tiêu dùng. Doanh số không đạt kỳ vọng đã dẫn đến việc công ty được đồn đoán đã hủy bỏ kế hoạch cho Galaxy S26 Edge, ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Mặc dù dự án chưa hoàn toàn bị chấm dứt, nhưng tương lai của Galaxy Edge vẫn còn bấp bênh.

Cả Apple và Samsung đều đang áp dụng chiến lược chờ đợi và quan sát trước khi quyết định thử nghiệm điện thoại mỏng một lần nữa. Hai công ty này đều chưa nắm bắt được thị trường trong lần thử nghiệm đầu tiên và hiện đang tiến hành đánh giá lại toàn bộ.