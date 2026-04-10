Apple “gây sức ép” khiến Samsung phải tính toán lại từng đồng

Theo thông tin rò rỉ mới nhất, giá bán khởi điểm của Galaxy Z Fold 8 dự kiến vẫn giữ nguyên ở mức 1.999 USD như tiền nhiệm. Mặc dù đây là một con số không nhỏ, nhưng trong bối cảnh năm 2026, khi mà lạm phát đã trở thành một phần của cuộc sống, mức giá này có thể được coi là hợp lý.

Cụ thể, phiên bản cơ bản của Galaxy Z Fold 8 sẽ có 12 GB RAM và 256 GB bộ nhớ trong với giá 1.999 USD, trong khi các phiên bản 512 GB và 1 TB có thể tăng thêm vài trăm USD, lên mức 2.199 USD và 2.499 USD. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây vẫn chỉ là tin đồn cho đến khi Samsung chính thức công bố sản phẩm mới, dự kiến vào khoảng tháng 7 tới. Hơn nữa, Samsung có thể cũng sẽ cung cấp các chương trình giảm giá khi đặt hàng trước.

Lý do Galaxy Z Fold 8 không tăng giá dù chi phí leo thang

Việc Samsung giữ nguyên giá Galaxy Z Fold 8 có thể khiến không ít người bất ngờ, bởi trước đó, công ty đã tăng giá thêm 100 USD cho mẫu điện thoại Galaxy S26 mới ra mắt hồi đầu năm. Nhưng ngay cả mức giá này, nhiều người vẫn khá cân nhắc trong bối cảnh tăng giá thực phẩm, tiền thuê nhà và xăng dầu.

Tuy nhiên, thông tin hợp lý nhất chính là sự cạnh tranh từ Apple khi nhà sản xuất iPhone dự kiến ra mắt chiếc smartphone gập đầu tiên của họ là iPhone Fold. Theo các báo cáo, giá của iPhone Fold có thể được bán ở mức trên 2.000 USD. Với việc Apple giữ giá của iPhone 17 series cùng nhiều lợi thế trong việc đàm phán giá với các nhà cung cấp, Samsung có thể buộc phải giữ giá của Galaxy Z Fold 8 ở mức 1.999 USD.

Ngoài ra, Samsung cũng đang mở rộng thị trường điện thoại gập với các sản phẩm như Galaxy Z TriFold. Dù Galaxy Z TriFold không nhằm mục đích phổ biến rộng rãi, nó cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của Samsung đối với phân khúc này. Trong năm 2026, Galaxy Z Fold Wide cũng được kỳ vọng sẽ ra mắt, với thiết kế rộng hơn so với các mẫu hiện tại.

Có thể nói, sự cạnh tranh trong thị trường điện thoại gập đang mang lại lợi ích cho người dùng, đặc biệt là sự cạnh tranh về giá bán đến từ hai thương hiệu di động lớn trong bối cảnh vật giá leo thang. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần chờ đợi thêm thông tin chính thức từ Samsung trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào.