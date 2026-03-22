Galaxy Z Fold 7 đáng mua hơn Galaxy Z Fold 8?

So với smartphone màn hình phẳng truyền thống, điện thoại màn hình gập có tốc độ cải tiến nhanh hơn trong vài năm gần đây. Những phiên bản mới không chỉ mỏng hơn mà còn cải thiện về pin, camera và độ bền.

Một số smartphone màn hình gập mới trên thị trường cho thấy xu hướng này. Chẳng hạn, Honor Magic V6 được trang bị pin 6.660 mAh (phiên bản nội địa có pin lên tới 7.000 mAh), hỗ trợ sạc nhanh 80W, sử dụng kính chống phản chiếu mới, độ điều chỉnh độ sáng PWM 4.320 Hz, độ dày khi gập chỉ 8,75 mm và đạt chuẩn kháng nước, bụi IP68/IP69.

Ảnh minh họa.

Trong khi đó, Oppo Find N6 sẽ có màn hình gần như không còn nếp gấp. Những cải tiến này cho thấy các hãng đang tập trung nâng cao trải nghiệm thực tế thay vì chỉ thay đổi nhỏ.

So với vài năm trước, độ mỏng của smartphone màn hình gập đã cải thiện đáng kể. Ví dụ, Honor Magic V2 có độ dày 9,9 mm khi gập trong khi Galaxy Z Fold 5 dày tới 13,4 mm.

Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Flip 8 sẽ chỉ được nâng cấp nhẹ

Dù vậy, các thông tin ban đầu về Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Flip 8 lại cho thấy mức nâng cấp có thể không lớn.

Với Galaxy Z Flip 8, dung lượng pin sẽ vẫn ở mức khoảng 4.174 mAh, tương tự Galaxy Z Flip 7. Tốc độ sạc cũng có thể không thay đổi, người dùng khó có thể kỳ vọng cải thiện đáng kể về thời gian sạc.

Galaxy Z Flip 7.

Về camera, các rò rỉ cho thấy Galaxy Z Flip 8 có thể tiếp tục sử dụng phần cứng camera từ Galaxy Z Flip 7. Nếu đúng, các cải tiến sẽ chủ yếu đến từ phần mềm xử lý hình ảnh thay vì nâng cấp cảm biến.

Galaxy Z Fold 8 sẽ có nâng cấp về pin nhưng khó có thể cạnh tranh với một số "đối thủ" trên thị trường. Những thay đổi về phần cứng được đánh giá ở mức vừa phải so với kỳ vọng trong phân khúc cao cấp.

Galaxy Z Fold 7 có thể là lựa chọn hợp lý hơn

Do đó, các mẫu điện thoại màn hình gập như Galaxy Z Fold 7 hoặc Galaxy Z Flip 7 có thể trở nên hấp dẫn hơn khi giá bán giảm sau khi thế hệ mới ra mắt.

Galaxy Z Fold 7 hiện vẫn đáp ứng tốt về hiệu năng và thiết kế mỏng nhẹ. Galaxy Z Flip 7 cũng có thể trở thành lựa chọn đáng cân nhắc khi được điều chỉnh giá, đặc biệt với người dùng muốn trải nghiệm điện thoại màn hình gập nhưng không muốn trả chi phí quá cao.

Galaxy Z Flip 7 đang được giảm giá.

Nếu các nâng cấp trên thế hệ mới chủ yếu mang tính tinh chỉnh, sự khác biệt về trải nghiệm giữa hai thế hệ có thể không lớn. Điều này khiến dòng Galay Z cũ có lợi thế về chi phí trong khi vẫn đáp ứng hầu hết nhu cầu sử dụng.